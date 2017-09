"Fifa 18" im Test Liebeserklärung an die Superstars

Nebelschwaden trüben die Sicht, leichter Regen nieselt auf den Platz. Die Trikots kleben an den Körpern der Spieler, der Schweiß perlt ihnen von der Stirn. Cristiano Ronaldo legt sich den Ball zurecht und stellt sich breitbeinig vor die gegnerische Mauer. Mit einem gezielten Schuss zirkelt der Topstar von Real Madrid den Ball ins Netz und sprintet mit einem Lächeln im Gesicht zum Jubel an der Eckfahne.

Solche Szenen beeindrucken. Die Weltstars sind bei "Fifa 18", das am Freitag, dem 29. September erscheint, so realistisch digitalisiert worden wie noch nie. Die Bewegungen am Ball, die Sprinttechnik, die Mimik: Wer Ronaldo, Lionel Messi oder Neymar über das Spielfeld steuert, der fühlt sich wirklich ein bisschen wie ein Profi beim Auftritt in der Champions League. Das Entwicklerteam von EA Sports hat die Bewegungen der echten Stars für die Fußball-Simulation noch feiner als beim Vorgänger aufgezeichnet, die Tattoos nachgezogen und die Frisuren zurecht gestutzt.

So ist "Fifa" dieses Jahr vor allem eine Liebeserklärung an die Superstars. Viele andere Spieler aus den Top-Ligen dagegen sind offenbar durchs Raster gefallen und bekommen ein Standardgesicht übergestülpt. Insgesamt aber ist die Grafik noch besser geworden, die Trikots werfen mehr Falten, das Flutlicht bricht sich hübscher bei trüben Abendspielen. Und auch die Spielermimik ist wesentlich lebendiger geworden.

Trägheit bremst die Spieler aus

Spielerisch hat sich nicht allzu viel verändert. Wer sich mit "Fifa 17" wohl gefühlt hat, aber trotzdem Lust auf den Versionswechsel hat, der braucht nicht lange, um auch den Nachfolger zu beherrschen. Eine Änderung ist jedoch deutlich spürbar: Die Entwickler haben den Schwierigkeitsgrad etwas angezogen. Es ist anspruchsvoller geworden, die Abwehr zu steuern. Das liegt vor allem an der größeren Trägheit der Spieler.

Wer sich einmal für die falsche Richtung entscheidet, der hat das Duell mit dem Gegenspieler so gut wie verloren. Muss ein Spieler abrupt umkehren, dauert es, bis er sich berappelt hat, um die Laufrichtung zu wechseln. Damit ist es noch schwieriger geworden, Angriffe abzuwehren, vor allem dann, wenn man auf schnelle Spieler trifft, die sich bei einem Abwehrschnitzer rasch absetzen können.

Dafür lohnen sich Angriffe über die Flügel bei "Fifa 18" noch mehr als bisher. Flanken von der Seitenlinie lassen sich viel besser beeinflussen als im Vorgänger. Die hohen Pässe landen nicht ständig an der gleichen Stelle im Strafraum, sondern lassen sich präzise je nach Tastendruck und Schussposition steuern. Der Ball segelt nun gut kontrollierbar an den kurzen oder langen Pfosten.

