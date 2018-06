Trends der Spielemesse E3 Nur einer überlebt

In ungefähr zwei Monaten startet in Köln die Spielemesse Gamescom. Jahr für Jahr ist sie eine Pilgerstätte für Hunderttausende Spielefans. Was die Branche bewegt, lässt sich woanders jedoch schon vorher ablesen: auf der Messe E3 in Downtown Los Angeles, die an diesem Donnerstag endet.

Die E3 ist zwar von der Besucherzahlen her kleiner als die Gamescom, aber bedeutender. Zahlreiche Firmen von Sony bis Nintendo stellen Neuheiten vor, viele kommende Blockbuster werden hier zum ersten Mal überhaupt gezeigt.

Doch welche Themen spielen dieses Jahr eine große Rolle? Wir haben uns vor Ort umgesehen und mit Entwicklern sowie hochrangigen Konzernmanagern über die Trends der Branche gesprochen.

In der folgenden Fotostrecke stellen wir Ihnen einige Themen vor, die dieses Jahr wichtig sind. Per Klick (am Computer) oder per Tippen aufs Bild (am Smartphone) kommen Sie zum nächsten Teil des Artikels.