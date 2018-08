Von "Anno 1800" bis "Football Manager 2019" Sechs Gamescom-Highlights im Check

Mehr als Tausend Aussteller - und noch viel mehr Spiele: Auf der Gamescom in Köln ist es schwer, im Wirrwarr nicht den Überblick zu verlieren, so viele Titel werden präsentiert, vom Browsergame bis zum Konsolen-Blockbuster. 30 Highlights hatten wir bereits in dieser Fotostrecke erwähnt:

Sechs Spiele aus dieser Auswahl stellen wir nun etwas genauer vor. Wir haben sie dafür entweder selbst ausprobiert oder - wenn das noch nicht möglich war - mit den Entwicklern über ihre Pläne gesprochen.

Hier geht es zu den sechs Spielen: