Videospiel-Entwickler verwenden immer mehr Ressourcen darauf, ihren Spielen aufwendige Online-Modi zu spendieren. Manche Titel können heutzutage sogar nur noch online gespielt werden. Dabei mögen sich die Spieler zwar oftmals über Sprach-Chat hören können. Doch sie sind räumlich getrennt, spielen unter Umständen sogar auf verschiedenen Kontinenten.

Einen ganzen anderen Reiz haben viele Multiplayer-Spiele, wenn man seine Mitspieler neben sich auf der Couch sitzen hat. Wenn man ihre Reaktionen hautnah erlebt, wenn man gemeinsam vor Jubel oder aus Wut aufspringen und durchs Zimmer laufen kann.

Dass es eine besondere Erfahrung ist, eine Geschichte am geteilten Bildschirm zusammen spielen zu können, hat gerade erst "A Way Out" bewiesen, ein Spiel, das sich sowohl an einer Konsole, als auch übers Netz spielen lässt (hier lesen Sie unseren Test).



Zehn Tipps fürs gemeinsame Spielen

In der folgenden Fotostrecke stellen wir Ihnen zehn Spiele vor, die man gemeinsam von derselben Couch aus und wie "A Way Out" auch im Team spielen kann.