Tipps für Ostern Zehn Spiele, mit denen es nicht langweilig wird

"Sushi Go": Für Foodies



Wie das Sushi auf einem Laufband in einem japanischen Restaurant lassen die Spieler in "Sushi Go" Spielkarten mit Maki-Rollen, Sashimi, Tempura und anderen Spezialitäten kreisen. Die Spieler nehmen sich jeweils eine Karte, bevor sie die Stapel weiterreichen. Ziel des Spiels ist es, möglichst lukrative Kartenkombinationen zu sammeln und vor sich abzulegen. Das ist vom Prinzip her ganz einfach und in zwei Minuten auch skeptischen Gästen erklärt. "Sushi Go" macht zudem optisch einiges her.