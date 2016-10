"Gears of War 4" im Test Humpa Humpa mit Klumpfuß und Kettensäge

Müsste man die "Gears of War"-Reihe mit einem Wort beschreiben, würde "Grunz" wohl ganz gut passen. Gerade ist der vierte Teil der Shooter-Serie erschienen. Der Held ist ein neuer, stumpf ist das Geballer immer noch. Bullige Männer in schwerer Rüstung kämpfen auf einem fremden Planeten gegen Aliens, die unter der Erde wohnen. Mit dicken Maschinengewehren. An denen dicke Kettensägen hängen. Zwischen den Metzeleien werfen sich die Helden lässige Einzeiler zu. Mit tiefer Stimme.

Die Grundzutaten von "Gears of War" sind verführerisch simpel. Und das ist ja auch nicht sonderlich verwerflich; Videospiele dürfen auch mal hirnloser Spaß sein. Nicht jede Stunde Bildschirmunterhaltung muss tiefenpsychologischen Tiefgang haben, wie in "Silent Hill 2".

Leider hat "Gears"-Erfinder Cliff Bleszinski das nie davon abgehalten, seine stumpfe Jungsfantasie immer wieder mit Ausflügen in pilchereske Gefilde zu verbrämen. Sein Protagonist, Marcus Fenix, war stets das Abziehbild eines Achtzigerjahre-Actionhelden. Nur, dass Bleszinski in die Geschichte um den Kämpfer gegen eine Invasion der Unterirdischen immer wieder Bezüge zu seiner eigenen Biografie einbaute.

Er glaubte, mit tränendrüsigen Dialogen über Vater-Sohn-Beziehungen und markige Bruderschwüre nicht nur den präfrontalen Cortex, sondern auch die Herzen seiner Fans zu erreichen. Klar, dass das scheitern musste.

Schön bunt hier

"Gears of War 4" ist nun der erste Teil der Serie, bei dem Bleszinski nicht mehr als Chefdesigner dabei ist. Der Spieler übernimmt dieses Mal auch nicht die Kontrolle über Marcus Fenix, sondern über dessen Sohn J.D..

25 Jahre sind vergangen, seit Fenix Senior den Planeten Sera vor den bösen Locust gerettet hat. Die Welt hat sich mittlerweile gewandelt und gleicht eher einer postapokalyptischen Idylle. Die Natur hat sich scheinbar von all dem Geballer der Elterngeneration erholt. Papa Fenix hat sich ergraut auf dem Familienanwesen vergraben. Der Sohnemann lebt in einem Eingeborenendorf, jagt und sammelt. Anscheinend steht alles auf Anfang.

Aus der dritten Person steuert der Spieler Fenix Junior - oder im Mehrspielermodus seine Begleiterin - durch die verfallenen Landschaften, die in schönstem Bunt erstrahlen. Das Braun und Grau der Vorgänger sucht man oft vergebens. Schon zu Xbox-360-Zeiten sahen die "Gears of War"-Titel beeindruckend aus. Teil vier für die Xbox One stellt sie jetzt in den Schatten.

Geschossen wird dieses Mal auf Roboter, die das Nachkriegsidyll bedrohen. Die Blutorgien der Vorgänger wurden abgelöst von Schmieröl-Strömen - zumindest, bis neue Monster das Dorfidyll von J.D. zerstören. Neu ist, dass der sich mit seinen Begleitern locker leichte Neckereien liefert, die an die "Uncharted"-Reihe erinnern. In den ersten Spielstunden ist die Ähnlichkeit mit dem Sony-Maskottchen Nathan Drake kaum zu übersehen.

Träumen alte Männer von elektrischen Waffen?

Leider war es das auch schon mit den großen Neuerungen. Immer noch spielen sich die Charaktere nicht sonderlich agil, sondern eher wie fleischbezogene Miniaturpanzer. Die Controller-Belegung wirkt angesichts der freien Konfigurierbarkeit aktueller Titel seltsam unintuitiv. Die Spielmechanik besteht aus nicht viel mehr als den gleichen Schießereien. Immer wieder kauern die Spielfiguren hinter hüfthoher Deckung.

Fallen die Mäuerchen und Sandsäcken in der Spielwelt auf, ist die nächste Peng-Passage nicht weit. Das ist vorhersehbar und öde. Abwechslung durch Rätsel gibt es nicht - dafür ab und an einen dicken roten Knopf, der gedrückt werden will, damit sich eine Tür öffnet.

Leider wird auch nach wenigen Spielstunden der eigentlich ganz sympathische J.D. "Nathan" Fenix aus seinem Schlabberoutfit erneut in eine Soldatenrüstung gepresst und muss mit seinem mürrischen Vater durch die Gegend schlurfen. Der sondert wieder und wieder die alten Einzeiler, die er schon vor Jahre zum Besten gegeben hat. Beim zwanzigsten "Don't mind if I do" und "Lock and load" wird klar: Ein Neustart ist das hier nicht.

Spaß macht "Gears of War 4" trotz der Macho-Plattitüden - am ehesten im Koop-Modus, wenn man sich mit einem Freund über die dummen Sprüche zwischen den Schießereien lustig machen kann. Und im nach wie vor unterhaltsamen Mehrspieler-Modus im Kampf gegen andere Spieler. Der Quatsch ist eben nur in kleinen Dosen unterhaltsam. "Having fun, James?", grunzt der ergraute Fenix an einer Stelle seinem Sohn - und dem Spieler - ins Ohr. Joa, so'n bisschen.

"Gears of War 4" von Microsoft; für Xbox One, Windows; ab ca. 55 Euro; USK: Ab 18 Jahren