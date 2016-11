Fotostrecke zu virtuellen Welten Zwölf Videospielstädte, die noch immer faszinieren

Urlaubsort, anarchischer Spielplatz, Dystopie: Virtuelle Städte können vieles sein - und sie werden immer aufwendiger. Denn Games-Firmen stecken Millionen in den Bau digitaler Metropolen, in denen sich Spieler austoben können.

In diesem Spieleherbst sind etliche Reiseziele hinzugekommen: eine fiebrige Sechzigerjahre-Version von New Orleans in "Mafia III" zum Beispiel, eine Hafenstadt mit Steampunk-Anleihen in "Dishonored 2" und ein detailliert nachgebautes San Francisco in "Watch Dogs 2", in dem sich Hacker und Großkonzerne duellieren. Die Leistungsfähigkeit von Spielecomputern und Konsolen trägt das Ihre zum digitalen Bauboom bei.

"Größer, schöner, interaktiver" lautet das Motto vieler Städtebauer. Doch das greift oft zu kurz. Spielestädte haben erst dann das Zeug zur Legende, wenn sie eine stimmige Spielwelt bieten - eine Welt mit Geschichte und Veränderung.

Diese Spielestädte bleiben in Erinnerung Stadt der untergegangenen Träume: In "BioShock" (2007) reisen Spieler bis auf den Grund des Atlantiks. Dort steht die Stadt Rapture, ein modernes Atlantis. Der Industrielle Andrew Ryan ließ Rapture in den Vierzigerjahren erbauen, sein Ziel war eine Gesellschaft jenseits der herrschenden politischen und religiösen Zwänge. Doch Leistungsdrogen verwandeln die Rapture-Bewohner in gewalttätige Mutanten, das Unterwasserparadies wird zum Alptraum. Schön und stimmungsvoll ist die Art-Déco-Stadt dennoch. Stadt der totalen Überwachung: Wer in City 17 aus der Reihe tanzt, bekommt richtig Ärger. Im Klassiker "Half-Life 2" (2004) haben Aliens die Erde erobert und die Menschen in tristen, osteuropäisch anmutenden Siedlungen zusammengepfercht. Für Unrecht und Ordnung sorgt die willensmanipulierte, gasmaskenbewehrte Sicherheitspolizei. Der Polizei helfen Überwachungsdrohnen und gigantische, spinnenartige "Strider" - was den Protagonisten Gordon Freeman und seine Verbündeten nicht davon abhält, gegen das System aufzubegehren. Selten wurde Überwachungsparanoia in einem Computerspiel packender inszeniert als in "Half-Life 2". Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten: "Grand Theft Auto" (GTA) ist der Inbegriff der sogenannten Open-World-Games. Seit 1997 verwandelt die Serie Städte in anarchische Abenteuerspielplätze, in denen sich digitale Deliquenten austoben können. Fans sind sich uneins, welche Stadt stimmungsvoller ist: Liberty City aus "GTA IV" (2008) oder Los Santos aus "GTA V" (2013). In jedem Fall bietet das Los-Angeles-Pendant Los Santos dem Verbrechertrio Franklin, Michael und Trevor jede Menge Aktivitäten: nicht nur Banküberfälle und Verfolgungsjagden, sondern zum Beispiel auch Yoga, Tennis und Besuche auf dem Vinewood Walk of Fame. Stadt des Sports: Für "Mirror's Edge" (2008) mussten Spieler schwindelfrei sein: Protagonistin Faith turnte über beeindruckenden Abgründen. Für Parkour-Spezialisten ("Runner") wie Faith war diese Art der Fortbewegung die einzige Möglichkeit, dem totalitären Regime zu entwischen. 2016 erschien die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Spiels. "Mirror's Edge Catalyst" ist erneut ein Parkour-Spektakel vor makellosen Kulissen. Wirkliche Bewegungsfreiheit bietet die dystopische "Stadt aus Glas" allerdings nicht, und auch die Story kann nicht überzeugen. Verbuchen wir "Catalyst" als futuristisches Fitness-Studio. Die quirligste Stadt: Man kann sich prächtig darüber streiten, welches "Assassin's Creed" die beste Spielwelt bietet. Ist es Teil zwei mit seinen Renaissance-Städten Venedig und Florenz? Oder ist es "Black Flag" mit seinen karibischen Piratengewässern? Oder ist es doch "Unity" mit seinen Pariser Prachtstraßen? Die lebendigste Spielwelt bietet aber zweifellos "Syndicate" von 2015. Schauplatz von "Syndicate" ist das viktorianische London. Die Stadt ist von der industriellen Revolution geprägt, die Masse der Arbeiter schuftet für