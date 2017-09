Von Markus Böhm

am Freitag ist es bei Hunderttausenden Deutschen wieder an der Zeit für ein alljährliches Ritual: Konsole oder PC an, das neue "Fifa" starten und das vorherige landet - sofern man es überhaupt noch auf einem Datenträger gekauft hat - im Schrank. Mit "Fifa 18" erscheint am 29. September ein neuer Teil der Fußballspiel-Serie, die sich hierzulande extrem gut verkauft, zu Preisen von anfangs 50 bis 60 Euro.

Unsere Besprechung des Spiels erscheint am Mittwoch, verraten kann ich aber schon jetzt: Für eine Revolution halten unsere Tester das neue Spiel trotz des etwas angepassten Gameplay nicht. In der "Fifa"-Geschichte gab es schon Teile mit spannenderen Neuheiten, wie wir in einer Fotostrecke dokumentiert haben, auch jenseits der stetig schicker werdenden Grafik.

Zum Durchklicken: So hat sich die "Fifa"-Reihe verändert "Fifa" gehört seit zwei Jahrzehnten zu den beliebtesten Videospielreihen. Im Jahr 1993 erschien "Fifa International Soccer", der Auftakt der Sportspielreihe. Das Spiel konnte man unter anderem auf dem Sega Mega Drive, dem PC, dem Game Boy und dem Super Nintendo spielen. Ein Jahr später erschien "Fifa Soccer 95" für den Sega Mega Drive. Fortan trug "Fifa" immer die Zahl zum kommenden Jahr im Namen. So wirken die meistens im Herbst erscheinenden Spiele auch noch einige Monate später aktuell. Die ersten zwei Spiele boten eine isometrische Perspektive, man schaute von der Seite aufs Spielfeld. 3D-Grafik gab es erstmals bei "Fifa Soccer 96", das unter anderem für PC, PlayStation und Sega Mega Drive erschien. Das Spiel bot auch erstmals echte Spielernamen. Mit "Fifa 97" verlor die Reihe das "Soccer" aus dem Titel. Mit dem Franzosen David Ginola hatte sie erstmals einen bekannten Spieler auf der Verpackung. Mit Andreas Möller bekam Deutschland im Folgejahr auch ein eigenes "Fifa"-Werbegesicht. "Fifa 98" hat bis heute den Ruf, ein besonderer Teil zu sein - etwa wegen des Hallenmodus, der danach nie wieder in der Serie auftauchte - mit Ausnahme eines "Street-Modus" für "Fifa 11" und dessen Nachfolgespiele auf der Wii. Nicht in dieser Fotostrecke kommen übrigens die zahlreichen "Fifa"-Ableger vor, etwa "Fifa WM Frankreich 98", "Bundesliga Stars" und "Fifa Street". Im Schnitt ist im Jahr also mehr als ein "Fifa"-Spiel erschienen. Einen realistischeren Look als der Vorgänger bot "Fifa 99", das 1998 für PC, PlayStation, Nintendo 64 auf den Markt kam, mit dem Schalker Olaf Thon auf dem Cover. "Bessere Spielerbeschleunigung", warb EA Sports für das Spiel. "Entkommen Sie den Angriffen des Gegners." Ein Jahr später ging "Fifa 2000" an den Start. Das Spiel mit Mehmet Scholl auf dem Cover enthielt unter anderem auch historische Teams wie die deutschen WM-Gewinner von 1974. Der Nachfolger "Fifa 2001" wurde rückblickend amüsant beworben: "Die absolut realistischen Animationen vermitteln einem das Gefühl, mit den Spielern auf dem Platz zu stehen." Für "Fifa Football 2002" - die Reihe trug zeitweise ein "Football" im Titel - brauchte man Windows 95, 98, oder ME, dazu einen Pentium II mit 300 MHz. Heute laufen Spiele mit solcher Grafik auf jedem Smartphone. "Fifa Football 2003" gab es von Ende 2002 an für PC, PlayStation 2, PlayStation, Xbox, Nintendos GameCube und den Game Boy Advance. Das Spiel bot laut Eigenwerbung die "absolute Spielerfahrung". Der nächste Teil, "Fifa Football 2004", war angeblich "das faszinierendste Fußballereignis