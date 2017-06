in Sachen Paketbestellungen hänge ich an einem Stück Papier - an jener gelben DHL-Benachrichtigungskarte, die im Briefkasten landet, wenn eine Sendung nicht direkt zugestellt werden konnte. Unter der Woche gibt es in meiner Straße ein eingespieltes Annahmesystem: Die meisten Pakete von Berufstätigen landen bei unserer Hausmeisterin, im Tausch gegen die Karte kann man sie dort nach Feierabend abholen.

Bald jedoch will DHL die Karte für mich abschaffen, teilt die Firma neuerdings in E-Mails mit. "Wir informieren Sie dann nur noch mit dieser Nachricht, wenn wir Ihr Paket bei einem Nachbarn zugestellt haben."

Für mich klingt das nur bedingt nach Fortschritt. Auf die Karte mit der Nachricht "Ihr Paket liegt beim Nachbarn/in der Filiale"-konnte ich mich verlassen: Liegt sie im Briefkasten, ist auch ein Paket nebenan. Wegen der E-Mails, die ich aktuell noch als Ergänzung zur Karte bekomme, gab es dagegen schon Missverständnisse: Mal schlug ich vor dem Paket in der Empfängerfiliale auf. Mal trudelte die E-Mail erst am Tag nach der Papierkarte und dem Ankommen des Pakets ein.

Auf Nachfrage bei DHL heißt es, die Benachrichtigung per Karte entfalle ab "Juni 2017 für einen ausgewählten Kundenkreis", der den Erfahrungen des Unternehmens zufolge generell verstärkt auf digitale Kommunikation setzt. Infrage kommen demnach Kunden wie ich, die sich "für die Services Packstation und Filiale Direkt auf Paket.de registriert haben und deren Wohnadresse DHL somit verifiziert hat". Eine Umstellung auf digitale Benachrichtigungen für alle sei nicht geplant.

Zum Glück heißt es auch noch weiter: "Natürlich kann der Kunde jederzeit angeben, dass er die Benachrichtigung lieber wieder physisch erhalten möchte." Praktisch soll das etwa über den DHL-Kundenservice gehen, ab Herbst dann auch digital auf Paket.de. Ich, der Onlineredakteur, werde also demnächst telefonieren, um weiter meine Papierkarte zu bekommen - und meiner Hausmeisterin nicht bald mein Handydisplay unter die Nase halten zu müssen.

Wie wichtig sind Ihnen Paketbenachrichtigungen auf Papier? Reicht Ihnen ausschließlich ein E-Mail-Hinweis? Schreiben Sie mir gern eine E-Mail, an markus.boehm@spiegel.de.

Spielemesse E3: Ubisoft, Sony und Nintendo zeigen Ihre Neuheiten

REUTERS Xbox-Event

Gibt es auf dieser E3 noch echte Überraschungen? Diese Frage stelle ich mir, nachdem ich mehr oder weniger aufregende Pressekonferenzen von Bethesda, EA und Microsoft verfolgt habe. Alle drei Veranstaltungen boten im Wesentlichen Erwartbares. Vielleicht abgesehen von einer Handvoll wirklich origineller Spiele, wie "A Way Out", einem Gefängnisausbruchsspiel für zwei, mit geteiltem Bildschirm. Microsoft kündigte neben seiner neuen Konsole Xbox One X immerhin noch an, dass einige Spiele der ersten Xbox, beispielsweise "Crimson Skies", bald auch auf der Xbox One laufen werden.

Von Montag- bis Dienstagabend deutscher Zeit folgen weitere Veranstaltungen und Streams von Ubisoft, Sony und Nintendo. Außerdem gibt es noch ein Event für PC-Spieler. Ich selbst erhoffe mir noch am ehesten von Sony Überraschendes. Das Unternehmen hat mir für Dienstag auch versprochen, dass ich pünktlich zum offiziellen E3-Start einen spannenden, noch unbekannten Titel anspielen darf. Da drücke ich mir mal selbst die Daumen.

