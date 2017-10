"Wer spielt heute?", will ein Busfahrer wissen, der in Richtung der Hamburger Arenen unterwegs ist. Fußball spielt dort diesmal keiner, lautet die Antwort. Die Teams, die in der Barclaycard Arena antreten, heißen Liquid, Newbee, Evil Geniuses oder Fnatic. Sie bestehen aus professionellen Computerspielern aus allerlei Ländern, E-Sportlern.

Tausende Fans sind zum ESL-One-Turnier gekommen, um zu sehen, wie die Profis im Videospiel "Dota 2", einem sogenannten Moba (kurz für: Multiplayer Online Battle Arena), gegeneinander antreten. Wer in Hamburg selbst am Rechner sitzt, kann sich sicher sein, dass es auf der Welt nur wenige Menschen gibt, die das Spiel ähnlich gut oder besser beherrschen. Gespielt wird seit Donnerstag, das Finale ist am Sonntagabend.

"Dota 2", 2013 erschienen, ist ein Spiel, das auf den Wettkampf zugeschnitten ist: Pro Match treten zwei Fünfer-Teams gegeneinander an. Jeder der Spieler übernimmt dabei die Kontrolle über einen von diversen Helden, deren Fähigkeiten sich stark unterscheiden. Ein gutes Zusammenspiel ist daher Pflicht. Ziel jede Partie ist es, das Hauptgebäude - den sogenannten Ancient - der gegnerischen Mannschaft zu zerstören.

Fans mit Team-Liquid-Trikots

Unter den Besuchern glauben am Samstag viele, dass Team Liquid das Turnier gewinnen wird. Im August konnte die Mannschaft in Seattle The International für sich entscheiden, das wohl bekannteste E-Sport-Turnier der Welt. Die Spieler-Gruppe sicherte sich so rund zehn Millionen Dollar Preisgeld - und weltweiten Ruhm.

Vor diesem Hintergrund verwundert es kaum, dass in Hamburg - hier geht es um eine halbe Million Dollar Preisgeld - nun viele der Besuchern mit Team-Liquid-Trikots unterwegs sind. Einen Einfluss könnte zudem haben, dass der Chef des Teams mit Kuro Salehi Takhasomi alias KuroKy auch noch ein Deutscher ist.

"Wir sind Team-Liquid-Fans seit der ersten Stunde", sagt beispielsweise ESL-One-Besucher Tim Kalundzisnki über sich und seine Freunde. "Kuro ist mein Lieblingsspieler".

In unserer Fotostrecke erfahren Sie mehr über das E-Sport-Publikum:

Das sagen die Fans Freundlicher als Fußball



Wahid Nory und Sanne Bergmann sind insbesondere von der Atmosphäre des "Dota 2"-Turniers in Hamburg fasziniert. "Es ist viel freundlicher als beim Fußball", sagt Sanne Bergmann.



Angereist sind die beiden aus den Niederlanden. Natürlich spielen sie auch selbst regelmäßig "Dota 2". Gehofft, jemals so gut zu werden wie die Teams auf der Bühne, haben sie aber angeblich nie.



Den Nachwuchs dabei



An eine Karriere im digitalen Spitzensport glauben auch Marvin Werner und Falk Schacht (beide auf der rechten Seite) nicht mehr. Mittlerweile seien sie zu alt, erzählen sie, in ihrer Jugend hätten sie aber durchaus darüber nachgedacht. Beide sind zum dritten Mal auf einem "Dota 2"-Live-Event. In den vergangenen Jahren hat das Duo die großen ESL-One-Turniere in Frankfurt besucht.



Mit dabei waren damals auch ihre Freunde Benny und Verena Merkle. Das Ehepaar hat nun in Hamburg zum ersten Mal seinen Nachwuchs mitgebracht. "Beim letzten Turnier war ich noch schwanger, jetzt habe ich das Baby dabei", sagt die Verena Merkle. Mit ihrem Mann hofft sie auf einen Sieg von Team Liquid.



