Spielen in der Familie "Papa hat die meiste Erfahrung"

Überfüllte Hallen, zu laute Musik, Anspiel-Stationen mit stundenlangen Wartezeiten: Die Gamescom macht es ihren Besuchern nicht immer leicht, sich dort wohlzufühlen. Doch es gibt auch einen Messebereich, in dem es entspannter zugeht: "Family & Friends".

Hier, in der Halle 10.2, gibt es zum Beispiel eine knallgelbe Riesenhüpfburg. Rundherum stehen viele Eltern, die beobachten, was ihre Kinder treiben oder was in diesem Moment auf ihrem Smartphone-Display los ist. Es wird geklatscht, gekichert und gejubelt, in der Luft liegt ein süßlich-nussiger Duft, ein paar Meter weiter stehen Crèpes-Stände.

An einem Computer spielt eine Jugendliche "Die Sims 4" und platziert einen Klopapierhalter an die virtuelle Hauswand, ihre Mutter steht daneben und sagt: "So etwas hatten wir früher noch nicht." Generation "Die Sims 1", vermutlich.

Wer sind die Familien, die auf der Gamescom unterwegs sind? Wir haben sieben von ihnen angesprochen und gefragt, ob und welche Spiele sie zusammen spielen: