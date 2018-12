Neue Spiele Zehn Geschenktipps für Familien und Freunde

Woodlands - Level up im Märchenland



Mit Rotkäppchen, Robin Hood, Artus und Dracula stehen in "Woodlands" vier Geschichten zur Auswahl, die gespielt werden können. Die Geschichten sind in Form von Figuren, Schätzen und allerhand Symbolen auf einer transparenten Folie abgedruckt, die in der Tischmitte liegt. Die Spieler versuchen auf Kommando und gleichzeitig, eigene Wegekarten so vor sich zu platzieren, dass die Helden der Geschichte gestellte Aufgaben erfüllen können - also sich durch die Landschaft bewegen können, Dinge einsammeln und bestimmte Begegnungen verhindern oder herbeiführen.

Das ist nicht so einfach, denn die Karten zeigen Wege und Wald. Die Märchenfiguren dürfen aber nur Wege beschreiten. Zudem bauen die Spieler unter Zeitdruck. Am Ende legen sie die Folie auf ihre Lösung und überprüfen, welche Aufgaben sie erreicht haben. Das ist auf jeden Fall interessant, aber gar nicht so kinderleicht, wie es sich anhört. Zu recht ist das Spiel ab zehn Jahren empfohlen. Ältere Kinder erhalten aber Elemente, die sie von Videospielen kennen, bei denen man sich durch verschiedene Level bewegt. Der Nachteil ist dann allerdings auch, dass man nach gar nicht so vielen Runden auch mal durch ist mit dem Spiel.