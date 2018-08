Gamescom in Köln Vielfalt ja, aber...

Die Gamescom 2018 in Köln setzt auf Diversität, das soll schon das offizielle Magazin der Messe klarmachen. Die Auswahl an Themen und spielbaren Protagonisten in modernen Games sei "riesig", ist zu lesen. Passend zum diesjährigen Messe-Motto "Vielfalt gewinnt" heißt es weiter: "Die große Vielfalt begeistert immer mehr Spieler, unabhängig von ihrer Nationalität, ihrem Alter, Geschlecht oder körperlichen Einschränkungen." Games würden heute von Teams gemacht, deren Mitarbeiter "unterschiedlichste Ursprünge" haben. Und: "Frauen stellen knapp die Hälfte der Spielerschaft."

An all dem ist durchaus etwas dran. Felix Falk, Geschäftsführer des deutschen Branchenverbandes game, sagt, er sei stolz, auf der Gamescom zeigen zu können, "wie vielfältig die Welt der Games ist - gerade in einer Zeit, in der wir in der Gesellschaft eine Tendenz zu Diskriminierung, Rassismus und Ausgrenzung beobachten".

Tatsächlich ist die Gamescom angesichts ihrer Größe, angesichts des Stresses in den teils proppenvollen Hallen eine bemerkenswert friedliche und tolerante Veranstaltung. Cosplayer, die sich wie Spielfiguren verkleiden, haben ebenso ihren Platz wie Hardcore-Zocker, die für einmal Probespielen anstandslos drei Stunden Schlange stehen - genau wie die Fans von YouTubern, die auf eine kurze Umarmung ihres Lieblings-Videomachers lange warten.

Zehn Jahre schlauer

Jahr für Jahr zieht es Hunderttausende junge Menschen auf die Kölner Messe, da ist es vielsagend, dass der größte Skandal ihrer Geschichte ein RTL-Beitrag aus dem Jahr 2011 ist, in dem Gamer pauschal diffamiert wurden.

Diesmal ist mit solchen Beiträgen nicht zu rechnen, Spielen hat in Zeiten der Smartphones und E-Sport-Events in Arenen an Ansehen gewonnen. "Politik, Gesellschaft und Medien verstehen heute besser, wie spannend und wie wichtig Spiele und die Games-Entwicklung sind", sagt Verbandschef Falk. Auch die CSU-Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, sagte zur Messe-Eröffnung: "Games zu unterstützen, schockt irgendwie niemanden mehr."

Belästigungen und Hasskommentare sind Probleme

Nicht leugnen lässt sich aber, dass auch die Gamesbranche, die in Köln mehr als tausend Aussteller aus aller Welt repräsentieren, bei Diversität und Miteinander noch immer Probleme hat, aller Inszenierung zum Trotz.

Unsere Fotostrecke zeigt beispielhaft, was die Branche allein im vergangenen Jahr umtrieb, von Hassattacken auf einen Journalisten bis zur Belästigung von Streamerinnen:

Die dunklen Seiten der Games-Welt Die "Cuphead"-Kontroverse

Im Zuge der Gamescom 2017 stellte "VentureBeat" ein Video ins Netz, das seinen Mitarbeiter Dean Takahashi beim Spielen des Geschicklichkeitsspiels "Cuphead" zeigt: Takahashi spielte bemerkenswert schlecht und unaufmerksam, seinen Artikel betitelte er daher auch mit "Meine 26 Minuten Schande".



Das Video sollte für ihn aber mehr Folgen haben als fiese Sprüche: Von manchen Internetnutzern wurde es eingesetzt, um den Anfang vom Ende des Spielejournalismus heraufzubeschwören, andere gingen Takahashi persönlich an, teils rassistisch.



In einem Artikel zu den Reaktionen fasste er später Kommentare zusammen, mit denen er sich konfrontiert sah: "Sie forderten meinen Kopf. Sie sagten, ich soll mich selbst ficken. Ich sollte gefeuert werden. Ich hätte einen Hirnschaden. Ich sei behindert. Ich sollte mich umbringen." Entwickler, die öffentlich lieber nichts sagen

Dass Spielemacher aus Angst vor negativen Reaktionen teils bewusst den Austausch mit der Community vermeiden, ließ im September 2017 der Entwickler Charles Randall durchblicken, der an diversen "Assassin's Creed"-Spielen mitgearbeitet hat. Mit einer Reihe von Tweets reagierte Randall auf den Vorwurf, Spielemacher seien nicht offen genug. Er erklärte dazu, die Gamer-Kultur sei so vergiftet, dass es gefährlich sei, in der Öffentlichkeit offen zu sein.



