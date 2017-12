Geschenktipps zu Weihnachten Das sind die besten Sport- und Familienspiele des Jahres

"Just Dance 2018" basiert im Grunde auf demselben Prinzip wie seine Vorgänger: Man macht sich selbst lächerlich, und das am besten im Kreis von Freunden und wild kichernd. Es ist ein Spiel, bei dem zu aktuellen Hits und ein paar ausgewählten Oldies getanzt werden muss. Und zwar das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, Tanzkaraoke also. Allein ist das ziemlich schnell langweilig, als Partyspiel oder auch in der Familie macht es aber länger Spaß. Und wer über das Stadium des Kichern hinauskommt, kann das Tanzen auch noch als ernsthaften Sport betreiben. "Just Dance"-Meisterschaften jedenfalls gibt es bereits.



"Just Dance 2018" von Ubisoft u.a. für Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ca. 45 Euro; USK: Ohne Altersbeschränkung