Deutscher Computerspielpreis für "Witch it" Hexenjagd überzeugt die Jury

Das Videospiel "Witch it" ist beim Deutschen Computerspielpreis am Dienstagabend als bestes deutsches Spiel ausgezeichnet worden. Außerdem darf sich das Hamburger Entwicklerstudio dahinter, Barrel Roll Games, über Auszeichnungen für das beste Jugendspiel und das beste internationale Multiplayerspiel freuen.

"Witch it" ist ein Spiel in klassischer Räuber-und-Gendarm-Manier. Ein Team übernimmt darin die Rolle von Comic-Hexen, die sich in Dörfern, auf Eisschollen und Südsee-Inseln verstecken. Auf der Flucht können sie sich dabei in Gegenstände wie Kerzen, Leitern und Pizzen verwandeln.

Die anderen Spieler schlüpfen in die Rolle der Jäger, die das Gebiet durchkämmen und die Hexen jagen. Die pummeligen Jäger ziehen sich mit Wurfhaken an den Hauswänden empor und schleudern Kartoffeln auf die Hexen. Hühner verraten den Verfolgern mit ihrem Gackern, ob sich eine Hexe in der Nähe versteckt.

Eine bekannte Idee, aber gut umgesetzt

Die Idee von "Witch it" ist nicht neu: Der sogenannte "Prop Hunt"-Modus, in dem sich Spieler als Gegenstand tarnen, wird bei vielen Spielen wie etwa "Call of Duty" als Erweiterung angeboten. Doch die Hexenjagd ist liebevoll umgesetzt. Vor allem das hohe Tempo in den Jagdszenen überzeugt, wenn die Hexen auf der Flucht über Hausdächer flitzen und dabei über Stühle, Gurkenfässer und Käselaibe stolpern.

Barrel Roll Games Szene aus "Witch it": Die Hexe ist enttarnt und flüchtet vor dem Jäger im Hasenkostüm

Insgesamt erhalten die "Witch it"-Entwickler ein Preisgeld von rund 200.000 Euro und ein Werbebudget in Höhe von 100.000 Euro. Mit einem Team von gerade einmal vier Entwicklern haben die Hamburger an dem Spiel gebastelt, das vor rund einem Jahr als Early-Access-Version erschienen ist. Die Hexenjagd ist auf der Spieleplattform Steam für Windows-PC erhältlich und kostet rund 15 Euro.

Barrel Roll Games Szene aus "Witch it": Schnell in ein Fass verwandeln, bevor die Jäger anrücken

Der Deutsche Computerspielpreis wird seit dem Jahr 2009 vergeben. Insgesamt wird an die Gewinner ein Preisgeld in Höhe von einer halben Million Euro vergeben. Organisiert wird die Verleihung vom Branchenverband Game, vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und von der Stiftung Digitale Spielekultur.

Die Jury-Mitglieder bewerten die Spiele unter anderem nach Kriterien wie Qualität, pädagogischem Wert, Innovation und Spielspaß. Dabei gilt unter anderem die Regel, dass das Spiel einwandfrei laufen und flüssig spielbar sein muss. Für den Spielspaß muss der Titel einen entsprechenden Spannungsbogen liefern und die richtige Balance beim Schwierigkeitsgrad halten.

