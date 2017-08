Geheimnisse in Spielewelten So sehen Spiele hinter den Kulissen aus

Was passiert dort, wo die Kamera nie hinfährt? Und wo endet eine Videospielwelt wirklich? Ein amerikanischer YouTuber erkundet die Geheimnisse von Spieleleveln - und erklärt nebenbei, wie sie entstehen.

"Boundary Break" heißt die Reihe, dahinter steckt ein YouTuber mit dem Pseudonym Shesez. Er wolle die Kamera bewegen, wohin er will, erklärt Shesez zu Beginn seiner Videos. Sein Ziel sei es, Geheimnisse in "unseren Lieblingsspielen" zu finden.

In mehr als 60 Folgen ist Shesez nun schon auf der Suche nach digitalen Kuriosa, in Spielen wie "Mario Kart 8", "Uncharted" und "Batman: Arkham Asylum". Sein Kanal hat derzeit 210.000 Abonnenten, einen Geheimtipp kann man das nicht mehr nennen.

Man lernt auch etwas übers Leveldesign

Den Reiz der Videos von Shesez machen zwei Dinge aus: Einerseits natürlich, dass er Ecken oder Abschnitte eines Levels sichtbar macht, die einem üblicherweise verborgen bleiben. Anderseits werden die Videos dadurch interessant, dass ihr Macher oft auch verrät, warum eine Umgebung aussieht, wie sie aussieht - oder warum Objekte oder Figuren dort auftauchen, wo sie auftauchen.

In seinem Video zum Playstation-3-Spiel "The Last of Us" zeigt Shesez zum Beispiel, dass sich die Figur Joel in einer Situation am Spielanfang neben ihrem Haus befindet, obwohl der Spieler sie dort nie zu sehen bekommt. Die Entwickler haben Joel schon mal vorgeladen, erklärt Shesez dazu, da er gleich in einer Cutscene vorkommen wird - ein durchaus üblicher Vorgang.

"Boundary Break"-Video zu "The Last of Us"

Shesez kümmert sich mittlerweile hauptberuflich um sein Projekt, über die Website Patreon bittet er um Spenden. "Manchmal klappt es mit einer 40-Stunden-Woche", erzählt der Videomacher, der an der US-Ostküste im Bundesstaat Massachusetts lebt. "Aber häufiger kommt es vor, dass ich 50 bis 90 Stunden pro Woche arbeite. Mein Ziel ist es, pro Woche ein Spiel fertigzubekommen."

YouTube/ Shesez YouTuber Shesez

Bei seiner Spieleauswahl orientiere er sich vor allem an Fanwünschen, sagt Shesez. Einen Bonus hätten aber Spiele, die er früher selbst gern gespielt hat. Mitunter stünde seinen Plänen auch die Technik eines Spiels im Weg, wobei "mittlerweile nichts mehr unmöglich" scheine. "Aber bei manchen Spielen ist es extrem schwer, Lösungen zu finden, etwa bei den Serien 'Kingdom Hearts' und 'Gears of War'", sagt Shesez.

"Boundary Break"-Video zu "Mario Kart 8"

Wie er technisch vorgeht, will der YouTuber auch auf Nachfrage für sich behalten. Im Netz jedoch geben viele Nutzer Tipps, wie man zumindest bei einigen Spielen Videos in ähnlichem Stil erstellen könnte: Erwähnt wird in diesem Kontext vor allem die "Free Look"-Funktion eines Emulators namens Dolphin.

Am Ende braucht es aber natürlich mehr als die richtige Technik, um mit dem Erkunden von Spielwelten Zuschauer zu begeistern: Man muss auch etwas Interessantes finden.

Shesez ist das schon ein paar Mal gelungen, sein Lieblingsfund stamme aus Nintendos "Punch-Out!!", erzählt er. Bei dem Wii-Boxspiel sei es ihm wohl als erstem Spieler überhaupt aufgefallen, dass der Boxer Piston Hondo offenbar einen "Sailor Moon"-Manga liest, berichtet Shesez. "Das war eine irre Entdeckung, weil 'Sailor Moon' Nintendo in keiner Weise gehört." Diese Begeisterung zeigt: Auch im Digitalen einen Schatz zu finden, scheint glücklich zu machen.

