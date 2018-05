Debatte um Shooter "Battlefield V" Hilfe, eine Frau!

Es gibt Empörungswellen im Netz, die lassen sich selbst im Jahr 2018 vorhersagen wie Ebbe und Flut. Sie gibt es eigentlich immer dann, wenn eine große Videospiel-Firma entscheidet, bei ihren oft per se fiktiven Charakteren stärker auf Diversität zu setzen: Dann zum Beispiel, wenn das Fußballspiel "Fifa" einen Storymodus rund um einen schwarzen Nachwuchsspieler dazubekommt. Oder wenn im Shooter "Overwatch" als eine von vielen Figuren ein lesbischer Charakter etabliert wird. Oder ein schwuler Charakter im Rollenspiel "Dragon Age: Inquistion".

Immer wieder sind die Foren und sozialen Medien dann voll von Fragen wie "Muss das sein?", von Abwehrreaktionen, die oft zu verbalen Angriffen auf den Hersteller oder manchmal auch auf Menschen aus diesen Gruppen allgemein werden.

Zu Wort meldet sich dabei nicht der überwiegende, aber ein sehr lauter Teil der Gamer. So ist es jetzt auch im Fall von "Battlefield V": Der nächste Teil der Shooter-Reihe wurde am 23. Mai mit einem Trailer enthüllt: Er spielt im Zweiten Weltkrieg, im Mittelpunkt des Action-Clips steht eine Frau.

YouTube-Video: Trailer zu "Battlefield V"

Die präsenteste Reaktion darauf sind Wut und Ablehnung. Viele Online-Kommentatoren schreiben etwa, im Zweiten Weltkrieg habe es keine Frauen gegeben: besonders keine, die Metall-Prothesen als Arm tragen. Dazu kommen Vorwürfe, dass "die Geschichte verwaschen" werde. Solche Kommentare landeten dann wiederum - mal mehr, mal weniger kommentiert - in den Artikeln vieler Gaming-Websites.

Wir haben mal nachgefragt

Doch wie ernst ist die Kritik der Gamer überhaupt? Und ist sie so grundsätzlich, dass sich die Spieler das neue Spiel gar nicht erst kaufen würden? Wir haben bei 20 Online-Kommentatoren nachgefragt, was sie eigentlich mit Sätzen wie "Es ist Mode, Frauen in jedes Videospiel zu packen" meinen. Nicht alle, aber einige haben uns auch geantwortet.

"Ich vermute, man wollte auf den Zug aufspringen und vielleicht auch die ein oder andere Frau, die vorher von einem Kauf abgesehen hat, ins Boot holen", schreibt uns ein Nutzer auf unsere Anfrage zurück. Andere Nutzer ärgern sich darüber, dass die "Battlefield"-Macher mit ihren Trailern nicht mehr nur Männer anzusprechen scheinen - allerdings kommt diese Feststellung mit dem Zusatz, das sei an sich kein Problem. Es solle nur bitte nicht so offensiv passieren.

Einige der Kommentare und Erläuterungen dazu zeigt unsere Zitatstrecke:

