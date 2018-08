1. Worum geht es in "Dota 2"?

Szenario: Fantasy-Setting

Genre: MOBA (Multiplayer Online Battle Arena)

Spielmodi: Normales Spiel, Ranglisten-Spiel, Training, Event-Modi

Bei "Dota 2" treten die Fraktionen "Dire" und "Radiant" gegeneinander an, um die feindliche Basis, den sogenannten Ancient zu zerstören. Kein leichtes Unterfangen, denn der Weg dahin wird durch Verteidigungstürme versperrt. Erschwerend kommt hinzu, dass jede Fraktion im 30-Sekunden-Takt computergesteuerte Einheiten produziert, die sich sofort in Richtung des gegnerischen Ancients aufmachen. Unterwegs greifen sie die Einheiten und Gebäude des Feindes an.

In einer klassischen Mehrspieler-Partie duellieren sich zwei Teams aus je fünf menschlichen Spielern. Bevor es losgeht, muss sich jeder Teilnehmer für einen Helden entscheiden. Das Faszinierende an "Dota 2": Alle 115 zur Verfügung stehenden Charaktere trumpfen mit eigenen Talentbäumen auf und können durch das Erreichen vorgegebener Erfahrungsstufen weiterentwickelt werden. Wer während einer Partie fleißig Gebäude einäschert und Feinde eliminiert, häuft außerdem Gold an, das in nützliche Spezialgegenstände investiert werden kann.

"Dota 2" ist ein vielschichtiges, taktisch forderndes Echtzeit-Strategiespiel, das selbst erfahrenen E-Sportlern regelmäßig die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Auch aus diesem Grund ist bereits das reine Zuschauen spannend.

2. Wie kann ich das Spiel spielen?

Plattform: Das Spiel steht für Windows, Linux und Mac OS X zum Download bereit.

Preis: "Dota 2" ist ein Free-to-Play-Titel und kann auf allen Plattformen kostenlos heruntergeladen und gespielt werden.

In-App-Käufe: Sind vorhanden, schalten allerdings ausnahmslos kosmetische Dinge frei. Dazu zählen unter anderem neue Outfits, Symbole und Kurierwesen, aber auch neue Sprachausgabe-Pakete sowie optische Anpassungen der Standard-Spielumgebung. Bei Inhalten, die von der Community erstellt wurden, fließt ein Teil des Erlöses zurück an den Urheber.

Altersfreigabe: Die USK vergab eine Ab-12-Einstufung.

3. Wie läuft eine Partie "Dota 2" ab?

Hier erklären wir das Prinzip in Bildern:

So funktioniert "Dota 2" Die 115 in "Dota 2" zur Auswahl stehenden Helden sind einer von drei Hauptkategorien zugeordnet: Stärke, Agilität oder Intelligenz. Die Wahl des Attributs hat starken Einfluss auf den Spielstil. Bei einem Klick aufs Heldenprofil folgt eine sehr ausführliche Beschreibung. Der hier abgebildete Tinker ist dank futuristischer Fernwaffen sehr gut im Eliminieren gegnerischer Helden. In einem klassischem "Dota 2"-Match bilden jeweils fünf Krieger ein Team. Wichtig: Wurde ein Held von jemandem ausgewählt, steht er anderen Spielern nicht mehr zur Verfügung. Jedes Team kann die Partie für sich entscheiden, wenn es gelingt, das gegnerische Hauptquartier zu vernichten. Zunächst müssen jedoch die Verteidigungstürme des Feindes überwunden werden. Die Helden verfügen in der Regel über vier Spezialfähigkeiten, die mit zunehmender Erfahrung freigeschaltet werden. Letztere gibt es für das Eliminieren von Feinden. Im hier gezeigten Demo-Modus kann der Umgang mit Spezialfähigkeiten geübt werden. Das eigene Team wird von sogenannten Creeps unterstützt. Die computergesteuerten Krieger erscheinen alle 30 Sekunden vor der eigenen Kaserne, marschieren zur gegnerischen Basis und greifen unterwegs alle Einheiten und Gebäude des Feindes an. Die blau schimmernde Quelle am linken Bildrand füllt die Lebensenergie verwundeter Helden automatisch auf. Aber auch in der Nähe von Türmen, durch bestimmte Zauber sowie den Einsatz spezieller Gegenstände können sich Verwundete regenerieren. Gegenstände erwerben Sie bei einem der verschiedenen Händler auf der Karte. Die sündhaft teure Klinge "Silver Edge" macht ihren Träger 14 Sekunden lang unsichtbar. Der Grundaufbau der "Dota 2"-Karte ist immer gleich, weshalb man nordwestlich der Kartenmitte stets auf die neutrale, extrem starke Bestie Roshan trifft. Töten Sie das Monster, winken wertvolle Erfahrungspunkte sowie der "Aegis of the Immortal", ein mächtiger Gegenstand, der seinen Träger wiederbeleben kann. Um die Grundlagen von "Dota 2" zu verinnerlichen, lohnt das Absolvieren der verschiedenen Tutorials, in denen Sie etwa gegen computergesteuerte Heldenteams antreten. Wer sich Taktiken von erfahrenen Spielern abschauen möchte, kann anderen Partien als Zuschauer beitreten. Die dafür nötige Funktion erfordert kein Twitch oder ähnliche Dienste, sondern ist direkt ins Spiel integriert.

