Egal, ob es ein Titel aus der "Gothic"- oder der "Risen"-Trilogie war: Wer schon mal ein Spiel von Piranha Bytes gekauft hat, konnte wissen, was ihn erwartet. Das Essener Studio lieferte jeweils ein umfangreiches Fantasy-Abenteuer mit einem namenlosen Helden in der Hauptrolle, das mit gelegentlichen Programmfehlern nervt, dafür aber mit einer offenen Spielwelt, Entscheidungsfreiheit und viel Atmosphäre entschädigt.

Vor allem die ersten beiden "Gothic"-Teile gelten als Rollenspielklassiker - nicht zuletzt dank exzentrischer Ideen wie einem als Easter Egg eingebauten Konzert der Mittelalter-Rockband In Extremo im ersten "Gothic" oder der Möglichkeit, seine Spielfigur zum Sumpfkraut rauchenden Kiffer zu machen.

Das neue Piranha-Bytes-Spiel, "Elex", das ein Team von rund 30 Mitarbeitern rund drei Jahre entwickelt hat, klingt erst einmal vertraut: Der Spieler verkörpert darin einen raubeinigen Protagonisten, erforscht eine offene Spielwelt, führt zahlreiche Dialoge mit teils derbem Humor, erhöht stufenweise das Charakterlevel und verdient sich in Haupt- und Nebenmissionen neue Ausrüstung, Waffen und Fähigkeiten.

