Spoiler-Hinweis: Dieser Artikel fasst grob zusammen, um was es in der Kampagne von "Call of Duty: WW2" geht.

In "Call of Duty" gab es schon allerlei fiktive Konfliktherde. Mal tobte in der Shooter-Reihe ein zweiter Kalter Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und China, mal griff ein Zusammenschluss südamerikanischer Länder die USA an. Und einmal wollte eine von Kevin Spacey angeführte Privatarmee die Weltherrschaft an sich reißen. Spätestens mit dem auf Weltraumschlachten getrimmten "Call of Duty: Infinite Warfare" war ein Großteil der Spieler der Zukunftsthemen jedoch überdrüssig, was die rückläufigen Verkaufszahlen belegten.

"Call of Duty: WW2" soll das nun ändern, die Entwickler von Sledgehammer Games setzen dafür wieder auf ein historisches Setting. Anders als beim Konkurrenten "Battlefield 1" rückt hier aber nicht der Erste Weltkrieg in den Fokus, sondern der Zweite.

Die Macher des Spiels kehren also in genau die Epoche zurück, mit der die Marke "Call of Duty" im Jahr 2003 ihren ersten Achtungserfolg feierte und sich in der Folgezeit zu einer der bekanntesten Videospielserien der Welt entwickelte.

Saving Private Daniels

Ausgangspunkt der je nach Spielweise sieben- bis achtstündigen Storykampagne ist der 6. Juni 1944. D-Day, die Alliierten landen in der Normandie. In "WW2" ist der Spieler als Private Ronald Daniels dabei.

Schon hier fällt auf: Egal, ob Daniels und seine Kameraden den Strand von Omaha Beach stürmen, deutsche Bunker ausräuchern oder blutverschmierte Schützengräber durchkämmen - die Gewaltdarstellung ist schonungsloser als in allen bisherigen Serienteilen. Explodierende Granaten oder Projektil-Direkttreffer sorgen nicht selten dafür, dass Freund und Feind mehrere Gliedmaßen verlieren - und manchmal sogar Köpfe.

Auch erhängte Zivilisten, verwesende Tierkadaver und schwer verwundete, um Hilfe schreiende Wehrmachtsoldaten belegen, dass "WW2" sich nicht scheut, alle Grausamkeiten des Krieges aufzuzeigen, in dem mehr als 65 Millionen Menschen starben. Das unterstreichen auch die sogenannten Heldentaten - optionale Aufgaben, die man in jeder der insgesamt elf Missionen absolvieren kann.

In der Schlacht um Aachen etwa muss man sich entscheiden, ob man ein Mädchen und ihren Teddybären aus dem Kellergewölbe eines Wohnhauses retten möchte. Im Hürtgenwald hingegen liegt ein Kamerad in der Schusslinie eines Scharfschützen und fleht um Hilfe.

Ein wenig Nachdenken

Solche Momente machen "WW2" zwar nicht zum moralischen Anti-Kriegsspiel, sie verleihen der Action aber durchaus eine nachdenklich stimmende Komponente. Genau wie bei "Battlefield 1" wird jedoch die Perspektive der Deutschen in der Kampagne nicht gezeigt, der Spieler agiert stets auf Seiten der Alliierten.

