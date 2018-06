Games-Messe in Los Angeles Das sind die besten Spiele der E3

"The Last of Us 2" (Naughty Dog: Playstation 4, Veröffentlichungsdatum noch unbekannt)



Kaum ein Postapokalypse-Spiel wird von seinen Fans so verehrt wie "The Last of Us". Das Spiel bot spannende Kämpfe mit Zombies und menschlichen Gegnern, blieb aber auch durch gut ausgearbeitete Charaktere in Erinnerung. Schon der erste Teil war brutal, die Trailer zu Teil zwei wirken aber noch gewaltvoller.



Darum in der Auswahl: Es ist wohl eine Typfrage, ob man ein Spiel wie das neue "The Last of Us" spielen möchte: Viele Spieler dürften die Splatterszenen abschrecken, andere wiederum begeistern. Um die Kämpfe herum ist bei diesem Spiel trotz des eigentlich durchgekauten Zombie-Szenarios immerhin eine gut erzählte Geschichte zu erwarten: So lebensnah wie in den Naughty-Dog-Spielen interagieren Videospielfiguren selten miteinander.