Wie war das gemeint? Online-Kommentatoren antworten Online-Kommentar des Nutzers: Sinnloser CGI Trailer, packen wir noch ne Frau dazu - ist ja gerade Mode. Ach perfekt, so leicht geht #BattlefieldV ... Witzlos. Trostlos. Schrott. Antwort an SPIEGEL ONLINE: Ich hätte nicht damit gerechnet, da Battlefield bisher halt immer auf Soldaten gesetzt hat, die quasi fast Maschinen waren, nun ist da scheinbar Platz für Frauen, mal schauen, was Dice und EA daraus so machen. Ich hätte es aber nicht unbedingt gebraucht, ganz klar. Online-Kommentar des Nutzers: Ich bin verwirrt was ist das WW2 kann es nicht sein, warum immer Frauen sogar am Cover ist ne Frau. Diese Politische Korrektness geht mir schon richtig aufn Sender, das passt einfach nicht. Schade um das Game aber es scheint irgendein WW2 Szenario zu sein was nicht existiert schade um das game. Antwort an SPIEGEL ONLINE: Etwas erfinden, damit der Umsatz steigt und um Randgruppen zum Kaufen zu bewegen, finde ich nun mal scheiße, vor allem in Kriegsspielen. Online-Kommentar des Nutzers: Battlefield V & auf dem Cover ne Frau. Wieso macht man denn sowas? Antwort an SPIEGEL ONLINE: Es stört mich überhaupt nicht, dass eine Frau auf dem Cover ist. Seit Jahren werden Frauen immer mehr repräsentiert, und das ist auch gut so. Einige der größten Ikonen der Spielgeschichte sind Frauen, zum Beispiel Samus Aran aus Metroid oder natürlich Lara Croft. Finde nur die Entscheidung für das Design fragwürdig, da sie sich für viele "Battlefield V für Vagina"-Sprüche offen gelegt haben damit. Online-Kommentar des Nutzers: EA= Elektronischer Abfall Man sieht diese Frau in voller Blüte geschminkt mit einem Dutt. Sowas im Weltkrieg? Bullshit. Dazu also Sniperklasse und mit ihrer Arm-Kralle? Einfach total daneben. EA brauchte schnell eine Antwort auf COD BO 4 und haben viel von BF1 genommen mit neuen unrealistischen Müll wie die Frau etc. Zur Seite mit euch. Antwort an SPIEGEL ONLINE: Eine Frau in einem Weltkriegs-Spiel finde ich eigentlich unangemessen, höchstens als Sanitäter anzusehen. Aber doch nicht als Sniper-Klasse mit einem Prothesen-Arm. Online-Kommentar des Nutzers: Es geht den meisten doch gar nicht darum, dass eine Frau spielbar ist, oder vorkommt. Es gibt schließlich genug beliebte Spiele mit weiblichen Hauptcharakteren und Rollen. Es geht um diese ständige Verwaschung der Geschichte durch die moderne PC. Antwort an SPIEGEL ONLINE: Die Frau im Trailer stört nicht durch ihre Anwesenheit selbst, sondern dadurch, dass es ein Zeichen ist, dass DICE hier eingeknickt ist, und den größten Krieg der Menschheitsgeschichte aus Political Correctness nach Belieben abändert. Man sagt ja "auch negative Publicity ist gute Publicity", trotzdem kann ich mir kaum vorstellen, dass EA mit dem Trailer diesen Effekt erzielen wollte. Damit wurden mehr potenzielle Käufer abgeschreckt, als neue Käufer aufmerksam gemacht. Online-Kommentar des Nutzers: Ihr könnt noch so viel schreiben, dass es auch Frauen an der Front in WW2 gab, aber derartige Ausnahmefälle sogar noch mit dieser lächerlichen Hakenband im ersten Trailer prominent zu besetzen ist halt wieder das Fördern einer Agenda, und das hat das Spiel trotz fehlendem Anspruch in Sachen Realismus nicht nötig. Antwort an SPIEGEL ONLINE: Die Agenda, die momentan viel in Unterhaltungsmedien zu sehen ist, ist ziemlich forcierte starke Frauenbilder im Vordergrund. Ob nun in den neuen "Star Wars"-Teilen als prominentes Beispiel bei Filmen oder bei Videospielen. Daran ist nichts Schlechtes per se, es stört mich persönlich nur sehr stark wenn typisch männliche Rollen dadurch ersetzt werden oder diese Frauen in einem unpassenden Kontext stehen, wie jetzt im Trailer.

In den Antworten geht es mehrfach auch um Realismus und Authentizität. "Hier werden historische und epische Personen an unser modernes Weltbild 'angepasst'", schreibt uns etwa ein Nutzer auf Facebook. "Damit schadet man nicht nur der Geschichte, sondern auch unserem Kulturgut." Ein anderer Online-Kommentator erklärt: "Ich denke, dass genauso emotionale oder tiefgehende Geschichten mit männlichen Soldaten erzählt werden können."

