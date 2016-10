PC-Spiel "Civilization VI" Sean Bean erklärt die Welt

Shooter orientieren sich oft an Filmen, Adventures sind in der Literatur verwurzelt, Strategietitel aber haben ihre Wurzeln oft direkt im Medium Spiel. Sie sind die Brettspiele unter den Computerspielen - gigantische Brettspiele, die für Wohnzimmerpartien mit Freunden viel zu aufwendig, viel zu komplex wären.

Wer die "Die Siedler von Catan" kennt, wird sich beim neuen "Civilization VI" schnell heimisch fühlen. Wie in Klaus Teubers "Spiel des Jahres" 1995 besteht das virtuelle Spielbrett hier aus Sechsecken. Während sich die Karte in einer Partie "Siedler" aber aus 37 Hex-Feldern zusammensetzt, sind es bei "Civilization" aber ungefähr 4000 - bei einer Karte in der Standardgröße. Auf Wunsch geht es sogar noch größer. Ziemlich gut also, dass man die Felder nicht alle von Hand auslegen muss.

Die einzelnen Felder erwirtschaften Ressourcen, die Runde für Runde neu verrechnet werden müssen. Auch das übernimmt der Computer, rechnen kann er gut. Er führt auch Buch über die Standorte der Einheiten, die errichteten Bauwerke, die erforschten Technologien und die diplomatischen Beziehungen zu Mitspielern. Selbst die stellt der PC bei Bedarf: "Civilization VI" kann im Freunden, aber auch allein gegen Computergegner gespielt werden.

Worum geht es in "Civilization VI"?

Der Spieler führt eine Zivilisation von der Jungsteinzeit ins Informationszeitalter, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Er gründet Städte, bewirtschaftet das Land, um Ressourcen zu sammeln, erkundet die Weltkarte, erforscht neue Technologien. Und er betreibt Handel und Diplomatie mit den anderen Zivilisationen, mit denen er sich die Welt teilt - oder um sie streitet.

Wie jeder Teil der traditionsreichen Computerspiel-Reihe, die 2016 ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, beginnt "Civilization VI" mit einem Siedler und der Entscheidung, wo man seine erste Stadt baut. Unzählige weitere folgen, und der neue Ableger der Serie ist gut darin, dem Spieler in jeder der bis zu 500 Runden einer Partie interessante Entscheidungen abzuverlangen.

Obwohl sich der Ausgangspunkt und das Ziel einer Partie "Civilization" in 25 Jahren kaum verändert hat, hat sich beim Weg durch die Epochen sehr wohl etwas getan. Die Macher haben sich eine ganze Reiher neuer, kluger Spielmechaniken ausgedacht - welche genau, zeigt unsere Bilderstrecke:

Die Welt ist wichtiger als je zuvor

Schon im Mai diesen Jahres, als Entwickler Firaxis und Publisher 2K "Civilization VI" erstmals der Öffentlichkeit präsentierten, gaben sie die Devise aus: "Die Welt ist wichtiger als je zuvor." Das schlägt sich in vielen Bereichen des Spiels nieder, am deutlichsten wohl in den Städten, die mit ihren Distrikten ins Umland hinein wachsen.

Das macht die Auswahl eines geeigneten Standorts für eine neue Stadt sehr interessant. Sich zu entscheiden, ist schwieriger geworden, weil das Umland einer Stadt nicht mehr nur als Ressourcenquelle dient, sondern auch Distrikte und Weltwunder beherbergen muss. So ist man gezwungen, Städte zu spezialisieren und seine Spielweise stärker an die Umgebung anzupassen.

"Civilization VI" basiert auf einer neuen Engine und wurde von Grund auf neu programmiert. Die detailverliebte Weltkarte, auf der man winzige Stromschnellen oder Möwen entdecken kann, die um Fischerboote kreisen, ist schön anzusehen, hat aber auch eine spielmechanische Bedeutung: Man sieht mit einem Blick, welche Gebäude man in einzelnen Distrikten gebaut hat, oder blickt neidisch auf die Weltwunder des Nachbarn.

Geschichtsstunde mit Starbesetzung

Der Spieledesigner Ed Beach hat vor "Civilization VI" die beiden hervorragenden Erweiterungen für "Civilization V" verantwortet. Und ganz früher hat er Brettspiele entworfen, mit denen er seiner Leidenschaft für komplexe Regelwerke und historische Details Ausdruck verlieh.

Auch sein neues Spiel ist hochkomplex, dabei aber auch ansprechend inszeniert. Die Titelmusik stammt vom zweifachen Grammy-Preisträger Christopher Tin, als Sprecher wurde Sean Bean verpflichtet. Und weil "Civilization VI" ein Sammelsurium historischer Zitate ist, bekommt man beim Spielen gleich noch eine Geschichtsstunde mit einem Hollywoodstar.

In der von uns gespielten Vorschauversion, die Firaxis vor rund einem Monat zur Verfügung stellte, waren zehn der 20 historischen Anführer verfügbar, darunter Barbarossa, Queen Victoria oder Teddy Roosevelt.

Lust auf mehr

Trotz einiger fehlender Funktionen, kleinerer Bugs und gelegentlicher Abstürze: Nach sechs Partien und 150 Stunden Spielzeit freue ich mich auf mehr, will die anderen Völker mit ihren einzigartigen Fähigkeiten ausprobieren, mit Kartentypen und Schwierigkeitsgraden experimentieren.

Die Vorabversion ließ nur eine Einstellung zu, die ziemlich leicht ausfiel: In einer Partie mit Kongo erforschte ich bereits 1605 den Computer, in einer anderen gelang Barbarossa dieser bemerkenswerte Anachronismus 1710. Man kann nur hoffen, dass Firaxis solche Probleme bald angeht. Ich jedenfalls bin gespannt auf die ersten Patches, Mods und Add-ons für das Spiel, die seinerzeit auch "Civilization 5" noch verbesserten.

"Civilization VI" von Firaxis, für PC; 60 Euro; USK: Ab 12 Jahren