Zum Durchklicken: So hat sich die "Fifa"-Reihe verändert "Fifa" gehört seit zwei Jahrzehnten zu den beliebtesten Videospielreihen. Im Jahr 1993 erschien "Fifa International Soccer", der Auftakt der Sportspielreihe. Das Spiel konnte man unter anderem auf dem Sega Mega Drive, dem PC, dem Game Boy und dem Super Nintendo spielen. Ein Jahr später erschien "Fifa Soccer 95" für den Sega Mega Drive. Fortan trug "Fifa" immer die Zahl zum kommenden Jahr im Namen. So wirken die meistens im Herbst erscheinenden Spiele auch noch einige Monate später aktuell. Die ersten zwei Spiele boten eine isometrische Perspektive, man schaute von der Seite aufs Spielfeld. 3D-Grafik gab es erstmals bei "Fifa Soccer 96", das unter anderem für PC, PlayStation und Sega Mega Drive erschien. Das Spiel bot auch erstmals echte Spielernamen. Mit "Fifa 97" verlor die Reihe das "Soccer" aus dem Titel, außerdem gab es Hallenmatches. Mit dem Franzosen David Ginola hatte sie erstmals einen bekannten Spieler auf der Verpackung. Mit Andreas Möller bekam Deutschland im Folgejahr auch ein eigenes "Fifa"-Werbegesicht. "Fifa 98" hat bis heute den Ruf, ein besonderer Teil zu sein - auch wegen des Hallenmodus, der danach nie wieder in der Serie auftauchte - mit Ausnahme eines "Street-Modus" für "Fifa 11" und dessen Nachfolgespiele auf der Wii. Nicht in dieser Fotostrecke kommen übrigens die zahlreichen "Fifa"-Ableger vor, etwa "Fifa WM Frankreich 98", "Bundesliga Stars" und "Fifa Street". Im Schnitt ist im Jahr also mehr als ein "Fifa"-Spiel erschienen. Einen realistischeren Look als der Vorgänger bot "Fifa 99", das 1998 für PC, PlayStation, Nintendo 64 auf den Markt kam, mit dem Schalker Olaf Thon auf dem Cover. "Bessere Spielerbeschleunigung", warb EA Sports für das Spiel. "Entkommen Sie den Angriffen des Gegners." Ein Jahr später ging "Fifa 2000" an den Start. Das Spiel mit Mehmet Scholl auf dem Cover enthielt unter anderem auch historische Teams wie die deutschen WM-Gewinner von 1974. Der Nachfolger "Fifa 2001" wurde rückblickend amüsant beworben: "Die absolut realistischen Animationen vermitteln einem das Gefühl, mit den Spielern auf dem Platz zu stehen." Für "Fifa Football 2002" - die Reihe trug zeitweise ein "Football" im Titel - brauchte man Windows 95, 98, oder ME, dazu einen Pentium II mit 300 MHz. Heute laufen Spiele mit solcher Grafik auf jedem Smartphone. "Fifa Football 2003" gab es von Ende 2002 an für PC, PlayStation 2, PlayStation, Xbox, Nintendos GameCube und den Game Boy Advance. Das Spiel bot laut Eigenwerbung die "absolute Spielerfahrung". Der nächste Teil, "Fifa Football 2004", war angeblich "das faszinierendste Fußballereignis aller Zeiten". Es bot 16 Ligen, 350 Mannschaften und über 10.000 Spieler. "Fifa Football 2005" lief auf dem PC unter Windows 98, Windows ME, Windows XP und Windows 2000 - der Klassiker Windows 95 wurde 2004 schon nicht mehr unterstützt. Seit "Fifa 06" kürzt die Reihe die Jahreszahl im Titel ab. Eine wichtige Funktion von "Fifa 06" war ein Manager-Modus, in dem man auch jenseits des Platzes wichtige Entscheidungen treffen musste. Zum Erscheinen von "Fifa 07" wurde vor allem die Funktion "Fußballemotionen" beworben. "Die Fans reagieren auf deine Leistung", hieß es: "Torerfolge und Ballbesitz lassen das Momentum für dein Team wachsen und bringen deine Fans zum Singen und Jubeln." Mit "Fifa 08" kam die Reihe auf Sonys Playstation 3 an, hervorgehoben wurde passend dazu vor allem die überarbeitete Grafik: Von einer "Next-Gen-Gameplay-Engine" war 2007 die Rede. Insgesamt sind "Fifa"-Spiele für mehr als 15 Plattformen erschienen. "Fifa 09" gab es für PC, PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation Portable, Xbox 360, die Wii und den Nintendo DS. Seit 2008 gibt es in "Fifa" den Spielmodus "Be a Pro", in dem man einen einzelnen Spieler steuert. Und mit "Ultimate Team" wurde der heute mit beliebteste Spielmodus eingeführt. "Fifa 10" stellte schon höhere Anforderungen an die Konsolen beziehungsweise an den PC. Computer brauchten mindestens 2,4 GHz und 512 MB Arbeitsspeicher, um das Spiel zum Laufen zu bringen. Seit "Fifa 11" kann man online mit elf echten Spielern gegen elf andere antreten. Sogar die Position des Torwarts kann übernommen werden - was sicher nicht die dankbarste Aufgabe ist. "Fifa 12" bot im Jahr 2011 500 offiziell lizenzierte Vereine und über 15.000 Spieler. Auf dem Cover waren Lukas Podolski und Mats Hummels zu sehen, in den Trikots ihrer damaligen Vereine Köln und Dortmund. Zu "Fifa 13" gab EA Sports an, das Spiel sei "das umfangreichste Spiel in der Geschichte der Serie". Eine neue Funktion nannte sich "Complete Dribbling". "Jetzt zählt jede einzelne Ballberührung", hieß es dazu. "Eins-zu-eins-Situationen lassen sich dank mehr Kreativität im Angriff besser nutzen." Bei "Fifa 14" wurde unter anderem der populäre Spielmodus "Ultimate Team" verbessert. So hat seitdem die sogenannte Teamchemie einen entscheidenden Einfluss auf die Leistung der eigenen Mannschaft. "Fifa 14" ist das erste "Fifa" für Xbox One und Playstation 4 gewesen, die beiden überarbeiteten Versionen erschienen aber zeitversetzt zu denen für ältere Konsolen. "Fifa 15" erschien dann zeitgleich für Playstation 3 und 4 und die Xbox 360 und die Xbox One, sprich: "Fifa" war hiermit endgültig in der aktuellen Konsolengeneration angekommen. "'Fifa 15' bildet erstmals die Emotionen aller 22 Spieler auf dem Spielfeld ab", warb EA Sports dazu. Im Spiel fanden sich erstmals alle 20 Stadien der englischen Premier League. Eine echte Revolution gab es bei "Fifa 16". Erstmals in der Geschichte der Serie konnte man hier mit Frauenteams antreten, etwa mit der deutschen Nationalmannschaft. Fifa 17 bot erstmals einen Storymodus, in dem man den Youngster Alex Hunter im Laufe seiner Premier-League-Karriere begleitet. Außerdem wechselte EA Sports zu einer Engine namens Frostbite, die etwa aus "Battlefield 4" bekannt ist. Bei Fifa 18 lässt sich ab Ende September 2017 erstmals auch die 3. deutsche Liga mit Originaldaten spielen. Außerdem wird die Geschichte von Alex Hunter weitererzählt. Erstmals erscheint auch ein "Fifa"-Ableger für Nintendos Hybrid-Konsole Switch.