aller Zeiten". Es bot 16 Ligen, 350 Mannschaften und über 10.000 Spieler. "Fifa Football 2005" lief auf dem PC unter Windows 98, Windows ME, Windows XP und Windows 2000 - der Klassiker Windows 95 wurde 2004 schon nicht mehr unterstützt. Seit "Fifa 06" kürzt die Reihe die Jahreszahl im Titel ab. Eine wichtige Funktion von "Fifa 06" war ein Manager-Modus, in dem man auch jenseits des Platzes wichtige Entscheidungen treffen musste. Zum Erscheinen von "Fifa 07" wurde vor allem die Funktion "Fußballemotionen" beworben. "Die Fans reagieren auf deine Leistung", hieß es: "Torerfolge und Ballbesitz lassen das Momentum für dein Team wachsen und bringen deine Fans zum Singen und Jubeln." Mit "Fifa 08" kam die Reihe auf Sonys Playstation 3 an, hervorgehoben wurde passend dazu vor allem die überarbeitete Grafik: Von einer "Next-Gen-Gameplay-Engine" war 2007 die Rede. Insgesamt sind "Fifa"-Spiele für mehr als 15 Plattformen erschienen. "Fifa 09" gab es für PC, PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation Portable, Xbox 360, die Wii und den Nintendo DS. Seit 2008 gibt es in "Fifa" den Spielmodus "Be a Pro", in dem man einen einzelnen Spieler steuert. Und mit "Ultimate Team" wurde der heute mit beliebteste Spielmodus eingeführt. "Fifa 10" stellte schon höhere Anforderungen an die Konsolen beziehungsweise an den PC. Computer brauchten mindestens 2,4 GHz und 512 MB Arbeitsspeicher, um das Spiel zum Laufen zu bringen. Seit "Fifa 11" kann man online mit elf echten Spielern gegen elf andere antreten. Sogar die Position des Torwarts kann übernommen werden - was sicher nicht die dankbarste Aufgabe ist. "Fifa 12" bot im Jahr 2011 500 offiziell lizenzierte Vereine und über 15.000 Spieler. Auf dem Cover waren Lukas Podolski und Mats Hummels zu sehen, in den Trikots ihrer damaligen Vereine Köln und Dortmund. Zu "Fifa 13" gab EA Sports an, das Spiel sei "das umfangreichste Spiel in der Geschichte der Serie". Eine neue Funktion nannte sich "Complete Dribbling". "Jetzt zählt jede einzelne Ballberührung", hieß es dazu. "Eins-zu-eins-Situationen lassen sich dank mehr Kreativität im Angriff besser nutzen." Bei "Fifa 14" wurde unter anderem der populäre Spielmodus "Ultimate Team" verbessert. So hat seitdem die sogenannte Teamchemie einen entscheidenden Einfluss auf die Leistung der eigenen Mannschaft. "Fifa 14" ist das erste "Fifa" für Xbox One und Playstation 4 gewesen, die beiden überarbeiteten Versionen erschienen aber zeitversetzt zu denen für ältere Konsolen. "Fifa 15" erschien dann zeitgleich für Playstation 3 und 4 und die Xbox 360 und die Xbox One, sprich: "Fifa" war hiermit endgültig in der aktuellen Konsolengeneration angekommen. "'Fifa 15' bildet erstmals die Emotionen aller 22 Spieler auf dem Spielfeld ab", warb EA Sports dazu. Im Spiel fanden sich erstmals alle 20 Stadien der englischen Premier League. Eine echte Revolution gab es bei "Fifa 16". Erstmals in der Geschichte der Serie konnte man hier mit Frauenteams antreten, etwa mit der deutschen Nationalmannschaft. Fifa 17 bot erstmals einen Storymodus, in dem man den Youngster Alex Hunter im Laufe seiner Premier-League-Karriere begleitet. Außerdem wechselte EA Sports zu einer Engine namens Frostbite, die etwa aus "Battlefield 4" bekannt ist. Bei Fifa 18 lässt sich ab Ende September 2017 erstmals auch die 3. deutsche Liga mit Originaldaten spielen. Außerdem wird die Geschichte von Alex Hunter weitererzählt. Erstmals erscheint auch ein "Fifa"-Ableger für Nintendos Hybrid-Konsole Switch.

