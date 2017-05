Seltsames Spiel "Everything" Wo Nashörner tanzen und der Mensch egal ist

Eine Trompete dreht sich durch einen orangeroten Himmel und trifft einen Billardtisch, der erklärt, das er einmal das größte Haus besaß, das man jemals gesehen hat. Er driftet in die Ferne, während die Trompete mit wenigen Tastendrücken von einem Sandkorn ersetzt wird, das sich bald in eine Galaxie wandelt. "Everything" ist ein Spiel über - nun ja: alles eben. Erstaunlicherweise funktioniert das sehr gut.

"Everything" stammt von David O'Reilly, der schon mit "Mountain" ausprobierte, was im Medium Spiel möglich ist. Während es bei "Mountain" darum ging, ein Berg zu sein - was deutlich interessanter war, als man sich das vorstellen mag - kann man bei "Everything" jetzt alles sein. Zumindest, soweit es im Spiel angelegt ist. Und das reicht erstmal von Steinen, die Paarungstänze vorführen, über Ventilatoren, die darüber klagen, dass ihr Leben ruiniert sei, bis zu Milchtüten, die sich fehl am Platz fühlen.

Das klingt erst einmal wie ein Spiel, das für kurze Zeit amüsant ist, dann aber schnell seinen Reiz verliert. Doch der große Verdienst von O'Reilly ist, dass aus einer absurden Welt ein philosophisches Spiel wächst, das mit mildem Humor den Platz der Menschen im Universum in Frage stellt. Immer wieder denkt man dabei an Douglas Adams, dessen Werk ja auch davon geprägt war, der Menschheit beizubringen, sich nicht immer so wahnsinnig wichtig zu nehmen.

Ausschnitte aus Vorlesungen

"Everything" heißt nicht nur so, weil man dort alles sein kann. Der Name steht auch für eine Philosophie, in der alles verbunden ist, in der alle Teile des Universums eine Einheit sind und nicht voneinander abgegrenzte Dinge. Zurück geht das auf die Lehren des britischen Philosophen Alan Watts, dessen Leben in Kalifornien von Hippie-Einflüssen nicht ganz frei war. Oder vielleicht auch: Dessen Ideen in den Sechziger- und Siebzigerjahren dort auf einen fruchtbaren Boden fielen.

O'Reilly nutzt kurze Ausschnitte aus Watts Vorlesungen, um sie als Soundtrack zu wandernden Tennisschlägern oder tanzenden Fichten zu nutzen. Und während man einen Schornstein über das Land steuert, sinken die Worte langsam ein und stellen sicher geglaubte Vorstellungen von Menschsein in Frage.

Die Eingriffsmöglichkeiten sind bei "Everything" beschränkt, bieten aber dennoch viel Raum für Experimente, auch im Wissen, dass man keine Fehler machen kann. Sich bewegen, mit anderen Wesen der gleichen Sorte verbinden, singen, tanzen, Nachwuchs bekommen.

Ein Spielkasten zum Ausprobieren

Auf allen Ebenen geht das, im großen Universum und im mikroskopisch kleinen. Und wer sich kurz verloren fühlt, lässt seinen Stein singen und bekommt von den umliegenden Pflanzen die Antwort. Beruhigend, wie einen das Spiel immer wieder einfängt.

"Everything" ist ein Spielkasten, in dem man sich ausprobieren kann, in dem lustige Sachen geschehen und in dem man in kürzester Zeit vom Mikrokosmos in Galaxien wechseln kann. In dem Ebenen verschwimmen, Gegenstände ihre Bedeutung verlieren und in dem man wirklich irgendwann glaubt, dass tatsächlich alles mit allem verbunden ist.

Das sind die Momente, in denen "Everything" radikal erscheint, vielleicht auch deshalb, weil es sich gegen den Egoismus auflehnt, der die Menschheit immer stärker zu teilen scheint. Weil es gegen den Wunsch arbeitet, sich immer weiter voneinander abzugrenzen.

Wie ein Aquarium

Doch "Everything" zwingt diese Ideen seinen Spielern nicht auf, es holt einen langsam in seine Welt hinein. Die sparsame, meditative Musik, die Märchenerzählerstimme von Alan Watts, die sparsame, aber dennoch wirkungsvolle Grafik auf dem Bildschirm: "Everything" wird zu einem Meditationskanal, bei dem man schließlich den Controller aus der Hand legen kann und dem automatischen Spiel zuschaut. Immer neue absurde Momente ergeben sich, wenn das Spiel allein gelassen wird, man kann es wie ein faszinierendes Aquarium einfach beobachten.

"Everything" wird viele Spieler ratlos hinterlassen. Es wird sich anhören müssen, dass es kein Spiel ist. Und doch ist es viel wacher, viel intelligenter und viel mehr Spiel als das meiste, was unter dieser Bezeichnung erscheint.

Wer bereit sein, sich auf "Everything" einzulassen, wird ein kleines Meisterwerk entdecken, das auch nach Stunden noch überraschen kann.

"Everything", von Double Fine/David O'Reilly, für Playstation 4 (erhältlich), PC und Mac (21. April); ca. 15 Euro