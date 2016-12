Download-Spiele Wo Sie an den Feiertagen die besten Games bekommen

"The Last Guardian"



Nichts für Fans von schneller Action: Das lange in der Entwicklung gewesene "The Last Guardian" ist ein Nachfolger der Kultspiele "Ico" und "Shadow of the Colossus". Wie bei den Vorgängern bekommt man als Spieler ein ruhiges Spiel voller emotionaler Momente. Die Geschichte vom kleinen Jungen und seinem Freund, einem großen Drachenvogelwesen, sieht märchenhaft aus. Obwohl sich "The Last Guardian" immer wieder störrisch spielt, ist es doch ein Beweis dafür, dass Videospiele Kunst sein können.



"The Last Guardian" von Sony für Playstation 4, ca. 60 Euro; USK: Ab 12 Jahren



