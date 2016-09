Spielemesse Gamescom Das sind die zwölf Highlights unserer Redakteure

Christian Neeb: "Days Gone"



Die Idee, ein Survival-Horror-Spiel zu entwickeln, ist kein bisschen originell. Zombies gehören scheinbar zum Einmaleins jedes zweiten Gamedesign-Studiengangs. Trotzdem sind immer mal wieder Perlen dabei. "Days Gone" scheint eine solche zu werden.



Was das Spiel spannend macht: Im ersten Moment erinnert "Days Gone" frappierend an das Aushängeschild des Genres: "The Last of Us". Bärtiger Typ im Flanellhemd stolpert durch die Postapokalypse und die Sonne scheint traurig hinter kränklichen Fichtenwäldern hervor. Die Ähnlichkeit des Settings ist wenig verblüffend, steht doch hinter beiden Spielen Publisher Sony. Und nach dem brillanten "The Last of Us", das in meiner Lieblingsspielliste ziemlich weit oben steht, könnte ich mir wahrlich schlechtere Inspirationsquellen vorstellen.



Beim genaueren Hinsehen zeigen sich aber deutliche Unterschiede. Sind in "The Last of Us" die Begegnungen mit den deformierten Resten der Menschheit eher rar gesät, brechen die Zombies in "Days Gone" wie eine Naturgewalt über den Spieler herein. Warum die Freakers so schrecklich aussehen und Spielheld Deacon St. John aufessen wollen, ist unklar.



Wogend stürzen die mutierten Leiber in Richtung Spielcharakter, formen sich zu Wellen, pressen sich durch Öffnungen, stapeln sich übereinander, alles nur, um mich und mein Alter Ego niederzuringen. Ich kriege jetzt schon Schweißausbrüche, vor Freude.



Actionspiel von SIE Bend Studio für Playstation 4, bisher ohne Termin.