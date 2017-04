Tipps für die Feiertage Das sind 30 zeitlos gute Spiele-Apps

Sie suchen ein entspanntes Spiel für iOS oder Android? Dann besorgen Sie sich "Monument Valley". Das Rätselspiel ist unglaublich stimmungsvoll: schlicht und effektiv in der Grafik, minimal und hypnotisch in der Musik. Unterwegs ist man in einer Phantasiewelt, die an die Werke M. C. Eschers erinnert. Je nach Plattform kostet es drei bis vier Euro (Stand April 2017).



