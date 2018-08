Auch das Geschäft mit "Fortnite"-Fanartikeln läuft nach und nach an: An diesem Merchandising-Stand konnten sich Fans eindecken, die im Juni das "Fortnite"-Turnier Pro-Am 2018 in einem Stadion in Los Angeles besuchten. Bei dem Turnier traten bekannte Streamer an der Seite klassischer Prominenter an, darunter vor allem amerikanische Sportler, Musiker und Schauspieler.