So spielt sich "Elex" So detailliert wie auf diesem Pressebild sieht das Rollenspiel "Elex" selbst auf Highend-PCs nicht aus. Es ist das neueste Werk des Essener Studios Piranha Bytes und versetzt Spieler in die postapokalyptische Welt des vor 160 Jahren von einem Meteoriten getroffenen Planeten Magalan, die sie zu Fuß oder via Jetpack erforschen. Wir haben die PC-Fassung getestet, das Spiel ist aber auch für Playstation 4 und Xbox One erhältlich. (Hinweis: Die nächsten fünf Bilder enthalten kleine Spoiler zum Beginn der Spielgeschichte) "Elex" ist ein klassisches Soloabenteuer ohne Multiplayer-Optionen. Zu Beginn der Kampagne befindet sich Protagonist Jax, ein Commander der Albs, mit seinem Gleiter über dem Land Edan. Doch die eigenen Leute wenden sich gegen ihn, schießen ihn ab und versuchen, ihn zu exekutieren. Nachdem Jax aus der Bewusstlosigkeit erwacht ist, wird er ausgeraubt und muss sich fortan in der frei erkundbaren Spielwelt um neue Ausrüstung und Verbündete bemühen. Jax macht unfreiwillig einen Drogenentzug durch, da er auf den von den Albs zur Leistungssteigerung konsumierten Rohstoff Elex verzichten muss, der bei seinem Nutzer sämtliche Emotionen abtötet. Als Nebenwirkung entwickelt der einst empathielose Killer wieder Gefühle - und startet einen Rachefeldzug gegen die Albs. Im Spielverlauf muss man sich einer der drei Fraktionen von "Elex" anschließen, die jeweils verschiedene Waffen, Rüstungen und Fähigkeiten bieten. Die sogenannten Berserker leben in der mittelalterlich anmutenden Hauptstadt Goliet. Sie lehnen jeglichen technologischen Fortschritt ab, nutzen klassische Fantasy-Waffen wie Schwerter oder Äxte und setzen magische Fähigkeiten ein. Mit ihnen macht der Spieler in "Elex" zuerst Bekanntschaft und kann für sie erste Aufträge erfüllen, die rollenspieltypisch mit Erfahrungspunkten und Gold belohnt werden. Ein Blick auf das Hauptquartier der sogenannten Outlaws im Ödland. Links im Bild ist einer der Teleporter, die als Schnellreise-System fungieren. Der Wüstenschauplatz, die Wellblechhütten und der raue Umgangston der Fraktion erinnern an die "Max Max"-Filme. Die Outlaws nutzen improvisierte Waffen, die sie aus allem zusammenbauen, was sie finden - beispielsweise Schrotflinten, Raketen- und Granatwerfer oder Kettensägenschwerter. Das Elex verwenden sie zur Herstellung von Aufputschmitteln und Stims. Die dritte Fraktion, die Kleriker, lebt im von Vulkanen und Lavaflüssen durchzogenen Land Ignadon. Sie sind die widersprüchlichste Fraktion in "Elex": Als hochreligiöses Volk lehnen sie den Elex-Konsum strikt ab, bauen mithilfe des Rohstoffs jedoch modernste Waffen und Maschinen. In ihrem Hightech-Hort trifft man allerlei Drohnen, Kampfroboter und sogar einen Putz-Bot. Typisch Piranha Bytes: Die mit guter deutscher Synchronisation unterlegten Dialoge mit den zahlreichen Computerfiguren sprühen oft vor derbem Humor. Dem Spieler stehen meist mehrere Antwortmöglichkeiten zur Auswahl, die sich auf die Beliebtheit beim Gegenüber und sogar auf Story und Spielverlauf auswirken können. Dieser Outlaw hat offenbar Eheprobleme. Die Welt von "Elex" wird von zahlreichen menschlichen und tierischen Gegnern bevölkert, die den Spieler ohne Vorwarnung attackieren. Weil die Feinde nicht an den Charakterlevel der eigenen Spielfigur angepasst werden, können in den ersten Spielstunden selbst harmlos ausschauende Wildtiere zu einer echten Gefahr werden. Gut, dass sich Protagonist Jax verschiedene computergesteuerte Gefährten anschließen können, die unterstützend in den Kampf eingreifen. Apropos Kampf: Wie schon in den vorherigen Piranha-Bytes-Spielen ist auch das Kampfsystem von "Elex" ziemlich unintuitiv und nervt mit einer ungenauen Zielerfassung und nicht ganz nachvollziehbaren Kombo-Angriffen. Gerade Auseinandersetzungen mit mehreren Gegnern enden nicht selten mit einem schnellen Bildschirmtod. Die Schnellspeichertaste wird deshalb zum gern genutzten Hilfsmittel. Dafür kann man dank der freien Charakterentwicklung jederzeit entscheiden, welche Waffen und Fähigkeiten man im Kampf einsetzen möchte: Von typischen Nahkampfwaffen wie Beil und Schild... ... über einen Flammenwerfer... ... bis hin zum futuristischen Plasmagewehr, mit dem sich "Elex" fast schon wie ein Third-Person-Shooter spielt. Wer die entsprechende Handwerksfertigkeit erlernt, darf Waffen und Ausrüstung auch verbessern und mit Boni versehen. Man sieht "Elex" anhand seiner veraltetet wirkenden Figurenanimationen und Objekten an, dass seine Entwickler kein Budget auf dem Level von Blockbuster-Rollenspielen wie "The Witcher 3" oder "Mass Effect: Andromeda" hatten. Dennoch begegnen dem Spieler reizvolle Panoramen nebst Wäldern, Wüsten, Vulkangebieten und schneebedeckter Gipfel sowie gelungene Lichtstimmungen. Zusammen mit dem abwechslungsreichen Soundtrack entsteht viel Atmosphäre. Endzeitstimmung: Beim Streifzug durch die offene Spielwelt stößt der Spieler auf zerfallene Gebäuderuinen und riesige Satelliten, die aus der Zeit vor dem Meteoriteneinschlag stammen. Schaut man sich sorgfältig um, findet man auch Audiologs, Notizen oder Briefe der Bewohner Magalans, die Einzelschicksale offenbaren. "Elex" ist ein durchaus komplexes Rollenspiel. Für Level-Aufstiege bekommt man Punkte, die man auf fünf Attribute wie Stärke, Konstitution oder Gerissenheit verteilt. So wird die Spielfigur kontinuierlich stärker. Außerdem kann Jax bei speziellen Lehrern etliche Fähigkeiten und zusätzliche Spielvorteile erlernen. Ein Crafting-System zum Herstellen eigener Gegenstände lädt ebenfalls zum Experimentieren ein. Die Inventar- und Charakterverwaltung ist allerdings arg fummelig geraten und optisch wenig aufregend. Aufgrund der vielen Freiheiten, der überaus gelungenen Spielwelt und des großen Umfangs verzeiht man "Elex" die meisten seiner Macken, etwa die nicht optimale Jetpack-Steuerung. Denn wer den von Anfang an verfügbaren Raketenrucksack zündet, fliegt nicht geradeaus weiter, sondern hebt kerzengerade ab. Das bremst beim Erkunden leider etwas aus.

Gekämpft wird reichlich, wobei die ungenaue Zielerfassung flüssige Angriffsmuster gern mal verhindert und man in den ersten Spielstunden öfter stirbt, als einem lieb ist. Zudem gilt es, moralisch schwierige Entscheidungen zu treffen, die sich direkt auf den Spielverlauf und die Reputation bei den drei Fraktionen Berserker, Outlaws und Kleriker auswirken.

