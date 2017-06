Umfrage auf der Messe E3 Kennen Sie deutsche Videospiele?

Zugegeben, meine Umfrage war kein bisschen repräsentativ und die Bedingungen waren ein wenig unfair: Mitten im Gedränge der Spielemesse E3 habe ich Spielefans und Indie-Entwickler angesprochen und sie gebeten, Spiele zu nennen, von denen sie wissen oder zumindest ahnen, dass sie aus Deutschland kommen.

Leicht ist so eine Frage zum Beispiel für Amerikaner nicht zu beantworten. Manchmal fallen einem ja spontan die simpelsten Dinge nicht ein. Zudem weiß selbst ich als Tech-Journalist bei längst nicht allen Spielen, die ich ausprobiere, woher die Entwickler stammen.

Doch es gibt Ausnahmen - Spiele, die vielen Menschen samt Herkunft bekannt sind. Die "The Witcher"-Serie etwa hat dem polnischen Studio CD Projekt Red weltweit einen guten Ruf beschert. Und auch bei Spielen wie "Minecraft", "Mirror's Edge" und der "Battlefield"-Reihe haben viele Gamer schon einmal gehört, dass sie in Schweden entwickelt werden. Und dann sind da natürlich japanische Spiele, die oft schon durch Machart und Grafikstil auffallen.

Es gibt bekannte Spiele aus Deutschland

Aus Deutschland haben über die Jahre einige Spiele international Beachtung gefunden - eine Auswahl vom PC-Taktikspiel "Shadow Tactics" bis zur Mobil-App "Tiny Wings" finden Sie in unserer Fotostrecke:

Ein wenig Hoffnung auf für deutsche Studios erfreuliche Umfrage-Antworten gab es also, so sehr hierzulande auch über den Videospielstandort Deutschland geschimpft wird. Und tatsächlich zeigte sich: Mit ein wenig Hilfestellung kannte mancher E3-Besucher mehr Spiele aus Deutschland, als er geahnt hätte.

Welche deutschen Spiele kennen Besucher der E3? Gregory und Albert, 34 und 35, aus den USA



Auf meine Frage nach deutschen Spielen überlegen Gregory und Albert laut: "Wo kommt 'The Witcher' her?" Polen, lautet die Antwort, sie landen also nur knapp daneben. "Aus Deutschland kommen vermutlich eher ernste Spiele", vermuten sie. "Vielleicht Kriegsspiele?"



Dann jedoch kennen sie bereits das erste Spiel, das ich ihnen nenne, "The Surge" von Deck13. Beide haben es gespielt, genau wie "Lords of the Fallen" vom selben Studio, das ihnen dabei sofort einfällt. Das seien gute Spiele gewesen, sagen die Spielefans aus Atlanta und Dallas. Für Studionamen und ihre Herkunft interessieren sich beide aber nur bedingt. Es komme höchstens mal vor, dass sie sich über den Hersteller eines Spiels informieren, um weitere seiner Games zu finden. Leonard, 30, lebt in den USA



"Ich kenne Spiele aus Schweden, wie den 'Goat Simulator'. Aber welche aus Deutschland?" Leonard, Italiener und Entwickler des durchaus bekannten Indie-Spiels "RIOT - Civil Unrest" überlegt. Spontan fällt ihm dann aber doch nichts ein. Umso erstaunter ist er, dass etwa das erste "Far Cry" und "Crysis" vom selben deutschen Studio kommen, von Crytek: "Nice, wow." Auch "Die Siedler" kennt er.



Zu "Spec Ops: The Line" vom Berliner Studio Yager sagt Leonard: "Das ist wirklich aus Deutschland? Das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele." Das Spiel werde absolut unterschätzt, findet Leonard, der auch "Tiny Wings" kennt, ein iOS-Spiel des deutschen Entwicklers Andreas Illiger. Brandon, Cody und Andrew, 24, 25 und 22, alle aus den USA



"Spiele aus Deutschland... Äh... 'Wolfenstein'?", fragt Brandon aus Michigan. Der Shooter, in dem man gegen Nazis antritt, wird jedoch in Schweden entwickelt. Danach will erst einmal keiner mehr raten. "Ich glaube, uns fällt da nicht so leicht etwas ein, weil wir eigentlich alle Spiele in Englisch spielen können", sagt Andrew.



Als ich ihnen sage, dass etwa das Virtual-Reality-Spiel "Robinson: The Journey" aus Deutschland kommt, sind alle etwas irritiert: Dieses Spiel kennt niemand. Dann jedoch, bei meiner Erwähnung des ersten "Far Cry", von "Spec Ops: The Line" und "Crysis" sind alle voll des Lobes: Super Spiele seien das gewesen, besonders von "Spec Ops" wird geschwärmt. "Wirklich überraschend, dass die in Deutschland entwickelt wurden", heißt es. Diego Esquivel und Ruben Barahona, beide 19, aus Costa Rica



"Deutsche Spiele? Irgendwas kennen wir bestimmt", sagen diese beiden jungen Spielefans. "Aber ob wir dann auch wissen, dass die aus Deutschland kommen?" Im Grunde sei nicht so wichtig, wo ein Spiel herkommt, finden beide: "Wichtiger ist, ob das Spiel gut ist, ob die Leute, die es gemacht haben, jede Menge Arbeit reingesteckt haben." Ausnahmen gebe es aber: Die meisten japanischen Spiele etwa seien für sie als Rollenspielfans prinzipiell interessant.



