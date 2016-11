Fortbewegung in Virtual Reality Gar nicht so übel

Das simulierte Sitzen in einem Cockpit, oder wie hier bei dem Playstation-VR-Spiel "Until Dawn: Rush of Blood" in einer virtuellen Lore, hat einen weiteren Vorteil: Körperbewegungen spielen hierbei weniger eine Rolle - somit kommt es seltener zu Sinneskonflikten. Über einen selbstfahrenden Untersatz kommt man im Spiel dennoch voran. Einzig die Move-Controller, mit denen man sich gegen Gegner wehrt, werden mit den Händen gesteuert. Die zwei Controller - einer für jede Hand - erhöhen zudem die Immersion in der VR. Dadurch, dass man genauso interagiert, wie in der realen Welt, fühlt sich die virtuelle Erfahrung natürlich an.