"Call of Duty: WW2" im Detail Erinnert an Steven Spielbergs Kriegsdrama "Der Soldat James Ryan": Der Sturm von Omaha Beach bildet den dramatischen Auftakt der Kampagne von "Call of Duty: WW2" und ist nichts für schwache Nerven. Gestik und Mimik der Hauptfiguren von "Call of Duty: WW2" überzeugen. An die Qualität der Zwischensequenzen reicht die Spielgrafik allerdings noch nicht heran. Geht unter die Haut: In verschiedenen Abschnitten der elf Missionen umfassenden Geschichte thematisiert "Call of Duty: WW2" die Gräuel des Krieges und das Leid der Zivilbevölkerung. Schnappschuss aus einer der zahlreichen Zwischensequenzen. Links im Bild: Eine weibliche Heldin der Résistance, in deren Rolle man später eine Wehrmachtzentrale in Paris infiltriert. Zu Beginn der Paris-Mission kommt es immer wieder zu Ausweiskontrollen der Besatzer, die in Form kleiner Multiple-Choice-Dialoge stattfinden. In Kombination mit dem weitläufigen Leveldesign sorgen sie für eine überzeugende Atmosphäre. Die gelben Kreise rechts im Bild laden sich durch Erfolge im Kampf auf und signalisieren, wann welche Kameraden-Unterstützung verfügbar wird. Kollege Pierson etwa kann die Umgebung ausspähen, Aiello koordiniert Mörser-Beschuss und Stiles versorgt den Spieler mit frischer Munition. Im "Sherman Tank" durch die Altstadt von Aachen. Der Panzerlevel ist solide gemacht und wie vieles im Spiel sehr hübsch anzusehen, dafür allerdings auch ziemlich linear. Mucksmäuschenstill durch den Hürtgenwald: Immer wieder gibt es Levelabschnitte, die sich auf Wunsch komplett schleichend bewältigen lassen. Im Verlauf der Kampagne steuert der Spieler verschiedene Vehikel. Hier nimmt man zum Beispiel an Bord einer P-47 Thunderbolt Platz, um eine alliierte Bomberstaffel vor deutschen Jagdfliegern zu schützen. Das Gebotene sieht toll aus und spielt sich gut, ist aber leider viel zu schnell vorüber. Spannend bis zum Schluss: Der neue Multiplayer-Modus "Krieg" hat Ähnlichkeiten mit den "Operationen" aus "Battlefield 1" und ist in mehrere Phasen unterteilt, die in jeweils unterschiedlichen Bereichen einer Karte stattfinden. In "Operation Neptun" zum Beispiel muss die Wehrmacht einen Strandkopf in der Normandie gegen das angreifende Alliiertenteam verteidigen. Abgesehen von "Operation Neptun" darf man sich im Krieg-Modus noch auf zwei weiteren Karten austoben. "Operation Griffin" (auf dem Bild zu sehen) skizziert einen Stellungskrieg in den verschneiten Ardennen, "Operation Breakout" den Kampf um ein strategisch wichtiges Dorf nahe der französischen Stadt Saint-Lô und die dort stationierten Flak-Geschütze der Wehrmacht. Weitere "Krieg"-Karten sollen via Downloadinhalt folgen, werden aber voraussichtlich kostenpflichtig sein. Bei "Operation Griffin" müssen die Kämpfer der Wehrmacht einen "Tiger II"-Panzer durch ein unübersichtliches Waldgebiet lotsen. Gelingt es den Verteidigern nicht, den Vorstoß binnen weniger Minuten zu stoppen, rücken die Panzer weiter in Richtung eines Dorfes vor. Auf Wunsch darf man im Mehrspieler-Modus auch als Soldatin kämpfen. Im Vorfeld sorgte dies in der Community für ziemlichen Wirbel. Entwickler Sledgehammer Games ließ sich davon jedoch nicht beirren und verteidigte die Designentscheidung vehement. Skurriles Szenario: Das Oberdeck des Schlachtschiffs U.S.S. Texas ist eine von insgesamt zehn eher kompakten Karten für die übrigen Multiplayer-Modi. Wer sich zunächst warmspielen möchte, kann dies wie gehabt mit und gegen vom Computer gesteuerte Bots tun. Mit jedem Levelaufstieg im Multiplayer erhält man Lootboxen, die Erfahrungspunkte-Beschleuniger, optische Individualisierungen und andere zufällige Belohnungen unterschiedlicher Seltenheitsstufe freischalten. Zu einem späteren Zeitraum soll man Lootboxen dann auch gegen echtes Geld freischalten können. Thema dieser Mehrspieler-Arena ist ein riesiges Eisenbahngeschütz der Deutschen, das es damals tatsächlich gegeben hat: den Schweren Gustav. Das Geschütz selbst thront im Zentrum der Karte und ist umringt von großen Freiflächen, wodurch nicht nur "Football", die vom gleichnamigen US-Sport inspirierte Spielvariante, zu Hochform aufläuft. Im Gegensatz zu den Zombie-Modi vergangener "Call of Duty"-Spiele leuchten die Augen der Untoten diesmal mal nicht grell auf. Die Kreaturen sind dadurch in der ohnehin recht düsteren Umgebung nur schwierig auszumachen, das kommt dem Survival-Horror-Faktor jedoch sehr entgegen. Ebenfalls neu: Eine einblendbare Aufgabenliste links oben im Bild verrät, was als Nächstes zu erledigen ist, um die Story voranzutreiben. Tesla-Kanonen, Untotenschädel, Kunstdiebe: Der Koop-Modus "Nazi Zombies" nimmt sich zu keiner Zeit sonderlich ernst. Dem Spielspaß tut dies allerdings keinen Abbruch. Pluspunkt: Hollywood-Schauspieler Udo Kier ("Melancholia", "Iron Sky") leiht dem Nazi-Zombieforscher Peter Straub seine Stimme. Däumchen drehen in der Mehrspieler-Lobby war einmal. Ähnlich wie im Online-Shooter "Destiny" bietet nun auch "Call of Duty: WW2" einen Social Hub. Das sogenannte Hauptquartier ist einem Alliierten-Stützpunkt in der Normandie nachempfunden und ermöglicht es zum Beispiel, die Avatare anderer Online-Spieler zu treffen und Waffen an einem Schießstand auszuprobieren.

