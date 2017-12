Matthias Regge, 30, Technischer Projekt-Manager

The Legend of Zelda: A Link to the Past (Super Nintendo)



"Auch ich bin Speedrunner. Für mich ist es besonders interessant, die Zahnräder der Spiele zu sehen, die hinter der Grafik laufen. So drücke ich mich etwa pixelgenau durch eine Wand durch. Zu Beginn weiß ich nur wie. Später dann auch warum. Es ist so, als würde man Spaß an einer tollen Sandburg haben – und dann noch mehr Spaß beim Einreißen.



Besonders fand ich den Moment, als ich in Zelda: A Link to the Past den "Hammer Jump"-Glitch schaffte. Das ist ein extrem schwerer Trick. Schafft man ihn, schiebt man den Charakter über ein sonst unüberwindbares Loch und durch eine Wand. Dafür habe ich lange trainiert. Als ich den Glitch dann aus dem Ärmel schütteln konnte, war das ein richtig gutes Gefühl."