Tipps zu Weihnachten Zehn Brettspiele zum Verschenken

"Schöne Sch#!?e" - Ein Spiel für alle



Dieses Spiel ist schon zehn Jahre alt und hieß früher einmal "Geschenkt ist noch zu teuer" beziehungsweise "No Thanks". Der alte Name beschreibt um einiges besser, worum es geht: Nämlich darum, am besten überhaupt keine Karten zu erhalten, wenn diese in einer Art "negativen Versteigerung" feilgeboten werden. Man zahlt, um die Karten nicht zu bekommen, weil jede Karte Minuspunkte einbringt. Allerdings ist niemand reich genug, sodass man gelegentlich doch Karten nehmen muss. Das richtige Timing, ein Pokerface und gute Nerven sind alles in diesem Spiel, das auch in neuer Aufmachung ein echter Evergreen ist.