Immerhin gibt es "Fifa 18" nun auch für Nintendos mobile Spielkonsole Switch. So kann man das Spiel in einer leicht abgespeckten Version auch unterwegs spielen. Testmuster dieser Variante hat uns der Hersteller allerdings noch nicht zur Verfügung gestellt.

Electronic Arts "Fifa" im Wandel der Zeit

Bemerkenswert finde ich jedes Jahr, wie schnell Fußballspiele an Coolness verlieren, sobald ein Nachfolger da ist: Beim "Fifa"-Konkurrenten "PES" etwa entschied diesen Sommer ein Elektromarkt, "PES 2016" für nur einen Euro zu verramschen, während es "PES 2017" schon für 15 Euro gab. Dabei muss man sagen: So viel anders als die neueste Version "PES 2018" haben sich diese beiden Vorgänger auch nicht gespielt.

Ich, der "PES" vom Spielgefühl her "Fifa" vorzieht, unterwerfe mich zugegebenermaßen aber auch selbst dem Marktzyklus: Ein altes Spiel rühre ich selten noch einmal an, sobald ein neues im Haus ist. Ich mache nur zwei Ausnahmen: "International Superstar Soccer Deluxe" für den Super Nintendo mag ich bis heute, und "Fifa 98" hat spätestens seit einem Retro-Test 2016 wieder einen Platz in meinem Herzen: Dessen simpler, aber actionreicher Hallenmodus wirkt bis heute originell.

Streaming-Geschäft: Telekom schnappt sich "The Handmaid's Tale"

Ein wenig frischen Wind gibt es derzeit im Streaming-Markt: Wie meine Kollegin Hannah Pilarczyk neulich erläutert hat, will die Telekom mit einigen Exklusivangeboten ihre Position verbessern. Unter anderem wird sie die vielgelobte Hulu-Serie "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd" in Deutschland vorläufig exklusiv ausstrahlen.

picture allianc / Everett Collection Szene aus "The Handmaid's Tale"

Damit hat Entertain TV bald ein gutes Lockmittel für Dystopie-Fans, die bisher bei Netflix ("Black Mirror"), Amazon Prime Video ("Mr. Robot") und Sky ("Westworld") gut bedient wurden. Bislang lässt sich "The Handmaid's Tale", dessen Romanvorlage von Margaret Atwood stammt, bei deutschen Anbietern überhaupt noch nicht legal streamen, bei Entertain TV geht es am 4. Oktober los.

Sie wollen diesen Newsletter einmal pro Woche bekommen? Abonnieren Sie Startmenü direkt und kostenlos hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Internet Security Days 2017: Konferenz mit Karussells

Die meisten Tech-Konferenzen finden in Kongresshotels oder tristen Hallen statt. Im Vergleich dazu können die Internet Security Days also punkten, wenn sie am Donnerstag und Freitag im Phantasialand Brühl über die Bühne gehen. "Außergewöhnliche Events brauchen einen besonderen Rahmen", werben die Veranstalter.

picture alliance / dpa Kettenkarussell im Phantasialand

Wer die Veranstaltung besucht, sollte sich aber allen Fahrgeschäften zum Trotz zumindest ein wenig für Vorträge wie "Deanonymisierung - Grenzen und Möglichkeiten" interessieren. Denn in den Freizeitpark kommt man sonst auch günstiger, ein Zweitagesticket für die Security Days kostet regulär 549 Euro.

