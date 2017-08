Von Markus Böhm

obwohl das Wetter mich zweifeln lässt: Es ist August, Sommer in Deutschland. Für mich als Netzwelt-Redakteur bedeutet das, dass es zur Spielemesse Gamescom nach Köln geht. Während Hunderttausende Besucher hier die nächsten Teile von Spielereihen wie "Fifa" und "Assassin's Creed" anspielen wollen, gibt es für die Branche aber noch ein größeres Thema: den Besuch der Kanzlerin.

Mitten im Bundestagswahlkampf ist Angela Merkel zum ersten Mal auf der Gamescom. Nach dem YouTuber-Interview vergangene Woche (bei dem es nicht allzu viel zu verpassen gab) ist der Besuch in Köln Merkels zweiter größerer Versuch, auch jüngere Wähler für sich zu begeistern. Am Ende werden zwar wohl lustige Bilder von Merkel mit Virtual-Reality-Brille und Figuren wie Super Mario die Runde machen, als Vorkämpferin für ihr Hobby werden Gamer Merkel deswegen aber trotzdem nicht sehen, glaube ich.

DPA Merkel bei einem Cebit-Besuch

Auf den Besuch hinfiebern dürften dagegen einige deutsche Spielestudios und Verbände, die sich ein Förderprogramm speziell für ihre Branche wünschen. In einem Videopodcast vor der Messe ließ Angela Merkel am Samstag bereits durchblicken, dass man in Sachen Unterstützung der Spielebranche "noch zulegen" könne. Mehr zum Verhältnis zwischen Politik und Gamesbranche erfahren Sie in diesem Artikel.

Multiplayer-Spiele: Was sich gut zusammen spielen lässt

Das Motto der Gamescom lautet dieses Jahr "Einfach zusammen spielen". Ein guter Schwerpunkt, finde ich, denn auch ich schätze am Spielen, dass es verschiedene Menschen zusammenbringt: Online etwa habe ich schon unzählige Male gegen Personen gespielt, bei denen ich nicht mal sagen könnte, welche Sprache sie sprechen.

Team 17 Kurzweilig und chaotisch: "Overcooked"

Aber was lässt sich "einfach zusammen spielen", am besten noch mit mehreren Spielern am selben Gerät? Mein Tipp für Einsteiger: das actionreiche Nintendo-Rennspiel "Mario Kart" und die chaotische Restaurant-Simulation "Overcooked" für bis zu vier Spieler. Auf Dauer mehr Spaß machen aber wohl komplexere Spiele wie "Minecraft" oder "Fifa". Hier finden Sie eine Fotostrecke mit Informationen zu diesen vier und vielen weiteren Multiplayer-Spielen.

Life Games: Aldi verkauft jetzt online Spiele

Wie heute bekannt wurde, steigt pünktlich zur Gamescom auch Aldi ins Online-Geschäft mit den Digitalversionen von Spielen ein. Über den Webdienst Aldi Life Games, der Dienstag startet, soll man künftig Spiele wie "The Division", "Watch Dogs 2" oder "Anno 2205" über den Discounter kaufen können.

Aldi Neues Aldi-Angebot zum Spielekauf

Von Aldi heißt es, man habe Spiele von mehr als Hundert Studios an Bord - für PC und Mac, aber auch für Konsolen. Gekauft wird jeweils ein Code, mit dem sich das Spiel dann etwa auf der eigenen Playstation oder Xbox aktivieren lässt.

Preislich soll sich das Angebot mit den Marktführern wie Steam messen können, Details sind noch nicht bekannt. Zahlen können wird man bei Aldi Life Games per PayPal und Kreditkarte und mit Aldi-Life-Guthaben, das in den Filialen gekauft werden kann.

Seltsame Digitalwelt: Gegruschelt auf StudiVZ

Kürzlich war ich auf einer Hochzeitsfeier, auf der Freunde des Paares nachspielten, wie die beiden sich kennengelernt haben. Dabei fiel mir mal wieder auf, wie schnell sich unser Alltag zum Beispiel in Sachen Webdienste verändert. Das Paar traf sich nämlich offenbar zum ersten Date, nachdem die Braut den Bräutigam auf StudiVZ "gegruschelt" hatte. Was das bedeutet, wissen wohl vor allem Menschen, die vor gut zehn Jahren studiert haben oder die einfach so in dem heute unbedeutenden Netzwerk aktiv waren.

Ich würde das "Gruscheln" spontan als "jemanden online anstupsen" definieren, wobei auch dieser Ansatz unklug ist. "Anstupsen" beschreibt nämlich eine Funktion von Facebook, die wohl auch bald vergessen sein wird. Bei kommenden Hochzeits-Rollenspielen wird wahrscheinlich häufiger vom magischen Nach-Rechts-Wischen auf Tinder die Rede sein - oder wie man einem Avatar in der virtuellen Realität hinterhergepfiffen hat.

App der Woche: WahlSwiper

getestet von Sebastian Meineck

Movact

WahlSwiper bietet einen spielerischen Zugang zum Wahlprogramm der Parteien für die Bundestagswahl. Die App stellt dem Nutzer 30 bundespolitische Fragen, die sich nach Tinder-Prinzip mit Ja oder Nein beantworten lassen. Kurze Videos erklären die Hintergründe. Zum Schluss verrät die App, zu welcher Partei die Standpunkte des Nutzers am besten passen - ähnlich wie beim Wahl-O-Mat.

Der WahlSwiper ist vor allem als Orientierungshilfe zu verstehen. Der Nutzer hat zum Beispiel keine Möglichkeit, der App mitzuteilen, dass er eins der Themen für besonders wichtig hält. In diesem Text stellen wir Ihnen noch weitere digitale Wahlhelfer vor.

Gratis von Movact, ohne In-App-Käufe: iOS, Android

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"Eine Antipolizeitaste im iPhone" (vier Leseminuten)

Eine schöne Woche - ob Sie zum Spielen kommen oder nicht - wünscht Ihnen,

Markus Böhm