Alex Hunter feilt weiter an seiner Karriere

Bei den Spielmodi setzt Electronic Arts auf sein bewährtes Angebot. So ist natürlich der beliebte und für den Hersteller lukrative Karten-Sammelmodus Fifa Ultimate Team wieder mit an Bord, dieses Mal unter anderem mit Ikonen wie Diego Maradona und Pelé. Die Stars von früher versteckten sich bei "Fifa 17" lediglich in den Kartensets der Xbox-Spieler. Nun haben auch PC- und Playstation-Nutzer die Chance, eine Legende zu ziehen.

Offline-Spieler dürften sich darüber freuen, dass der "Journey" genannte Story-Modus fortgesetzt wird. Der Fußballprofi Alex Hunter ist mittlerweile zum Stammspieler in der Premier League gereift und feilt nun an der ganz großen Karriere. Die Geschichte ist auch dieses Mal gut erzählt und wird immer wieder mit Star-Auftritten angereichert. Außerdem haben die Entscheidungen nun größere Auswirkungen, die Geschichte ist nicht mehr ganz so straff erzählt wie beim ersten Auftritt von Hunter.

So macht der "Journey"-Modus noch mehr Spaß und ist auch in der Neuauflage eine Bereicherung für Solospieler. Ein weiterer Pluspunkt für manche Fans: In "Fifa 18" ist jetzt auch die dritte deutsche Liga mit an Bord.