In spielerischer Hinsicht liefert "WW2" Bewährtes, bei den kleineren Anpassungen sticht das neue Gesundheitssystem hervor. In fast allen "Call of Duty"-Teilen genügte es, die Spielfigur nach intensivem Feindbeschuss in Deckung zu manövrieren. Die Lebensenergie des Helden regenerierte sich kurze Zeit später auf magische Weise von selbst.

Diese Idee sollte dem Spielfluss zugutekommen, Realismus und Immersion profitierten jedoch selten davon. Was nun wohl auch Sledgehammer Games dazu bewog, die Medkits wieder einzuführen. Diese Erste-Hilfe-Sets liegen entweder in unregelmäßigen Abständen im Level herum oder können unter bestimmten Voraussetzungen bei einem Teamkamerad auf Knopfdruck angefordert werden.

Kein leichtes Spiel

Die Folge: Schon auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spielt sich "WW2" fordernder als seine Vorgänger. Man agiert vorsichtiger, kriecht regelmäßiger auf allen Vieren im Dreck, kundschaftet Situationen gewissenhafter aus und macht häufiger Gebrauch von den praktischen Kameraden-Unterstützungsmanövern.

Das Mittendrin-Gefühl ist überzeugender als etwa in den Vorgängern "Infinite Warfare" oder "Advanced Warfare" - nicht zuletzt, weil einiger Levelabschnitte offener angelegt sind und der ansonsten recht vorhersehbar agierenden künstlichen Intelligenz etwas mehr Raum zum Taktieren geben.

Hinzu kommt, dass überraschend oft nicht nur Durchballern zum Ziel führt, sondern auch wohlüberlegtes Schleichen. Die Brillanz der Kampagne des Fan-Lieblings "Modern Warfare" von 2007 erreicht "WW2" jedoch nicht. Auch, weil das abwechslungsreich inszenierte Spektakel zu abrupt endet.

Erstmals mehrstufige Multiplayer-Schlachten

Abgerundet wird "WW2" serientypisch von einem kooperativ spielbaren Zombie-Modus sowie einem umfangreichen Multiplayer-Komplex. Dabei setzt die Serie diesmal nicht nur auf bewährte Spielvarianten auf immer neuen Karten und mit neuen Fortbewegungs-Optionen.

Die Entwickler ließen sich für "WW2" auch von den sogenannten Operationen aus "Battlefield 1" inspirieren. Das Ergebnis des neuen "Krieg"-Modus sind packende, in mehrere Phasen und Levelbereiche unterteilte Schlachten für bis zu sechs Spieler pro Team (siehe Fotostrecke).

Insgesamt ist "Call of Duty: WW2" ein gutes, wenn auch nicht rundum gelungenes Shooter-Paket. Die Kampagne ist fordernd und intensiv, insgesamt aber etwas kurz. Der Mehrspieler-Part punktet mit einsteigerfreundlichen Koop-Partien im Zombie-Modus sowie dem neuen "Krieg"-Modus, bietet sonst aber Gewohntes ohne bahnbrechende Innovationen.

" Call of Duty: WWII " von Activision, für PC, Playstation 4 und Xbox One; ca. 60 Euro; USK: Ab 18 Jahren; getestet auf einer Playstation 4 Pro auf einem mehrtägigen Review-Event. Dieser fand Ende Oktober in San Francisco statt, der Autor konnte dort sämtliche Spielmodi über einen Zeitraum von mehreren Tagen ausführlich testen.