Seltsame Digitalwelt: Die Spielegeschichte auf zwei Postern

Ein Foto unseres Bildredakteurs mit Welpen auf dem Arm, eine mittelgute Karikatur von Matthias Kremp, eine Fake-Blutkonserve: Im Netzwelt-Ressort hängt jede Menge schräges Zeug an der Wand. Persönlich mag ich ein Poster namens "Die besten Spiele der Geschichte", das früher schon mein Kinderzimmer als Nerdhöhle auswies. Die Übersicht, die 2000 endet, stammt aus dem 2001 eingestellten Magazin "PC Player" und ist auf beeindruckende Weise mit Informationen überladen.

SPIEGEL ONLINE

Diesen Montag hat das Poster nun einen Nachbarn bekommen: Das Spielemagazin "Gamestar" ist 20 Jahre alt geworden und hat deshalb die Geschichte der PC-Spiele zusammengefasst. Das Ganze wirkt zwar weniger detailversessen als bei der "PC Player", dafür kann man auf dem "Gamestar"-Poster immerhin die Schrift gut lesen. In diesem Sinne: Happy Birthday, "Gamestar", auf die nächsten 20.

App der Woche: Another Lost Phone

getestet von Sebastian Meineck

Plug in Digital

Lässt sich die Lebensgeschichte eines Menschen an seinem Smartphone ablesen? Mit dieser Frage spielt die App "Another Lost Phone". Wer das Spiel öffnet, bekommt das Smartphone einer fiktiven Person namens Laura zu sehen, erkundet fremde Fotos und vertrauliche E-Mails. Während der Spieler zum Voyeur wird, entfaltet sich ein Drama. "Another Lost Phone" ist der Nachfolger der App "A Normal Lost Phone".

Von Plug in Digital, 2,99 Euro bis 3,49 Euro: iOS, Android, Windows, macOS, Linux

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"Was WikiLeaks-Dokumente über Russlands Überwachungsapparat verraten" (fünf Leseminuten)

WikiLeaks wurde immer wieder vorgeworfen, russischen Propagandazwecken zu dienen - vergangene Woche hat die Plattform nun Dokumente aus Russland veröffentlicht. Andrei Soldatow erklärt in der "Süddeutschen Zeitung", was das Material verrät.





WikiLeaks wurde immer wieder vorgeworfen, russischen Propagandazwecken zu dienen - vergangene Woche hat die Plattform nun Dokumente aus Russland veröffentlicht. Andrei Soldatow erklärt in der "Süddeutschen Zeitung", was das Material verrät. "The invention of AI 'gaydar' could be the start of something much worse" (Englisch, zwölf Leseminuten)

Ist Pseudowissenschaft wieder im Kommen? Anhand des Beispiels einer umstrittenen künstlichen Intelligenz, mit der versucht wird, mithilfe von Gesichtsaufnahmen die sexuelle Orientierung von Menschen abzuschätzen, erklärt James Vincent bei "The Verge", warum es wichtig ist, die Grenzen solcher Systeme zu kennen.



"EU-Kommission versteckte unbequeme Piraterie-Studie zwei Jahre vor der Öffentlichkeit" (drei Leseminuten, dazu die Studie als PDF)

Offenbar hält die EU-Kommission seit 2015 eine Studie zu den Folgen von Piraterie zurück. Auf Initiative der EU-Abgeordneten Julia Reda ist sie nun einsehbar. "Letztlich lassen sich die Ergebnisse der Studie wohl als Bestätigung jener Position lesen, die komfortable legale Angebote und faire Preise als bestes Mittel gegen Online-Piraterie ansehen", bilanziert Leonhard Dobusch bei "Netzpolitik".



Eine gute Woche wünscht Ihnen,

Markus Böhm