Hauptsache nah dran



"Es ist toll, so nah an den Spielern zu sein", sagt Friederike. Die 200 Euro, die sie für ihr Ticket ausgegeben hat, seien es wert gewesen. Sie freut sich darüber, das Wochenende mit den Fans verbringen zu können. "E-Sport ist eine Gemeinschaft und bringt so viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen zusammen", sagt sie. "Dota 2" sei für sie persönlich aber nur ein Hobby.



Ihr Freund Arne Schlünz (links vom ihn steht Tim Kalundzisnki) zieht einen Vergleich zum Fußball. "Wir sind die Kreisliga und auf der Bühne spielt die Bundesliga", sagt er. Zwischen dem Können der Zuschauer und den Fähigkeiten der Profis würden Welten liegen. E-Sport hat noch Potenzial



"Es ist extrem viel Strategie dabei", sagt Sebastian Berger über "Dota 2". Er selbst schaue sich manche Taktiken der Profis ab, habe aber noch nicht deren Level erreicht. "Man muss schon sehr viel Zeit reinstecken", meint er.



Berger glaubt, dass die ESL und mit ihr der E-Sport in Deutschland weiter wachsen wird. Das Potenzial sei da und die Events würden immer größer werden. Mehr Aufmerksamkeit



Erik Stolz (links) und Benedikt Hoff glauben, dass durch Events wie das Turnier in Hamburg mehr Menschen auf den E-Sport aufmerksam werden. Beide Besucher fasziniert vor allem das Verhalten des Publikums. Es sei sehr respektvoll, sagen sie, und es werde auch mal für das andere Team applaudiert. "Bei den Turnieren geht es für die Zuschauer einfach nur darum, Spaß zu haben", sagt Stolz. Lange Anreise



Ohne "Dota 2" würden sich die drei Briten Jon Davison, Ben Rollo und Tom Wud (von links) gar nicht kennen. Freunde sind sie erst geworden, nachdem sie online gemeinsam spielten. Mittlerweile haben sie ein eigenes Hobby-Team gegründet, inklusive Fanartikeln.



Sie sind extra nur für das ESL-One-Turnier nach Deutschland gereist. Auf ihrer Reise hätten sie ein paar Schwierigkeiten gehabt und knapp 18 Stunden bis nach Hamburg gebraucht, erzählen die drei. Das Turnier sei die Anstrengung aber wert.

Schreien, so laut es geht

Generell sind nicht nur deutsche Gaming-Fans nach Hamburg gereist. Die drei Engländer Jon Davison, Ben Rollo und Tom Wud haben eine kleine Odyssee hinter sich. 18 Stunden haben sie bis nach Hamburg gebraucht, erzählt Rollo. "Ich hatte die tolle Idee, mit dem Auto herzukommen". Ein Fehler, meint er jetzt. Die komplizierte Anreise habe ihrer Stimmung aber nicht geschadet. "Wenn mein Team Evil Geniuses auf die Bühne kommt, schreie ich, so laut ich kann."

Evil-Geniuses-Fan ist auch Benedikt Hoff. Er trägt ein Trikot mit dem Logo des amerikanischen Teams, während sein Kumpel Erik Stolz ein Shirt mit dem Logo von Team Liquid bevorzugt. Streit gibt es wegen der unterschiedlichen Vorlieben nicht. "Wir sind hier, um guten E-Sport zu sehen", sagt Hoff. Anders als beispielsweise beim Fußball, gebe es keine richtigen Konflikte zwischen den Fans.

DPA Profis beim Spielen

Jubel für alle Spieler

Tatsächlich wird in der Hamburger Arena jeder gelungene Spielzug gleichermaßen bejubelt. Zwischendurch gibt es verhaltene Sprechchöre, aggressive Anhänger wie in manchem Fußballstadion sucht man vergebens.

"Das Tolle an dem Spiel ist, dass es in der Theorie jeder meistern kann", sagt Erik Stolz über "Dota 2". Sprache und körperliche Fitness würden keine Rolle spielen. Das mache auch das Zuschauen so interessant. Wer selbst spielt, könne sich in die Profis hineinversetzen und verstehen, was passiert.

Illusionen zur ihren Fähigkeiten machen sich Benedikt Hoff und Erik Stolz aber nicht: "So gut wie die Profis werden wir nie sein", sagen sie. Allenfalls könnten sie sich ein paar Tricks abschauen.