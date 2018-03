"Far Cry 5" Action-Shooter - von der Realität überholt

Nein, mit Trump habe das Spiel nichts zu tun, sagen die Entwickler von "Far Cry 5". Auch mit der aktuellen Kontroverse um die Waffengesetze der USA nicht. Das klingt glaubwürdig, da ein Actionspiel dieser Größe sicher seit mehr als drei Jahren in der Entwicklung ist und man 2014 wohl eher schräg angeschaut worden wäre, wenn man die Welt von heute so beschrieben hätte, wie sie tatsächlich ist.

Problematisch für Spiel und Geschichte ist die Gegenwart dennoch.

"Far Cry 5" ist ein neuer Teil der in Deutschland erfundenen, seit Langem aber in Kanada bei Ubisoft Montreal weiterentwickelten Serie. Spielten die bisherigen Teile in Afrika, der Südsee und dem Himalaya, so ist diesmal der amerikanische Westen an der Reihe, genauer gesagt ein fiktiver Landstrich namens Hope County in Montana.

Diese Gegend ist von einer Sekte eingenommen worden, die irgendwo zwischen Manson Family, Waco-Besetzern und Jonestown-Jüngern anzusiedeln ist. Die Bürger werden von den religiösen Fanatikern unterjocht, Ungläubige ermordet oder gefoltert. Ausgenommen sind nur kleine Widerstandsnester, in denen sich bewaffnete Bürgerwehren der kleinen - und ihre Waffen liebenden - Leute sammeln.

Die Luft in Hope County wird bleihaltig

In dieses Pulverfass werden die Spieler als Polizisten geschickt und zünden die Lunte. Indem sie versuchen, den Sektenführer Joseph Seed festzunehmen, beginnen sie den Bürgerkrieg. Die Luft in Hope County wird bleihaltig, die Gegend ein Actionspielplatz von riesigen Ausmaßen. Irgendwas explodiert eigentlich immer.

Wer die "Far Cry"-Reihe kennt, weiß, was Spieler erwartet: Mit einem großen Arsenal an Waffen und übermenschlichen Fähigkeiten müssen die Gegner auf möglichst kreative Weise ausgeschaltet werden. Ein recht normaler Angriff auf eine gegnerische Siedlung sieht ungefähr so aus: Während man einen Pfeil auf einen nichts ahnenden Gegner abschießen möchte, erscheint plötzlich ein Grizzlybär im Sichtfeld, haut das angepeilte Opfer mit einem Schlag um, wird kurz darauf selbst von einem Maschinengewehrfeuer getroffen, das wiederum ein Ölfass explodieren lässt und die letzten noch übrig gebliebenen Gegner erledigt. Und in dem Moment, in dem man seinen Sieg feiern möchte, wird man von einem Jaguar angefallen und getötet.

Das Gameplay ist also bekannt, aber im Vergleich zum Vorgänger noch vielseitiger und besser geworden. Die Grafik ist großartig, Montana wirkt so schön und einladend, dass man Hope County gerne für einen kombinierten Angel- und Wanderurlaub besuchen möchte. Wenn denn die Sekte verschwinden würde. Und mit ihr vielleicht noch all die anderen Waffenbesitzer.

Kleine Anspielungen auf die Gegenwart

Eigentlich wäre alles gut, wenn sich die Realität nicht so nah an die Geschichte von "Far Cry 5" angeschlichen hätte und vom Spiel Antworten erwartet, die dieses nicht liefern kann. Weil es zwar die Spaltung der US-Gesellschaft und die Waffengewalt thematisiert, aber auf einem veralteten Stand agiert. So bleibt eine rote Truckerkappe im Führerhaus einer Zugmaschine eines der wenigen Zugeständnisse an die Gegenwart. Ein Zeichen dafür, dass die aktuelle Politik überhaupt zur Kenntnis genommen wird.

In Interviews schweigen die Entwickler bei Fragen nach der amerikanischen Politik. Was verständlich ist, wenn man sich die Entwicklung in den USA und speziell die der "Alt Right"-Bewegung nahe stehende Gamergate-Bewegung anschaut. Niemand möchte wohl gern von ihr ins Visier genommen werden.

Am deutlichsten werden noch die alten "Far Cry"-Themen herausgearbeitet: das Verhältnis der Spieler zu ihrem Spaß an gewalthaltiger Unterhaltung, die Wirkung eines vermeintlich wohlmeinenden Außenstehenden auf die Bevölkerung eines fremden Landes und die Bereitschaft, den Befehlen des Spiels zu folgen. Darüber hinaus bleibt vieles nebulös, funktioniert in Andeutungen.

"Far Cry 5" gibt also keine Antworten auf aktuelle Fragen. Es wird vielmehr zu einem Ort, in dem sich Gewalt, Drogen und eine eindrucksvolle Naturkulisse verbinden zu einem Gesamtbild, das wirkt wie eine psychedelische Neuinterpretation einer alten Sage. Im Kern bleibt es aber vor allem ein Spiel, in dem das Chaos, das man selber anrichtet, wahnsinnig viel Spaß machen kann.

Sogar dann, wenn man Waffengewalt eigentlich verabscheut.

"Far Cry 5" von Ubisoft, für Playstation 4, Xbox One und PC, ab 50 Euro; USK: ab 18 Jahren.