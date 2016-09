Zehn Meinungen zur Gamesbranche "Spiele waren noch nie präsenter"

5. Fabian Mario Doehla, 38 Jahre, selbständiger PR-Manager/CD Projekt Red

Lieblingsspiele: "Super Mario Kart", "Lunar the Silver Star", "Castle of Illusion"



"Der Ingenieur bei Siemens wird immer wichtiger sein"



Ich habe direkt nach dem Abitur angefangen, in der Games-Branche zu arbeiten. Für meine Eltern war das ein Problem. Die haben sich Sorgen gemacht, dass ich mir was verbaue. Meine Mutter hat mir damals immer gesagt: "Geh doch mal ein bisschen an die frische Luft". Die Ironie ist, jetzt rennt man mit "Pokémon Go" die ganze Zeit draußen rum. Und sogar meine Mutter wollte sehen, wie das funktioniert.



Wir haben das Glück, dass mit "Pokémon Go" das erste globale Gaming-Ereignis stattfindet. Diese ganzen Klischees, die von der Wii angestoßen wurden - Senioren, die spielen, die Mitte der Gesellschaft - das passiert wirklich. Spiele sind jetzt so weit etabliert, dass unsere Industrie nicht mehr verschwinden wird.



Es gibt Firmen, die das PR-Geschäft extrem professionell angehen, etwa Rockstar. Ansonsten habe ich in dieser Branche oft das Gefühl, dass du als Einäugiger weit kommst. Spaß zu professionalisieren ist irre schwierig.



Private Unterhaltungen über meinen Job sind oft ein Problem. Wenn du Leuten erzählst, dass du heute zu einem YouTuber fährst und mit dem im Keller was spielst, kommt da nur Unverständnis. In Deutschland wird der Ingenieur bei Siemens immer wichtiger sein, als der PR-Mensch bei Goodgame. Wenigstens wissen meine Eltern mittlerweile, dass Mario von Nintendo kommt.