" Postapokalyptisches Science-Fantasy-Universum "

All das ist typisch für Piranha Bytes, dennoch macht das Studio bei "Elex" einiges anders. Damit gemeint ist nicht nur, dass das Spiel diesmal weitgehend fehlerfrei wirkt und dass die Hauptfigur mit Jax einen Namen hat. Es liegt vielmehr am unverbrauchten Szenario. Die Entwickler haben sich vom Mittelalter verabschiedet und lassen den Spieler zu Fuß sowie per Jetpack ein "postapokalyptisches Science-Fantasy-Universum" entdecken, wie es Story-Autor Amadeus Weidmann nennt.

Schauplatz von "Elex" ist der Planet Magalan. Nach einem Meteoriteneinschlag zeugen dort überwucherte Gebäuderuinen, abgeknickte Strommasten und gigantische Satellitenschüsseln von einer Hightech-Vergangenheit. Die Katastrophe brachte neben extremen klimatischen Veränderungen den dem Spiel seinen Namen gebenden Rohstoff Elex mit sich.

Diesen nutzen die Bewohner auf unterschiedliche Weise, etwa für den Bau neuer Maschinen und Waffen oder als Energiequelle für magische Fähigkeiten. Einige Menschen, so auch die Gruppierung der skrupellosen Albs, missbrauchen Elex als Droge, die leistungssteigernd wirkt, allerdings sämtliche Emotionen abtötet. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines von den Albs verstoßenen Kommandanten, der nach einem Elex-Entzug wieder Gefühle entwickelt.

Was man in den gut 50 Spielstunden erlebt, wenn Jax den Albs im Rahmen der Hauptstory Rache schwört, beeinflusst man jederzeit selbst. So hat es zum Beispiel starke Auswirkungen, welcher Fraktion man sich anschließt.

Neben dem Hauptplot bietet "Elex" viele optionale Nebengeschichten und dazugehörige Missionen, sodass Entdecker auch gut 100 Stunden in der Postapokalypse verbringen können.

Die Spielwelt ist das Highlight von "Elex"

Visuell kann "Elex" trotz sehenswerter Panoramen und verschiedener Klimazonen nicht mit teureren Produktionen wie "The Witcher 3" mithalten. Und auch sonst fühlt sich hier alles etwas sperrig an. Speziell die Inventarverwaltung ist umständlich gelöst.

Dennoch kann man sich dem Sog des Rollenspiels kaum entziehen, weil es einem jede Menge Freiheiten gewährt und überall in der Spielwelt neue Aufgaben, Feinde und interessante Figuren warten. Die individuelle Charakterentwicklung motiviert zusätzlich: Vorgaben bei der Verwendung von Fähigkeiten, Zaubersprüchen oder Waffen gibt es in "Elex" nicht.

"Wir bieten dem Spieler die Möglichkeit, sich das Spiel so zu gestalten, wie er es möchte", sagt Autor Weidmann. "Ob er nun klassische Fantasy-Waffen wie Feuerschwerter oder Bögen bevorzugt oder lieber mit einem Raketenwerfer durch die Welt zieht, ist allein ihm überlassen."

"Dune", "Max Max" und "Stars Wars" als Inspirationsquellen

Ihre Endzeitvision mit Leben zu füllen, gelingt den Entwicklern jederzeit. Harald Iken, Story-Designer bei "Elex", macht keinen Hehl daraus, dass seine Kollegen und er sich bei der Konzeption des Spiels fleißig in der Popkultur bedient haben. So erinnert die Substanz Elex nicht von ungefähr an die Droge Spice aus Frank Herberts Science-Fiction-Roman "Dune".

Man habe sich auch an Elementen aus "Star Wars" und "Mad Max" orientiert, sagt Iken. "Als passionierte Spieler haben wir uns auch von anderen Games wie 'Fallout' inspirieren lassen."

Den größten Einfluss hatten am Ende aber doch die eigenen Werke des Studios. Unterm Strich ist "Elex" daher ein Piranha-Bytes-Titel mit den gewohnten Ecken und Kanten, damit aber auch ein unterhaltsames Rollenspiel, das sich dank der pulsierenden Spielwelt zugleich frisch und doch ein Stück weit wie "Gothic" anfühlt. Nur Sumpfkraut rauchen, das kann man in "Elex" nicht.

"Elex" von Piranha Bytes, für PC, Playstation 4 und Xbox One; circa 45 Euro; USK: Ab 12 Jahren; getestet auf PC (Steam-Version)