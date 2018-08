1. Worum geht es in "Rainbow Six Siege"?

Szenario: Fiktive Einsatzorte rund um den Globus (Fabrik, Anwesen, Biker-Klub und so weiter)

Genre: Taktischer Team-Shooter

Spielmodi: Teammatches 5 gegen 5 (normal und Rangliste), Ego-Perspektive, alternative Solo- und Teamvarianten gegen Computergegner

In "Rainbow Six Siege" sind Sie Teil einer fünfköpfigen Antiterroreinheit oder Terrorgruppe. Erstere muss in der Regel Bomben entschärfen oder Geiseln retten, während die Terroristen die Pläne entsprechend vereiteln sollen. Ist eine Runde vorbei, wechseln Angreifer und Verteidiger die Rollen. Wer zuerst drei Runden gewinnt, holt sich den Gesamtsieg.

Zu Beginn jeder Runde entscheiden Sie sich für einen der sogenannten Operatoren, die realen Spezialeinheiten wie der deutschen GSG 9 oder der russischen SpezNas zugeordnet sind, im Spiel jedoch frei miteinander kombiniert werden. Jeder Operator ist einzigartig, taucht also nur einmal pro Team auf und besitzt spezielle Ausrüstung.

Sledge von der britischen Spezialeinheit SAS nutzt etwa einen Vorschlaghammer, um vom Gegner errichtete Barrikaden einzureißen. Terroristen agieren zum Beispiel mit Sprengfallen und einem Herzschlagsensor, mit dessen Hilfe Gegner leichter entdeckt werden können.

Größte Besonderheit des Spiels sind die zerstörbaren Umgebungen: Durch Beschuss oder spezielle Ausrüstungsobjekte können Sie Wände und Decken durchbrechen. Da Sie außerdem durch Fenster und auf Dächer klettern können, gibt es unzählige Wege, das Einsatzziel zu erreichen und den Feind zu überraschen.

2. Wie kann ich das Spiel spielen?

Plattform: "Rainbow Six Siege" ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Preis: Die Standardversion kostet auf allen drei Plattformen 39,99 Euro. Es gibt außerdem günstigere und teurere Varianten wie die Starter- oder die Gold-Edition, die sich inhaltlich unterscheiden.

In-App-Käufe: In-App-Käufe, auch von zusätzlichen Operatoren, sind optional. Das heißt: Sie haben keinen Einfluss auf die Spielbalance und geben in erster Linie Zugriff auf optische Individualisierungsmöglichkeiten bei Kleidung und Waffen.

Altersfreigabe: "Rainbow Six Siege" erhielt von der USK eine Freigabe "ab 18 Jahren".

3. Wie läuft eine Partie "Rainbow Six Siege" ab?

Hier erklären wir das Prinzip in Bildern:

So funktioniert "Rainbow Six Siege" Zu Beginn einer jeden Partie in "Rainbow Six Siege" gilt es, einen sogenannten Operator zu wählen. Die mehr als 40 Charaktere verfügen jeweils über individuelle Werte bei Rüstung und Geschwindigkeit, über eine bestimmte Ausrüstung sowie über eine Spezialfähigkeit, die großen Einfluss auf die taktischen Möglichkeiten hat. Bevor es ans Eingemachte geht, startet eine kurze Vorbereitungsphase. In diesem Beispiel sehen Sie die Angreifer, die das Gebiet mit fahrenden Drohnen absuchen. Gelingt es Ihrem Team, die Bombe zu lokalisieren, wird die Position des Sprengsatzes später mithilfe eines Zielmarkers exakt angezeigt. Als Verteidiger platzieren Sie in der Vorbereitungsphase Sprengfallen oder verstärken Wände. Wer Drohnen der Angreifer erfolgreich zerstört, kann außerdem die Position der Bombe oder Geiseln geheim halten. Nach der Vorbereitungsphase beginnt die eigentliche, maximal vierminütige Spielrunde. Im Einsatzgebiet gibt es viele Möglichkeiten, ins Gebäude einzudringen. Mithilfe eines Kletterhakens gelangen Sie aufs Dach und können sich von dort abseilen. Sie gewinnen eine Runde, indem Sie entweder das gegnerische Team ausschalten oder die Bombe bis zum Ablauf des Timers verteidigen beziehungsweise - wie hier im Bild zu sehen - sie als Angreifer rechtzeitig entschärfen. Das dafür nötige Werkzeug ist im Besitz eines Teammitglieds, das es an andere weitergeben kann. Da der Angriff aus allen Richtungen erfolgen kann und sich auch die Verteidiger frei im Einsatzgebiet bewegen, sollten Sie mit allem rechnen. Ganz wichtig: Der Waffenschaden ist realistisch, ein gezielter Treffer führt entsprechend schnell zum Ausscheiden Ihrer Spielfigur. Stirbt Ihre Spielfigur, können Sie Ihr Team weiterhin unterstützen. Als Angreifer nutzen Sie hierfür zum Beispiel die Kameras der noch intakten Drohnen aus der Vorbereitungsphase – sehr praktisch, um einen Gegner für das eigene Team zu markieren. In "Rainbow Six Siege" sind Teile der Umgebung zerstörbar. Das eröffnet viele Optionen beim Vorrücken, aber auch beim Ausschalten von Gegnern. Normale Barrikaden können leicht durchschossen, stärkere Wände im Bedarfsfall gesprengt werden. Sie sollten Ihre Teamkameraden immer im Blick behalten und nie vorschnell den Abzug drücken oder Handgranaten werfen. Stirbt ein Kamerad durch das eigene Team, gibt's einen Malus auf das Ansehen. Jeder Operator bietet bestimmte Vor- und Nachteile. Dieser ballistische Schild gewährt zusätzlichen Schutz, macht den Träger allerdings langsamer und lauter. Zudem müssen Sie den Schild senken, wenn Sie mit der Pistole exakter zielen wollen. Bei schwer verwundeten Verbündeten besteht eine kurzzeitige Chance, sie durch eine Wiederbelebung zurück ins Spiel zu holen. Doch Obacht: Nicht selten lässt der Feind Spieler verletzt zurück, um andere in einen Hinterhalt zu locken. Natürlich können auch Sie diese Taktik nutzen. Erreicht eines der beiden Teams drei Rundensiege, ist das Match vorbei. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl nimmt im Siegbildschirm die Position in der Mitte ein.

