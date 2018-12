Kauftipps für Konsole und PC Zehn (kurze!) Games für die Festtage

Life is Strange 2

Spielzeit: 2-3 Stunden je Episode



Die "Life is Strange"-Reihe ist wie eine gute Fernsehserie: In Episodenform erzählt sie Geschichten über Teenager-Leben ohne dabei peinlich, pathetisch oder anbiedernd zu sein. Von der zweiten Staffel ist bisher erst eine Episode erschienen. In ihr verlieren zwei amerikanische Brüder ihren Vater durch Polizeigewalt und gehen auf die Suche nach den Wurzeln ihrer Familie in Mexiko. Wer das gespielt hat, wird kaum bis zum Januar auf die Fortsetzung warten können.



"Life is Strange 2" für PC, Playstation 4 und Xbox One, ca. 8 Euro pro Episode, 38 Euro für fünf Episoden; USK: Ab 12 Jahren