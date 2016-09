Geheimnisse in Games Wie Online-Detektive Videospiele sezieren

Es ist etwas versteckt in vielen Videospielen. In ihren unwichtigsten Unterordnern, in den langweiligsten Trailern, in den hintersten Ecken der obskursten Indie-Titel befinden sich Symbole, Codes, Botschaften. Und es gibt eine Gruppe im Netz, die diese Geheimnisse entschlüsselt: Die Spiele-Detektive.

"Game Detectives" heißt ein Subreddit, ein Unterforum auf der Plattform Reddit, auf der Nutzer eigene, themenbezogene Foren anlegen können. Während die meisten Subreddits eher als Diskussionsplattform über Politik, Technik oder aktuelle Nachrichten dienen, verfolgt /r/gamedetectives eine Mission: Die etwa 14.000 Mitglieder der Community suchen in Spielen nach Geheimnissen, die die Entwickler versteckt haben.

Scrollt man durchs Forum, liest sich die Arbeit der Nutzer teils so, als hätte Sherlock Holmes eine Kanzlei für Gamer aufgemacht ("Ich habe den hexagonalen Code der E-Mail durch den XOR Decrypter gejagt und bekam den Wert 757999121316121072611711b7206 mit dem 23er Schlüssel"), und dann wieder, als hätten die Games-Detektive zu viele Chemtrails abbekommen ("Die Bildschirme in der Numbani-Map flackern seit neuestem. Meinungen?").

Zum Durchklicken: Fünf Videospielgeheimnisse 1. Im Mai 2015 entdeckt Alex Bellavia ein seltsames Siegel in der Form einer Hand im Ordner des Indie-Spiels "Crypt of the Necrodancer". Er postet das Bild auf Reddit, um zu fragen, was es zu bedeuten hat - und kommt einer Verschwörung auf die Spur. Inzwischen haben Nutzer in vielen, teils alten Indie-Spielen 19 Symbole entdeckt. Was sie genau bedeuten, ist noch nicht bekannt. 2. Wer im richtigen Moment einen Trailer von Blizzards Shooter "Overwatch" anhält, der sieht im blauen Energiedunst von Heldin Tracer einen Zahlencode. Die Game Detectives vermuten, dass es sich hier um einen weiteren, noch zu entschlüsselnden Hinweis auf die kommende Heldin Sombra handelt. 3. Mit diesen Videos hat Redditor Nicolas Henrion im Februar 2016 sein eigenes Alternate Reality Game (ARG) gestartet. Über einen anonymen Post auf 4chan macht Henrion Nutzer auf einen merkwürdigen YouTube-Kanal aufmerksam, auf dem kurze Interview-Schnipsel eines bekannten "Dota 2"-Spielers geloopt werden. Interessant ist der Hinweis auf die "Teragon Group", die das Video erstellt haben soll. Über Monate suchen die Game Detectives nach Hinweisen auf extra erstellten Webseiten, in E-Mails und kodierten Textdateien. 4. Der Steam Winter Sale, die jährliche Rabattaktion der Spiele-Plattform Steam, ist die Initialzündung für das Subreddit der Game Detectives. In Comics, die die Rabattaktion begleiten, entdecken Nutzer Strichcodes und Hinweise auf ein Geheimnis. Am Ende erweist sich die Jagd als Gag. Wer bei der Suche mitmacht, bekommt eine "Red Herring"-Trophäe, englisch für Nebelkerze, eine falsche Fährte. 5. Eine der am längsten laufenden Suchen nach geheimen Inhalten ist die Jagd nach einem Monster in "GTA 5". Die Nutzer des Subreddits "Chiliad Mystery" untersuchten den Quellcode des Spiels und jagten nach goldenen Peyote-Pflanzen, um einen Werwolf in College-Jacke zu fangen.

Oft sind die Mutmaßungen aber mehr als Verschwörungstheorien. Im Juli war ein kurzes Flackern in einem Trailer für den Shooter "Overwatch" zu sehen. Die Detektive koordinierten sich über die Chat-Plattform Discord und konnten das Flackern über sieben Entschlüsselungsschritte in einen QR-Code umwandeln. Die Nachricht: "Now that I have your attention, let's make things more difficult". Eine Botschaft der neuen "Overwatch"-Heldin Sombra, mutmaßen die Detektive.

Am Ende oft nur Werbung, dennoch ein großer Spaß

Neu ist das Konzept nicht. Schon 1979 zum Beispiel packte Entwickler Warren Robinett einen geheimen Raum in sein Spiel "Adventure". Wer an einer bestimmten Wand ein bestimmtes Pixel findet und mitnimmt, darf einen sonst unsichtbaren Raum betreten. An der Wand steht: "Created by Warren Robinett", das digitale Äquivalent eines Sprayer-Tags und ein Akt der Rebellion gegen Atari, Robinetts damaligem Arbeitgeber, der die Namen seiner Entwickler nicht im Spiel sehen wollte.

Der geheime Raum wird unter Spielern zu einer Art Lackmus-Test und Atari entscheidet sich, ähnliche Geheimnisse in ihre anderen Spiele zu packen. "Easter Eggs", Ostereier, nennen sie das Konzept. Erst später entwickeln Agenturen und Studios das Konzept weiter zu Alternate Reality Games (ARGs), also Spielen, in denen die Geheimnisse und Rätsel über diverse Webseiten, Bilder oder Videos verteilt werden, um ein großes Ganzes zu ergeben, meistens: Werbung für ein neues Produkt. Zu den berühmtesten ARGs gehört "The Beast" für Spielbergs Film "A.I." und "I Love Bees" für den Shooter "Halo 2".

Auch die aktuellen Fälle der Game Detectives können weitgehend unter das ARG-Label gefasst werden. Die Suche nach Hinweisen zur neuen "Overwatch"-Heldin Sombra beschäftigt nicht nur die Game Detectives, sondern auch Teile der über 557.000 Mitglieder des "Overwatch"-Subreddits. Dass die Nutzer eigentlich nur Teil einer viralen Marketingmaßnahme sind, scheint in den Subreddits kein Thema zu sein. Es überwiegt der Spaß daran, Rätsel zu lösen und Codes zu entschlüsseln.

Ein Monster in "GTA 5"

Und genau diese Begeisterung befeuert auch Entwickler, immer komplexere Rätsel in ihre Spiele zu integrieren. Über Monate hinweg jagen beispielsweise die Spieler von "GTA 5" nach einem Monster. Eine Untergruppe namens "The Codewalkers" untersucht den Quellcode des Spiels nach jedem einzelnen Update auf kryptische Hinweise, um im Spiel sieben goldene Peyote-Pflanzen zu finden, die bei bestimmtem Wetter und an bestimmten Wochentagen im Spiel verspeist werden mussten.

Erst nachdem die Codewalkers das Peyote-Rätsel lösten, packte die Spielefirma Rockstar Games weitere Hinweise in die Spiel-Dateien, die es der Gruppe ermöglichten, endlich das Monster zu fangen: einen Werwolf mit Collegejacke.

Das vielleicht seltsamste aktuelle Geheimnis ist das Symbol einer Hand mit einem Auge, das in vielen, teils jahrealten Indie-Spielen auftaucht. Kein Entwickler möchte sagen, was es damit auf sich hat. Die Game Detectives haben den Fall aber bereits angenommen.

Zehn Meinungen von der Gamescom: So steht es um die Spielebranche im Jahr 2016