Um Ihnen mehr als eine Meinung zu "Fifa 18" präsentieren zu können, haben wir gleich mehrere Fußballspielfans aus der Redaktion das Spiel ausprobieren lassen. Hier finden Sie noch Ihre persönlichen Einschätzungen:

Christoph Winterbach - Der Online-Spieler "Ich bin seit Jahren 'Fifa'-Spieler, lasse aber die meisten Funktionen des Spiels unberührt. Mich reizt vor allem der Saison-Modus: Online-Duelle mit echten Gegnern sind schon taktisch spannender als Partien gegen Mannschaften mit Computerintelligenz.

Im Saison-Modus konnte ich in meinen Testpartien aber keine monumentalen Veränderungen ausmachen. Den größten Unterschied zu 'Fifa 17' spürt man, wenn man die virtuellen Kicker über den Rasen lenkt. Die Figuren laufen langsamer, scheinen auf manche Gamepad-Befehle mit Verzögerung zu reagieren. Das ist womöglich eine Gewöhnungssache.

Die großen Stars des Spiels verfügen nun aber auch über noch souveränere Fertigkeiten am Ball und tricksen sich elegant selbst durch höchstklassige Abwehrreihen. Das merken sogar dribbelfaule Anhänger des rustikalen Fußballs: Einmal an den Dribbelstick geraten und der Spieler führt einen Zaubertrick auf. Sieht super aus - mir ist das ein bisschen zu viel des Guten."

Electronic Arts Attacke in "Fifa 18"

Jörg Breithut - Der Kartensammler "Nichts ist für mich spannender, als sich bei Ultimate Team in die erste Liga zu schießen. Jedes Jahr starte ich mit einer Gurkentruppe und kämpfe mich gegen andere Online-Spieler nach oben. Dafür habe ich mir schon Münzen für mehr als 100 Kartensets verdient. Mit den Sammelkarten bekomme ich immer eine ordentliche Mannschaft mit Erstligaspielern zusammen - doch ein Superstar war nie dabei.

Und das bleibt das große Problem des Modus: Denn Superstars dominieren ihn. Wer Messi oder Ronaldo in seiner Startelf hat, kann nicht mehr viel falsch machen. Die Topspieler tricksen sich mit Leichtigkeit durch die schwer zu steuernde Abwehr.

Rund 1,5 Millionen Münzen kostet Messi. Dafür muss man sich die Belohnung aus Hunderten Spielstunden zusammensparen. Das wissen auch die Entwickler - und bieten ungeduldigen Spielern an, die Chancen mit Paketen zu erhöhen, die bis zu 100 Euro kosten. So viel Geld würde nie zusätzlich zum Spielpreis ausgeben, da verzichte ich lieber auf große Stars."

Electronic Arts Partie in "Fifa 18"

Philipp Awounou - Der Team-Spieler "Für mich ist das gemeinsame Spielen mit einem versierten Teamkollegen die Königsdisziplin. Im Online-Saisonmodus, bei Ultimate Team oder auf der Couch gegen die eigenen Kumpel: Zu zweit eine Mannschaft zu steuern verleiht einem ganz andere Möglichkeiten. Man kann Laufwege, Verteidigungsstrategien, Eckballvarianten und vieles mehr einstudieren und so noch mehr Spielkontrolle übernehmen.

Bei 'Fifa 18' wird das Zusammenspiel allerdings anspruchsvoller, als es ohnehin schon war. Die Bewegungen sind realistischer, aber auch träger geworden. Wird ein Pass nicht optimal getimt, ist die Pille weg. Im Spiel gegen den Ball hat man teilweise das Gefühl, die Spieler hätten den Wendekreis eines Lkw, was die Defensivarbeit deutlich erschwert. Immerhin: Mein geliebter Schlenzer von der Strafraumgrenze scheint wieder eine echte Waffe geworden zu sein."

"Fifa 18" von EA Sports, für Playstation 4, Playstation 3, Xbox One, Xbox 360, PC, Nintendo Switch; ca. 60 Euro, getestet auf Playstation 4 und Xbox One, eine Switch-Testversion haben wir nicht rechtzeitig bekommen