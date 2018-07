Die vielleicht originellsten Spieletests der YouTube-Welt findet man auf dem Kanal NakeyJakey. In der Reihe "Rap Reviews" wird hier über Spiele wie "Resident Evil 7" und "The Last Guardian" gereimt. Zu letzterem Spiel heißt es etwa: "I want to love you but I can't - everytime I say 'jump' you only stand."



Auch die anderen Videos sind sehenswert, nicht nur, weil "Jakey" in ihnen von einem Sitzball aus spricht: In den neuesten Clips des Kanals geht es zum Beispiel um nervige Unterwasser-Level und um Mutter- und Vaterfiguren in Spielen wie "God of War".



Hier geht es zum (englischsprachigen) Kanal "NakeyJakey".