Als ich ihnen einige Titel vorlese, kennen die Costa Ricaner tatsächlich auch einige deutsche Spiele, vom Namen her: etwa "Shadow Tactics" vom Münchner Studio Mimimi Productions und "The Surge" vom Frankfurter Studio Deck13. Von hierzulande bekannten Rollenspielen wie "Gothic" und Risen" dagegen haben sie noch nie gehört. Oscar, 26, aus Australien



"Desert Child" heißt das Spiel, das Oscar auf der E3 vorstellt. Man sollte sich den Namen am besten gleich merken, dann kennt man selbst ein Spiel aus Australien. Oscar kann seinerseits direkt mit Wissen über deutsche Spielentwickler punkten: Er erwähnt von sich aus Yager, das Studio hinter "Spec Ops: The Line".



Der Indie-Entwickler hat auch "Risen" von Piranha Bytes aus Essen gespielt, ebenso kennt er die "Gothic"-Serie desselben Studios, genau wie "Shadow Tactics" und diverse Crytek-Spiele. "Ich mag es, wenn Leute Spiele machen, die offensichtlich aus einer bestimmten Gegend kommen", sagt Oscar. "Ich würde gern Spiele spielen, die in Berlin angesiedelt sind - vielleicht was mit Street Art?" Evan, 19, aus den USA



Evan spreche ich an, als er gerade "The Surge" angespielt hat, ein deutsches Spiel also. "Das ist ein Fun-Fact, wusste ich nicht", sagt er, als ich es ihm verrate. "Ich weiß, Activision sitzt hier bei Los Angeles, Ubisoft hat ein Studio in Kanada, aber da hört es auch schon auf."



Prinzipiell findet es Evan aber interessant, wo ein Spiel herkommt. "Jedes Land hat seine Kultur, es gibt Unterschiede darin, wie bestimmte Dinge gesehen werden", sagt er, der auch schon "Crysis" und "Spec Ops: The Line" gespielt hat, ohne deren Herkunft zu kennen. "Das kann Spiele ganz schön beeinflussen, von einem Detail hin bis zur ganzen Geschichte. Jetzt, wo ich über 'The Surge' Bescheid weiß, kann ich mal darüber nachdenken, wie es die deutsche Kultur widerspiegelt." Neenah und Mallory, 31 und 32, aus den USA



"Ich spiele viele Shooter, viele Rollenspiele", sagt Mallory aus Houston. Spiele aus Deutschland fallen ihr aber nicht ein. Gehört hat sie aber mal von "Lords of the Fallen" und "Crysis". "Ich gucke nach spaßigem Gameplay und guten Geschichten", sagt sie. "Wo so etwas herkommt, ist mir ehrlich gesagt egal."



Bei manchen großen Spielen wissen die beiden Gamerinnen aber trotzdem genau, wo sie herkommen: Die Entwicklung von "The Witcher" etwa verortet Mallory zielsicher in Polen, während Neenah "Persona 5" als ein Beispiel für ein Rollenspiel aus Japan einfällt.

Ein deutsches Spiel, das dieses Jahr auf der E3 gezeigt wird, ist "The Surge", das vor Kurzem auf den Markt kam und auch international Anklang fand. Dahinter steht das Frankfurter Studio Deck13, das zuvor schon mit "Lords of the Fallen" auf sich aufmerksam machte. Letzteres Spiel ist auch daher relativ bekannt, da Sony es im September 2016 vielen Gamern als Teil ihres Monats-Abos Playstation Plus ohne weitere Kosten zugänglich machte.

Dass kaum ein Gamer in Los Angeles weiß, dass "The Surge" und "Lords of the Fallen" aus Deutschland kommen, überrascht Timm Schwank, den Art-Chef von Deck 13 nicht. "Für die meisten Spieler ist es wohl nicht relevant, wo ein Spiel entwickelt wurde", sagt er am kleinen E3-Stand zum Spiel. Bei größeren Produktionen würden viele pauschal auf Amerika tippen: "Die kennen dann eher ein einzelnes Studio wie Rocksteady aus England, wegen den 'Batman'-Sachen."

SPIEGEL ONLINE Timm Schwank

Und was kennt man seiner Meinung nach am ehesten aus Deutschland, was waren die größten deutschen Blockbuster? "Am ehesten wohl 'Far Cry' und 'Ryse: Son of Rome', beides Titel von Crytek", sagt Schwank, "und vielleicht noch 'Spec Ops: The Line'. Und hoffentlich kennt man auch noch 'Lords of the Fallen'."