4. Welche Fachbegriffe sollte man kennen?

Ansehen: Dies ist die Spielwährung. Mit ihr schalten Sie neue Operatoren sowie visuelle Individualisierungs-Optionen für Ihre Ausrüstung frei. Punkte erhalten Sie unter anderem für erfolgreiche Abschüsse, Rundensiege und Wiederbelebungen von Teamkameraden.

Friendly Fire: So heißt der irrtümliche Beschuss von Kameraden. In "Rainbow Six Siege" schaden Ihre Waffen nicht nur Gegnern, sondern auch Ihrem eigenen Team. Sie sollten also nie unbedacht eine Handgranate werfen oder einen Sprengsatz zünden, wenn ein Verbündeter in der Nähe ist.

Unterstützermodus: Segnen Sie in einer Runde das Zeitliche, bedeutet das noch nicht das Ende. Auf Wunsch können Sie nach dem Tod zum Beispiel noch Ihre Drohne lenken oder auf Kameras zugreifen.

5. Bei wem lohnt sich das Zuschauen?

Macie Jay - YouTube, Twitter und Twitch

Der 27 Jahre alte New Yorker spielt regelmäßig live auf Twitch. Mit mehr als einer Million YouTube-Abonnenten und über 88.000 Twitter-Followern zählt er zu den beliebtesten "Siege"-Streamern. Manchmal teilt er auch peinliche oder außergewöhnlicher Spielerlebnisse.

Matimi0 - YouTube, Twitter und Twitch

Aus seinem echten Namen macht der US-Streamer ein Geheimnis. Der Qualität seiner Inhalte schadet das nicht. "Matimi0" veröffentlicht immer wieder Clips, die besonders gelungene Spielzüge oder lustige Programmfehler zeigen.

Evan Braddock - YouTube und Twitter

Während andere Streamer gern trocken oder wenig kommentieren, fühlt man sich bei Evan fast so, als wäre man Teil seines Teams. Das liegt auch daran, dass er und seine Mitspieler im Sprach-Chat gern Witze machen.

6. Was sind die wichtigsten Turniere?

In "Rainbow Six Siege" kämpfen nicht nur die Profis um üppige Preisgelder. Auch begabte Normalsterbliche dürfen sich regelmäßig in den Ranglisten-Matches etwas dazuverdienen oder sich mit ihrem Team für eines der Profiturniere qualifizieren. Zu letzten Turnieren zählen zum Beispiel:

Six Major: Vom 13. bis 19. August 2018 findet in Paris die Endrunde des ersten Six-Major-Turniers im Paris Expo Porte de Versailles statt. Die teilnehmenden Teams aus Europa, Asien und Nord- sowie Südamerika kämpfen um Preisgelder in Höhe von insgesamt 350.000 Dollar.

Dreamhack Montreal: Im Olympia-Stadion von Montreal steigt vom 7. bis 9. September 2018 die Dreamhack, bei der insgesamt 16 Topteams antreten. Das Gesamtpreisgeld beträgt 50.000 Dollar. Der Gewinner qualifiziert sich zudem für die Teilnahme am Six Major 2019.