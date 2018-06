Highlights der E3 Das sind die ersten Spiele-Neuheiten

"Battlefield V" (Dice: für Playstation 4, Xbox One und PC, erscheint am 19. Oktober)



Online-Massenschlachten am Boden, im Fahrzeug und in der Luft, aber auch ordentlich erzählte Singleplayer-Geschichten: Während der Shooter-Konkurrent "Call of Duty" sich vom Einzelspielermodus verabschiedet, hält Dice ausdrücklich daran fest. Gefallen könnte vielen Spielern, dass sie in "V" mehr Möglichkeiten haben, einzustellen, wie ihre Figur aussieht: Auch Frauen ziehen in die Schlacht.



Darum in der Auswahl: "Battlefield" ist zurück im Zweiten Weltkrieg, ohne oll zu wirken: "V" soll sich storymäßig auf "noch unerzählte Geschichten" konzentrieren. Ein auf der EA-Pressekonferenz gezeigtes Schnee-Szenario beeindruckte optisch, etwa, als ein Panzer in ein Haus krachte und es fast zu schön zerstörte. Und auch der Battle-Royale-Modus, den "V" wie "Call of Duty" bekommt, könnte funktionieren, denn "Battlefield" ist realistischer als "Fortnite" und professioneller gemacht als "PUBG".