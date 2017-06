Mehrspieler-Games Holt die Smartphones raus, wir spielen mit der Playstation

Spielt eigentlich noch jemand "Singstar"? Oder "Guitar Hero?" Oder "Buzz"? Vor ungefähr zehn Jahren lief in manchen Freundeskreisen fast jedes Wochenende eine Playstation. Sogar auf Partys wurde mit der Spielkonsole gesungen oder um die Wette geraten: Es war die Hochphase der Multiplayer-Spiele fürs Wohnzimmer, bei denen jeder mitmachen konnte.

An diese Phase, in der die Playstations 2 und 3 auch für Gelegenheitsspieler interessant waren, will Sony nun offenbar anknüpfen. Auf der Spielemesse E3 in Los Angeles hat das Unternehmen eine Reihe von Spielkonzepten unter dem Stichwort Playlink präsentiert. Bei Playlink-Titeln handelt es sich um Gruppenspiele für die Playstation 4, die allesamt eine niedrige Einstiegshürde haben sollen.

Mitmachen können je nach Spiel mal bis zu sechs, mal auch noch mehr Spieler. Sie spielen jeweils mit einem Smartphone oder Tablet, auf das zuvor eine App geladen werden muss und befinden sich idealerweise im selben Raum. Das Spielgeschehen findet wie gewohnt über die Konsole auf dem Fernsehbildschirm statt.

Start im Juli

Die Spieler brauchen kein Gamepad, da sie zum Beispiel Antworten auf Quizfragen auf dem Handy-Display auswählen. Mit "That's you!" kommt der erste Playlink-Titel am 4. Juli in den Handel.

"That's You!" ist eine Art Einschätzungsspiel für Gruppen. Die Spieler müssen Fragen über ihre Mitspieler beantworten. Etwa: "Wer lacht am ehesten über einen schlechten Witz des Lehrers?".

Mit seiner Handykamera muss man im Spielverlauf auch Selfies machen und Aufnahmen der Mitspieler übers Smartphone möglichst lustig bekritzeln. Playstation-Plus-Mitglieder sollen "That's You!" kostenlos bekommen, Nichtmitglieder können das Spiel mit rund tausend Fragen für 20 Euro kaufen.

Ein Krimi mit Abstimmungen



An weiteren Playlink-Spielen steht in den nächsten Monaten neben einem Wissensquiz und einem "Singstar"-Ableger der interaktive Krimi "Hidden Agenda" von den "Until Dawn"-Machern an. Die Gruppe muss hierbei immer wieder über den gewünschten Ablauf der Handlung abstimmen, die Mehrheit oder derjenige, der eine Art Joker opfert, setzt sich durch.

Schwierig wird das Ganze, weil die Software manchmal einen der Spiel per Handymitteilung dazu auffordert, einen bestimmten Verlauf der Story herbeizuführen. Die Mitspieler müssen dann später herausfinden, wer eine "Hidden Agenda" verfolgte.

Sony Playlink-Spiel "Hidden Agenda"

Wer sich mit Freunden nicht durch den zwei- bis dreistündigen Krimi streiten will, sondern eher auf schnelle Duelle aus ist, dem dürfte "Frantics" gefallen, eine Minispielsammlung im Stil von Spielen wie "Mario Party". In der Rolle mit Absicht nicht allzu niedlich gestalteter Tiere misst man sich mit gelegentlichen Sabotageakten.

Ein geheimer Anruf vom Fuchs

Bei unserer Proberunde in Los Angeles etwa klingelte bei einem Spieler zwischendurch das Telefon. Ein Fuchs, der Moderator des Spiels, gab ihm auf diesem Weg eine geheime Aufgabe für das nächste Minispiel durch. Der entsprechende Spieler scheiterte später allerdings an dem Auftrag, die Runde nicht selbst zu gewinnen, sondern einem Mitspieler zum Sieg zu verhelfen.

Sony Playlink-Spiel "Frantics"

Insgesamt wirkte die Handvoll Spiele, die sich in Los Angeles kurz ausprobieren ließ, durchaus reizvoll. Für klassische Gamer sind sie eine leichtbekömmliche Abwechslung. Vor allem aber sind sie eine Möglichkeit, auch Familienmitglieder oder Bekannte, die vor komplexen Spielen zurückschrecken, fürs gemeinsame Spielen zu begeistern.

Das könnte unter anderem klappen, weil das Playstation-Gamepad mit seinen zahlreichen Tasten als mitunter unterschätzte Einstiegshürde wegfällt: "Wenn meine Frau den Controller in die Hand nimmt, weiß sie nicht, was sie machen muss", sagt dazu Sonys Playstation-Spitzenfunktionär Jim Ryan dem SPIEGEL. "Das ist erschreckend."

Dass das Konzept "Hauptspiel auf der Konsole, Teilnahme per Handy" funktioniert, beweist übrigens schon seit einiger Zeit die Quiz-Kreativ-Spielreihe "The Jackbox Party Pack", die bislang jedoch nur auf Englisch verfügbar ist.

Hier können in vielen Fällen bis zu acht Spieler an einer Konsole oder über eine andere Abspielplattform an diversen Minispielen teilnehmen - etwa an Quizshows, in die jeder Spieler selbst falsche Antworten einschleust, um seine Mitspieler zu täuschen.