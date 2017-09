Dieser Text ist Teil einer neuen Reihe namens "Die App-Falle": Hierbei bitten (um nicht zu sagen: zwingen) Netzwelt-Redakteure ihre Kollegen, seltsame Spiele oder Programme auszuprobieren, die gerade in den App-Charts trenden - unabhängig davon, ob wir glauben, dass die Software etwas taugt.

Hm, was ist das wohl für ein Spiel?, frage ich mich beim Blick auf die Vorschaubilder zur Android-App "Grand Sniper V: San Andreas", die mir mein Kollege Markus zum Testen empfohlen hat. Die Werbefotos des Spiels scheinen jedenfalls direkt aus "GTA V" zu stammen, einem der besten und aufwendigsten Actionspiele der vergangenen Jahre.

Anders gesagt: Aus einem Spiel, das in dieser Grafik niemals auf meinem Smartphone laufen dürfte, abgesehen davon, dass "GTA" von Rockstar Games und nicht von einem Studio namens Grand Sniper Gang Play entwickelt wird.

In "San Andreas" - dieser Name spielt auf einen älteren "GTA"-Teil an - wüte eine Zombie-Apokalypse, heißt es auf der Infoseite zu "Grand Sniper V", wo auch steht, dass das Spiel bereits mehr als 500.000 Mal heruntergeladen wurde. Ich als nächster Nutzer soll dafür sorgen, dass den Überlebenden nichts passiert. Das klingt nach Action, nach Abenteuer - was soll da schon schiefgehen?

Spoiler: einiges.

Im Spiel selbst läuft zunächst ein Countdown. Zehn Sekunden später schlurfen die ersten Zombies auf das Flugfeld. Ein paar Überlebende haben sich in einem Hangar verschanzt, mitten in der Wüste, irgendwo an der Westküste der USA. Mit einem Scharfschützengewehr steht meine Spielfigur auf dem Dach eines Gebäudes.

Eine offene Welt wie in den "GTA"-Spielen? Fehlanzeige. Ich stecke hier oben fest und darf mich keinen Millimeter von der Stelle rühren. Und nach "GTA 5" sieht das ganze Spiel auch kein bisschen aus:

Grand Sniper Gang Play Screenshot aus "Grand Sniper V: San Andreas"

Na gut, denke ich mir, dann befolge ich eben die Spielanweisungen und ziele auf einen Zombie. Doch gerade, als ich abdrücken will, rast ein Propellerflugzeug über den Bildschirm und feuert Maschinengewehrsalven auf einen Flugzeugträger ab. Na also, endlich gibt es hier ein wenig Action, denke ich mir und dann: Oh, doch nicht. Das ist ein Werbeclip für eine andere App.

Nach einer halben Minute geht es weiter. Aber nur kurz. Denn das mit der Werbung hört gar nicht mehr auf. Das Spiel zu spielen fühlt sich an wie Privatfernsehen schauen, in verschärfter Version, ohne jede Werberegulierung: 30 Sekunden darf man spielen, dann wird das nächste Werbevideo eingeblendet. Man verbringt bei dieser App wirklich exakt gleich viel Zeit damit Werbeclips zu schauen wie mit dem Zombiekampf.

Spielspaß für fünf Minuten

Unterm Strich ist "Grand Sniper V: San Andreas" ein klassisches Sniper-Spiel. Man steht an einer festen Position, bewegt den Gewehrlauf umher und zoomt mit einem Zielfernrohr auf die Gegner. Wenn man einen Zombie trifft, dann wird der Abschuss in Superzeitlupe gezeigt. Das ist vielleicht für fünf Minuten ganz unterhaltsam, aber keine Sekunde länger. Die imposanten Vorschaubilder im Play Store sind schlicht ein plumper Weg, Nutzer in ein 08/15-Spiel zu locken.

Da auch in diversen App-Bewertungen auf die falschen Fotos hingewiesen wird, kann man sich nur wundern, dass die App, die zuletzt am 2. August aktualisiert wurde, mit dieser Art von Vorschau überhaupt im Play Store angeboten werden darf. Letztlich lässt sich nämlich auch sagen: Wohl kein Gamer hat genug Fantasie, um die App auch nur annähernd mit "GTA V" in Verbindung zu bringen.

Und auch davon abgesehen sollte man "Grand Sniper V" wohl eigentlich lieber nicht installieren. Denn das Programm verlangt, auf das Fotoalbum und den Standort des Nutzers zugreifen zu dürfen - warum auch immer. Auf eine Nachfrage, was es damit auf sich hat, haben die Entwickler mir nicht geantwortet.

Wundert mich nicht: Wer sein Spiel schon mit den Bildern eines anderen vermarktet, der schämt sich wohl insgeheim für das, was er den Spielern da vorsetzt.