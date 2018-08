"Fortnite: Battle Royale" und "Fallout 76" Bekannt genug für den Alleingang

Spielerisch haben "Fortnite: Battle Royale" und das im November erscheinende "Fallout 76" nicht allzu viel gemein - davon abgesehen, dass beides Online-Multiplayer-Spiele sind. Trotzdem machen die Games gerade mit einem ähnlichem Thema Schlagzeilen: Ihre Hersteller verzichten darauf, ihr Spiel auf einer der populärsten Vertriebsplattformen der Welt anzubieten - weil sie es können.

"Fortnite: Battle Royale" ist schon jetzt auf vielen Plattformen ein Riesenerfolg. Demnächst soll es auch für Android-Geräte erscheinen. Unter die Leute bringen wird Hersteller Epic Games diese Version aber nicht wie üblich über Googles Play Store, den mit Abstand wichtigsten Android-App-Store. Stattdessen sollen sich Interessenten das kostenlose Spiel, das sich über Zusatzkäufe finanziert, direkt über die "Fortnite"-Website besorgen.





Bei "Fallout 76" wird Hersteller Bethesda die PC-Version des Spiels zumindest anfangs nicht auf Valves Steam zum Verkauf anbieten. Das ist die derzeit populärste Vertriebsplattform für PC-Spiele. Für viele Gamer ist ein Online-Kauf auf Steam der gängigste Weg, um an neue Spiele zu kommen. Wer aber "Fallout 76" auf seinem Computer starten will, muss sich dafür demnächst ein Zusatzprogramm herunterladen, den Bethesda Launcher.

Beide Ankündigungen sorgen für Wirbel - vor allem, weil viele Gamer überrascht oder verärgert sind, dass sie die beiden Spiele nicht über die gewohnten Kanäle bekommen werden. Im beliebtesten Kommentar einer Diskussion auf der Onlineplattform Reddit zu "Fallout 76" beschreibt ein Nutzer die Situation als unbequem: Auch Steam sei nicht gerade ideal, so der Nutzer. Aber er wolle sich andererseits nicht extra ein Programm nur fürs Starten eines Spiels herunterladen müssen.

Die Provision sparen

Warum Epic Games und Bethesda den Nutzern derartige Umwege dennoch zumuten, ist klar: Sie sehen die Chance, mit ihren Spielen (beziehungsweise den Zusatzkäufen darin) mehr Geld zu machen, indem sie sich Zwischenhändler wie Steam sparen.

Denn Firmen wie Valve, Google und auch Apple werden an den Umsätzen beteiligt, die Spieleanbieter dank der Veröffentlichung eines Spiels auf ihrer Plattform machen. Kauft also beispielsweise ein Spieler in der bereits erschienenen iOS-Version von "Fortnite: Battle Royale", die Epic Games kostenlos in Apples App Store anbietet, mit echtem Geld digitale V-Bucks zum Erwerb eines virtuelles Kostüms, verdient jedes Mal auch Apple daran mit.

Trotz der beachtlichen Provisionen trauen sich nur wenige App- oder Computerspiel-Hersteller, ihre Software ausschließlich jenseits der großen Plattformen anzubieten - bei iOS ist das sogar technisch so gut wie unmöglich.

Fehlt ein Spiel in einem der großen Stores, geht ihm vor allem Sichtbarkeit verloren, denn viele Menschen nutzen die großen Plattformen, um neue Software zu finden. Ist ein kleiner Titel unter Android nicht im Play Store oder im Bereich PC-Gaming nicht auf Steam, gibt es viele Gamer, die ihn gar nicht erst entdecken.

Ein Poker, der aufgehen dürfte

Hersteller von Blockbustern dagegen können sich den Versuch leisten, die Großen und ihre Gebühren zu umgehen - und so zugleich selbst möglicherweise wertvolle Nutzerdaten sammeln.

So gibt es zum Beispiel das Fußballspiel "Fifa" nicht auf Steam, weil der Konzern dahinter, der US-Riese Electronic Arts (EA), die Digitalversion des Spiels lieber über die hauseigene Plattform Origin verkauft. EA kann sich das erlauben, "Fifa" ist absehbar Jahr für Jahr ein Bestseller.

Bethesda und Epic Games pokern ähnlich. Die "Fallout"-Reihe zählt zu den bekanntesten Spieleserien der Welt, die Chancen stehen gut, dass sich auch der Online-Ableger gut verkauft - egal wo. Und im Zweifel kann Bethesda das Spiel später immer noch auf Steam veröffentlichen, die Hardcore-Fans werden es längst direkt beim Hersteller erworben haben.

"Fortnite: Battle Royale" für Android dürfte sich ebenfalls auch ohne den Play Store im Rücken schnell verbreiten. Epic Games hatte auch schon die PC-Version des Spiels über seine Website angeboten, bei Steam sucht man es bis heute vergeblich.

Achtung, falsche Apps

Doch die Abwesenheit der Blockbuster-Titel auf den großen Vertriebsplattformen lockt auch Geschäftemacher und Betrüger an: Sie versuchen, die Leerstelle auszunutzen und Nutzern auf der Suche nach dem bekannten Original andere Spiele anzudrehen. Wer im Play Store nach "Fortnite" sucht, bekommt schon jetzt zahlreiche ähnlich betitelte oder vom Logo eher ähnliche Apps präsentiert.

Im Fall von "Fortnite" für Android warnten Sicherheitsforscher auch schon mehrfach vor gefälschten Spielversionen im Netz. Kriminelle nutzten das große Interesse an der ausstehenden Mobilumsetzung, um Nutzern Schadsoftware unterzujubeln.