Ende der Roaminggebühren: Handynutzung im EU-Ausland wird billiger

Eine gute Nachricht gibt es für Reisende, die nicht wie ich gerade in den USA, sondern in EU-Ländern unterwegs sind. Pünktlich zur Urlaubssaison fallen am Donnerstag bei vielen Handytarifen endgültig die Roaminggebühren innerhalb der EU weg.

Eine deutsche Sim-Karte etwa lässt sich dann im Urlaub oder auf einer Geschäftsreise in Frankreich zu denselben Konditionen wie in Deutschland nutzen. Man kann also im Internet surfen und Telefonieren, wie zu Hause. In Fällen von Missbrauch der Regeln dürfen die Anbieter noch Zusatzkosten erheben, davor müssen sie ihre Kunden aber warnen. Vorsichtig sein sollte man weiterhin auf Kreuzfahrtschiffen: Sie sind von der EU-Regelung ausgenommen.

Seltsame Digitalwelt: Kuba und das Internet

eine Anekdote von Angela Gruber

Miguel Ferraz Angela Gruber

Dañel, 28, sitzt in einer Bar in Camagüey und schüttelt den Kopf über Kubaner mit iPhones. Die teuren Geräte sind auf Kuba Statussymbol, doch ihr Nutzen auf der Insel ist begrenzt. "Es gibt hier einfach kaum Internet", sagt Dañel. Er hat nur ein normales Handy. WhatsApp? "Brauche ich nicht. Unter jungen Kubanern ist es beliebt, sich E-Mails zu schreiben."

Mittlerweile gibt es auf der traditionell Internet-abstinenten Insel Hotspots, aber das Surfen ist teuer für Kubaner. Außerdem muss man sich per gekaufter Internet-Pappkarte mit Rubbelfeld anmelden.

Angela Gruber Internetnutzer in Kuba

Trotz der Widrigkeiten: In den Parks mit öffentlichem WLAN sieht man zu jeder Tages- und Nachtzeit Kubaner sitzen, mit einem Smartphone vor dem Gesicht und Kopfhörern im Ohr. Per Video-Chat eines chinesischen Anbieters unterhalten sie sich mit Verwandten und Freunden im Ausland.

App der Woche: "Adobe Scan"

getestet von Sebastian Meineck

Adobe

Mit "Adobe Scan" wird das Smartphone zum Scanner. Die App verwandelt fotografierte Dokumente ins PDF-Format. Dank automatischer Texterkennung (OCR) lässt sich der gescannte Text auswählen und beispielsweise in eine Textverarbeitung kopieren.

Im Gegensatz zu vielen anderen Apps mit automatischer Texterkennung ist "Adobe Scan" gratis. Allerdings müssen Nutzer ein Adobe-Konto anlegen und sich damit abfinden, dass ihre Dateien in der Cloud bearbeitet werden. Wer das nicht will, für den ist zum Beispiel die Premiumversion von "Scanbot" eine Alternative.

Von Adobe, ohne In-App-Käufe, Registrierung erforderlich: Android, iOS

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"Ork hinter Gittern" (sechs Leseminuten)

Was und wie spielt jemand, der in Sicherheitsverwahrung ist? Ein interessantes Stück aus der Reihe "Grenzgamer", erschienen bei "Zeit Online".





Was und wie spielt jemand, der in Sicherheitsverwahrung ist? Ein interessantes Stück aus der Reihe "Grenzgamer", erschienen bei "Zeit Online". "Hacker enttarnen, Fakes entgehen" (fünf Leseminuten)

Auf der Jahrestagung von Netzwerk Recherche haben Journalisten über die Branche debattiert. SPIEGEL ONLINE hat acht ausgewählte Panels im Livestream gezeigt.

"Zur Ehrenrettung des Aluhuts" (15 Leseminuten)

Welchen Sinn hat eine Kopfbedeckung aus Alufolie wirklich? "Zeit Online" hat sich des Themas sehr ausführlich angenommen.

Aus dem sonnigen Los Angeles wünsche ich Ihnen eine schöne Woche

Markus Böhm