"Battlefield" war schon immer ein Actionspektakel

Besonders beim Zweiten Weltkrieg scheint es den Spielern wichtig zu sein, dass das Spiel historisch so akkurat wie möglich ist - obwohl "Battlefield"-Schlachten vor allem unrealistische Actionspektakel sind. Auf Twitter begründet ein Nutzer seinen Wunsch sogar damit, dass man den vielen Männern, die im Zweiten Weltkrieg gestorben sind, sonst Unrecht tue. "Man stelle sich mal den Aufschrei vor, wäre 'Black Panther' von einem Weißen oder Asiaten gespielt worden", unterstreicht ein anderer.

Auch wenn nicht jede Argumentation schlüssig wirkt und es ein historischer Fakt ist, dass auch Frauen im Krieg kämpften: Die Erklärungen, die uns geschickt werden, sind meist länger und komplexer als die Sprüche in den Tweets und Kommentaren. Ein Nutzer schreibt etwa, dass ihn vor allem störe, dass Frauen sich in Spielen genauso steuerten wie die Männer. Dass sich nicht die Mühe gemacht werde, genuin weibliche Charaktere zu kreieren.

Teilweise widersprechen sich Kommentatoren aber auch selbst. Etwa dann, wenn Nutzer anprangern, dass mit der Frau in "Battlefield" Aufsehen erregt werden soll, sie aber offenbar nicht sehen, dass sie mit ihren Tweets, YouTube-Kommentaren oder Forenbeiträgen selbst dazu beitragen. Nur einer der Antwortenden will sich den neuen Serienteil übrigens nicht kaufen - wegen angeblicher Untreue zur Geschichte. Der Rest ärgert sich offenbar nicht so sehr, dass er das Spiel deswegen nicht spielen möchte.

Was sagen eigentlich Gamerinnen zu der Debatte?

Interessant an der Debatte über die weibliche Figur in "Battlefield V" ist noch, dass dabei vor allem eine Gruppe selten zu Wort kommt: Gamerinnen. Wie nehmen sie eigentlich die Empörung im Netz, hinter der fast ausschließlich Männer stecken, wahr?

"Ich beschäftige mich schon zu lange mit Videospielen, um davon noch überrascht oder verärgert zu sein", sagt uns dazu Rae Grimm, die Redaktionsleiterin des Spielemagazins "GamePro". Die Reaktionen auf Frauen in Spielen seien "traurig, aber keinesfalls neu", was man hier erlebe, sei eine natürliche Evolution des Videospiels: "Die Repräsentation einer oft ignorierten, aber stetig wachsenden Zielgruppe."

Eine Twitter-Nutzerin erzählt auf Nachfrage, dass sie vorgestern "Battlefield 1" gespielt habe, den vorherigen Serienteil, der im Ersten Weltkrieg spielt. Dabei habe sie "einen komplett verbrannten Soldaten innerhalb von Sekunden mit einer Spritze wiederbelebt, sodass er frisch poliert und mit voller Lebenskraft weiterkämpfen konnte". Ob das denn historisch akkurat gewesen sei, fragt sie.

Grundsätzlich finde sie die Lautstärke des Protests einiger Männer mindestens ernüchternd, sagt sie weiter: Schließlich spiele sie schon seit 2002 "Battlefield" und daher seit Jahren nur männliche Soldaten.

"Kann mich besser mit ihnen identifizieren"

Und eine dritte Gamerin schreibt uns: "In jedem Spiel, in dem ich die Wahl habe, spiele ich einen weiblichen Charakter. Ich finde sie meistens schöner designt und kann mich besser mit ihnen identifizieren." Es geht also um Wiedererkennung. Und die Anerkennung eines Publikums, das längst nicht mehr nur aus Männern besteht.

In jedem Fall zeigen unsere Nachfragen: Es wird wohl auch weiterhin diese Abwehrkämpfe um ein Medium geben, das lange als "männlich" verstanden wurde. Die Sorge einiger Männer, dass "ihr Hobby" nicht mehr nur ihnen gehört. Und vielleicht geht es einigen Nutzern tatsächlich um Realismus - dann stellt sich nur die Frage, wie gut sich ausgerechnet die "Battlefield"-Reihe zum Streiten eignet.

Über die Debatte freuen wird man sich immerhin beim Hersteller, trotz oder gerade wegen allerlei wütender Kommentatoren im Netz, denn so wissen jetzt auch Sie als unser Leser, dass bald ein neues "Battlefield" erscheint - mit einer Frau.