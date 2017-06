Livestreams zur E3 Wach bleiben - und die neuen Games entdecken

"Bereit für den E3-Wahnsinn?"



"BITTE sag ja!!!"

"Ich bin sicher, deine Inbox rastet aus, wegen all' den E3-Einladungen, die du gerade bekommen dürfest".

Wenn das Postfach eines Tech-Journalisten binnen Tagen mit solchen Betreffzeilen und Einladungen zahlreicher Spielehersteller geradezu geflutet wird, dann steht die E3 kurz bevor, die Electronic Entertainment Expo.

In den Nachrichten fallen Begriffe wie "Hands on" - das steht für die Chance, Spiele vor Ort auszuprobieren - und "Hands off", - "nur gucken" -, dazu wird in höchsten Tönen von vergangenen Erfolgen und den angeblich stets besonders originellen Ansätzen der Entwickler geschwärmt. Nur: Das tun alle Firmen, und das beinahe gleichzeitig. Der Kampf um die Medienaufmerksamkeit ist hart, genau wie später bei Erscheinen der Titel der um das Geld der Spielefans.

Markus Böhm von der E3 berichten. Dabei wird es um Microsofts neue Konsole und um die spannendsten neuen Spiele gehen, aber auch um die Trends der Branche für die nächsten Monate und Jahre.

Eine Stadt im Spielefieber

In Los Angeles findet in den nächsten Tagen eine Art Leistungsschau der Spieleentwickler statt: Im Convention Center werden von Dienstag bis Donnerstag Hunderte Entwicklerstudios ihre neuesten Videogames vorstellen. Unter anderem wird dort der Online-Shooter "Destiny 2" gezeigt, ein neues "Assassin's Creed" und "Super Mario Odyssey", ein viel erwartetes 3D-Jump'n'Run für Nintendos Konsole Switch.

Dazu gibt es mit Sicherheit eine Menge weiterer Spiele-Fortsetzungen, aber auch Innovatives, etwa in Form von Virtual-Reality-Spielen. Dafür, dass diesem Bereich nicht die Luft ausgeht, spricht auch, dass Sony gerade bekannt geben konnte, mittlerweile eine Million Exemplare des Playstation-VR-Headsets verkauft zu haben. Angesichts des Headsets-Preises von 400 Euro und der bislang kleinen Spieleauswahl ist das eine beachtliche Zahl.

Die für Spielefans spannendsten Stunden stehen allerdings bereits vor dem offiziellen E3-Start am Dienstagabend deutscher Zeit an. Von Samstagabend bis Dienstagabend deutscher Zeit laufen sieben größere Neuheiten-Shows, in denen wichtige Hersteller mit viel Bombast - und meist auch mit viel Bass - ihre kommenden Produkte vorstellen.

Im Mittelpunkt steht dabei dieses Jahr Microsoft. Das Unternehmen wird in Los Angeles neue Details zu seiner letztes Jahr angekündigten neuen Xbox-One-Variante "Project Scorpio" verraten, der laut Eigenwerbung "leistungsstärksten Konsole der Welt". Bei ihr wird vor allem der Preis mit Spannung erwartet.

Die Präsentationen im Überblick

Die erste Präsentation kommt dieses Jahr aber von Electronics Arts. Der Hersteller von Spielereihen wie "Fifa" und "Need for Speed" lässt seine Show Samstag um 21 Uhr deutscher Zeit beginnen, verfolgen kann man sie unter anderem bei Twitch, über den Hauptkanal twitch.tv/twitch.

Twitch überträgt auf dieselbe Art auch alle anderen großen Konferenzen, am Sonntag ist als Nächstes Microsoft dran. Los geht es hier um 23 Uhr deutscher Zeit.

Am Montagmorgen deutscher Zeit, um 6 Uhr, folgt dann das Event von Bethesda, dem Studio hinter Spielen wie "The Elder Scrolls" und "Wolfenstein".

Bequemer lässt sich am Montagabend um 19 Uhr deutscher Zeit die PC Gaming Show anschauen, eine Show speziell für Computerspieler, die das Magazin "PC Gamer" ausrichtet.

Drei Stunden später, Montagabend um 22 Uhr deutscher Zeit präsentiert sich Ubisoft, die Firma hinter Serien wie "Assassin's Creed" und "Far Cry".

Langaufbleiber oder Frühaufsteher lockt dann noch der Stream von Sony. Das Event des Playstation-Herstellers startet am Dienstag um 3 Uhr deutscher Zeit, der offizielle Livestream startet aber offenbar bereits eine Stunde früher.

Am Dienstag um 18 Uhr ist zuletzt noch Nintendo dran, mit einer Videopräsentation statt einer klassischen Pressekonferenz. Dabei wird es wohl vor allem um die Switch gehen.

