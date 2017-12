Dieses Spiel ist groß, einfallsreich, niedlich und doch herausfordernd: Der neueste Teil der "Zelda"-Reihe erfindet die seit Beginn der Reihe immer gleiche Geschichte des jungen Link und der Prinzessin Zelda neu. "Breath of the Wild" schafft es, ein "Zelda"-Spiel zu sein und ist doch so frisch und aufregend wie kaum ein anderes Spiel. Auch in der Welt dieses Rollenspiels kann man problemlos Dutzende Stunden verbringen.



"Legend of Zelda: Breath of the Wild" von Nintendo, für Nintendo Switch, Wii U, ca. 60 Euro; USK: Ab 12 Jahren