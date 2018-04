Zeitlos gute Spiele-Apps Schöner Spaß

Der Entwickler Telltale Games ist für Rätselspiele bekannt, die wie interaktive Serien funktionieren. "The Wolf Among Us" erzählt eine Geschichte, die auf dem Comic-Universum Fable basiert. In einer fiktiven Version von New York leben dort bekannte Märchenfiguren in einer Parallelwelt. Der Spieler übernimmt die Rolle des Detektivs Bigby Wolf, der eine Verschwörung aufklären muss.



Bis zu 14,99 Euro (Android) oder bis zu 16,99 Euro (iOS), die erste von fünf Episoden ist kostenlos.