Als ein Beispiel für diese Behauptung führte Randall einen Twitter-Thread an, in dem Entwickler kleine Design-Geheimnisse verraten hatten, die den Spielspaß erhöhen (dort erfuhr man etwa, dass das letzte bisschen Gesundheit in "Assassin's Creed" mit Absicht etwas länger am Leben hält). Der Thread sei voll gewesen mit Gamern, die sagten, sie seien "wütend", weil sie "angelogen" wurden. Allgemein seien Foren und Kommentarspalten voll von Leuten, die auf Gelegenheiten warteten, über Entwickler herzufallen, schrieb Randall. Ärger über mehr Diversität in "Battlefield"

Im Mai gaben die Macher des Weltkrieg-Spektakels "Battlefield V" bekannt, dass sie Frauen als spielbare Charaktere in ihr Spiel einbauen. Außerdem deutete sich an, dass im Spiel auch schwarze Soldaten vorkommen. Fortan sahen sich die Entwickler mit allerlei Online-Verwünschungen konfrontiert, die zum Teil fließend in Frauenhass oder Rassismus übergingen. In einer Stellungnahme der Firma hieß es später: "Akzeptiert es oder kauft das Spiel nicht".



Rae Grimm, die Redaktionsleiterin des Spielemagazins "GamePro", sagte SPIEGEL ONLINE damals: "Ich beschäftige mich schon zu lange mit Videospielen, um davon noch überrascht oder verärgert zu sein." Die Reaktionen auf Frauen in Spielen seien "traurig, aber keinesfalls neu". Frauen, die im Netz spielen, werden angegangen

Weibliche Gamerinnen und Streamerinnen klagen nach wie vor häufig über Belästigungen und Beleidigungen, ob sie nun Spielszenen live ins Netz übertragen oder nur Online-Spiele mit Sprachchat spielen. Was man als Gamerin online erlebt, haben im vergangenen Jahr etwa "Annemunition" und "Oddnina" erzählt.



Auch bunte und auf den ersten Blick unproblematisch erscheinende Spiele wie Blizzards "Overwatch" standen in der Kritik - wegen problematischer Verhaltensweisen einiger Gamer und weil die Macher sich zunächst wenig darum scherten. Sexismus-Vorwürfe gegen Riot Games

Das Spielemagazin "Kotaku" veröffentlichte erst diesen Monat einen langen Artikel zum Thema Sexismus bei Riot Games, der Firma hinter "League of Legends". Vertreter der Firma zogen zwar manche Teile des Artikels in Zweifel, eine offizielle Stellungnahme von Riot Games klingt jedoch auch nach: Ja, da ist bei uns manches nicht so gelaufen, wie es sollte.



Das alles sind fünf Beispiele allein aus den vergangenen zwölf Monaten: Diese Liste könnte fortgeführt werden, etwa um den Fall Jessica Price, zu dem man hier mehr erfährt. Fest steht: Viele Gaming-Communitys sind vielfältig und tolerant, gerade im Online-Umfeld gibt es jedoch auch ernsthafte Probleme, wie Hasskommentare und Sexismus.

Gegenüber 2009, dem Jahr der ersten Gamescom in Köln, lässt sich immerhin klar erkennen, dass die Branche Fortschritte bei Diversität macht. So gibt es heute mehr Spiele mit (teils optionalen) weiblichen Protagonisten und generell nur noch wenige neue Titel, in denen Frauen vor allem als Sexobjekte dargestellt werden.

Eine aktuelle Bitkom-Umfrage kommt trotzdem zu dem Ergebnis, dass "sieben von zehn Frauen, die spielen", die Darstellung weiblicher Figuren in Spielen "unangemessen und nicht zeitgemäß" finden - eine Ansicht, die der Befragung zufolge knapp die Hälfte der Männer teilt.

E-Sport ist bislang eine Männerdomäne

Schaut man sich im Umfeld der Gamescom um, ist einer der letzten klar männlich dominierten Bereiche der E-Sport: In den relevanten Spielen konkurrieren hier, wo körperliche Unterschiede anders als beim klassischen Sport keine Rolle spielen, fast ausschließlich Männer um Ruhm und hohe Preisgelder. Bei einem Kongress im Vorfeld der Gamescom über E-Sport, Gaming und das Sportbusiness standen am Montag mehr als 50 Personen auf der Bühne - darunter nur drei Frauen.

Falk vom Branchenverband meint, das Fehlen von Frauen im E-Sport könne mit den Anfangsjahren der Szene zusammenhängen, als sich fast nur Männer für das professionelle Gaming begeisterten: "Wahrscheinlich sehen wir jetzt noch das Ergebnis aus dieser Zeit." Er glaubt aber, dass sich dieser Bereich wandeln wird: "Ähnlich war es schon in der Games-Entwicklung, wo es heute mehr Frauen in den Studios gibt und wo mittlerweile auch immer häufiger Frauen als Zielgruppe in den Fokus rücken."

Zu den Gamern, die im Netz Hass verbreiten oder die sich über Frauenfiguren in Spielen empören, sagt Falk, man dürfe ihre Zahl und Relevanz nicht überschätzen. "Gamer, die sich über Diversität in Spielen aufregen, werden oft viel wortstärker wahrgenommen, als sie wirklich sind." Die große schweigende Mehrheit seien "friedvolle Spieler". Doch auch unter Spielern dürfte gelten: Wenn die Vernünftigen schweigen, bestimmt der Rest den Diskurs.