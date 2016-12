Kauftipps für Weihnachten Das sind die besten Strategie- und Familienspiele des Jahres

"No Man's Sky"



Ein Universum ganz für sich allein, so groß, dass man es in seinem Leben niemals ganz kennenlernen kann und das zudem wie eine wunderbare Hommage an alte Science-Fiction wirkt. Klingt gut, doch kaum ein Spiel hat in diesem Jahr für so viel Kontroversen gesorgt wie "No Man's Sky". Das lag vor allem an zu hohen Erwartungen und nicht gehaltenen Versprechen. Weniger daran, dass es ein schlechtes Spiel ist. Gerade haben die Entwickler das Spiel per Patch erweitert und vielfältiger gemacht. Wer den Hype ignoriert hat und einfach nur ein meditatives Spiel sucht, in dem man wunderbar aussehende Welten entdeckt, ist hier genau richtig.



"No Man's Sky" von Sony für Playstation 4 ca. 35 Euro; USK: Ab 6 Jahren