4. Welche Fachbegriffe sollte man kennen?

Lane: Bezeichnet die drei großen Routen auf der Karte, die die Hauptquartiere der beiden Fraktionen miteinander verbinden. Die Midlane verläuft beispielsweise durch die Kartenmitte.

AoE: Abkürzung für "Area of Effect", die den Wirkungsradius eines Zaubers beschreibt.

Gank: Ein Gank umschreibt den Angriff auf einen Helden durch einen oder mehrere andere Helden. "Gegankte" Spieler haben in der Regel deutlich schlechtere Überlebenschancen, weil sie überrannt oder in einen Hinterhalt gelockt wurden.

5. Beim wem lohnt sich das Zuschauen?

PurgeGamers - YouTube , Twitter und Twitch

Sie möchten die Mechaniken hinter "Dota 2" mithilfe clever geschnittener Erklärvideos erlernen? In diesem Fall führt kein Weg am YouTube-Kanal von "PurgeGamers" vorbei, der auch für Fortgeschrittene einige lehrreiche Clips bereithält.

Dendi - YouTube , Twitter und Twitch

Der Ukrainer Danil "Dendi" Ishutin gilt als einer der besten "DotA 2"-Spieler der Welt und ist spätestens seit Valves viel beachteter E-Sport-Dokumentation "Free to Play" auch über die Szene hinaus bekannt. Bei Twitch bewundern über 588.000 Follower seinen unkonventionellen Spielstil.

Fata - Twitter , Twitch

Adrian "Fata" Trinks gilt nach Kuro Salehi "KuroKy" Takhasomi als der Shooting-Star der deutschen "Dota 2"-Szene und ist sowohl auf Twitch als auch auf Twitter aktiv. Bisher konnte er Preisgelder im Wert von mehr als 870.000 Dollar anhäufen.

6. Was sind die wichtigsten Turniere?

The International: Ein jährlich stattfindendes E-Sport-Turnier, das vom "Dota 2"-Entwickler Valve veranstaltet wird. Wer hier mitmacht, hat es im Spiel bis ganz nach oben geschafft. Allein in diesem Jahr beträgt die Summe der ausgeschütteten Preisgelder mehr als 20 Millionen Euro. Austragungsort von "The International" ist seit 2012 die KeyArena in Seattle. Aufgrund von Renovierungsarbeiten wird das 2018er-Turnier jedoch im kanadischen Vancouver stattfinden.

ESL One: Europas größtes "Dota 2"-Turnier wird dieses Jahr zum zweiten Mal in der Hamburger Barclaycard Arena veranstaltet. Duelle zwischen 16 Top-Mannschaften und Cosplay-Elemente stehen auf der Agenda. Die Play-offs finden vom 26. bis zum 28. Oktober statt.