schwerreiche Unternehmer. Das Spiel fängt die damalige Atmosphäre gekonnt ein: mit quirligen Gässchen, Fabrikschloten und rasenden Kutschen. Stadt der Ungleichheit: Midgar ist der wichtigste Schauplatz von "Final Fantasy VII" (1997). Der Aufbau dieses Industriemolochs spiegelt die massiven sozialen Unterschiede, die hier herrschen. Im Zentrum thront das Kraftwerk der allmächtigen Shinra Electric Power Company, drumherum gruppieren sich die Wohnviertel der Reichen. Die Slums - hier nicht sichtbar - befinden sich eine Ebene tiefer und in der Peripherie. Unser Bild ist übrigens eines der ersten Artworks aus dem geplanten "Final Fantasy 7"-Remake. Die Stadt der Fans: Bis heute ist WesterosCraft eines der beeindruckendsten Werke, das Spieler selbst geschaffen haben. Der Kontinent aus "Game of Thrones" bestand schon 2013 aus 59.000 mal 22.000 "Minecraft"-Blöcken - und hatte mit 500 Quadratmeilen ungefähr die Ausdehnung von Los Angeles. Das hier zu sehende Königsmund darf dabei natürlich nicht fehlen. An der Hauptstadt von Westeros bauten Hunderte Spieler mit. Sie umfasst mehr als 3000 Gebäude, darunter den Roten Bergfried, die Drachengrube und die Große Septe von Baelor. Eine echte Fleißaufgabe. Vertraut und fremd: Das Schleichspiel "Dishonored 2" (2016) bedient sich bei unterschiedlichen Stilrichtungen und Epochen - und formt daraus eine glaubwürdige Spielwelt: Karnaca, die Hauptstadt der Insel Serkonos. Architektonisch ist Karnaca von Städten wie Lyon und Barcelona beeinflusst. Hier herrscht ein ungleich milderes Klima als in der düster-nebligen Hafenstadt Dunwall des Vorgängers "Dishonored" (2012). Entwickler Arkane Studios reichert sowohl Karnaca als auch Dunwall mit einer ordentlichen Prise Steampunk an - zum Beispiel in Form dieser retrofuturistischen Hochbahn. Ort des Grusels: Vordergründig ist Silent Hill ein touristisch geprägtes Städtchen im US-Bundesstaat Maine. Doch hinter der braven New-England-Kulisse - hier ein Screenshot aus dem Klassiker "Silent Hill 2" (2001) - wirken dunkle Mächte. Neben der eigentlichen Welt existiert in "Silent Hill" noch eine Parallelwelt voller Monster und Sinnestäuschungen. In ihr manifestieren sich unterbewusste Ängste und Schuldgefühle. Stadt der Düsternis: Tiefe Straßenschluchten, Fassaden im Neonlicht und Bandenkriege: Der Gefängnisbezirk Arkham City im gleichnamigen Batman-Spiel von 2011 ist kein besonders heimeliger Ort. Er liegt mitten im Herzen von Gotham City und ist von ihr durch eine hohe Mauer getrennt. Der Joker, der Pinguin und andere Gesellen treiben hier ihr Unwesen. Batman gibt den Schurken und ihren Schergen Saures. Das macht auch deswegen viel Spaß, weil er dabei völlig frei durch die Stadt gleitet. Die Perle: Novigrad aus dem Rollenspiel "The Witcher 3: Wild Hunt" (2015) ist nicht nur eine der größten Spielestädte, sondern auch eine der schönsten. Aus der Luft zeigt sich Novigrads ganze Pracht. Ihre Schöpfer ließen sich nach eigenen Angaben vom mittelalterlichen Amsterdam und von Venedig inspirieren. Stadt der Vielfalt: Die Citadel aus "Mass Effect" (2007) ist eine uralte Weltraumstation im All - und das Zentrum der galaktischen Gemeinschaft. Auf ihren fünf mächtigen Armen leben Millionen Angehörige der unterschiedlichsten Völker. Herz der Citadel ist das Präsidium: eine atemberaubende Konstruktion entlang des zentralen Rings. Hier gibt es filigrane Brücken und fliegende Autos, Parkanlagen und sogar einen künstlichen Tag-Nacht-Zyklus. Vom Präsidium aus lenkt die Regierung die Geschicke der Galaxie. Unsere beiden Screenshots stammen aus der Sammlung des Flickr-Accounts Annakie.

Ob man sich dort wohlfühlt, ist eine andere Frage: Denn oft sind es ja gerade die unwirtlichsten Städte, an die sich Spieler besonders gern erinnern. In unserer Fotostrecke nehmen wir Sie mit auf eine Städtereise quer durch die Computerspielgeschichte - mit architektonischen Meisterleistungen, urbanen Alpträumen und jeder Menge Handlungsfreiheit.

Welche Spiele-Stadt mögen Sie am liebsten - und warum? Schreiben Sie es uns in den Kommentaren.