Gamescom 30 Highlights von der Spielemesse

"Devil May Cry 5" (Capcom: PlayStation 4, Xbox One, PC, erscheint am 8. März 2019)



Die beliebte Reihe "Devil May Cry" ließ einige Fans nach dem letzten Teil etwas ernüchtert zurück. Zu wenig heldisch war der Held, dafür ziemlich absurd. Der fünfte Teil schlägt ähnliche Töne an, auf der Gamescom können Spieler in einer Demo aber einen eigenen Eindruck gewinnen.



Darum in der Auswahl: Schon die gut 15 Minuten der Demo zeigen das, was "Devil May Cry" ausmacht: Der Protagonist schießt und schneidet sich in einem durch grelle Werbung erhellten Stadtviertel durch sein Gegner. Dabei macht er immer wieder einen flotten Spruch. Die Passage endet in einem Boss-Kampf, der zunächst verbal und dann brutal ausgefochten wird. "Devil May Cry 5" ist also vor allem eines: ziemlich stupide, aber dadurch auch amüsante Action.