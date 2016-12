"Friendly Fire II" im Livestream Gronkh und PietSmiet zocken für einen guten Zweck

Was genau beim Livestream "Friendly Fire II" passiert, wissen vor Beginn der Übertragung wohl nicht einmal die Macher selbst so richtig. Eine Gruppe von Gaming-YouTubern um Erik Range alias Gronkh, Deutschlands wohl bekanntestem Webvideomacher, wird zwölf Stunden lang zusammen spielen und dabei Spenden von Zuschauern sammeln. Angeblich soll sogar der Gesellschaftsspiel-Klassiker "Traumtelefon" ausgepackt werden.

Im Interview mit SPIEGEL ONLINE vor dem Event kündigte Range an, dass die Zuschauer auf jeden Fall "Demütigung" erwarten können. "Wir haben uns wie letztes Jahr lustige Bestrafungen für uns YouTuber ausgedacht, wenn ein Spendenziel erreicht wird", sagte Range. "Eine Motivation für die Zuschauer sozusagen." Er werde sich diesmal wohl den Bart grau färben müssen. Es werde "furchtbar".

"Friendly Fire" findet zum zweiten Mal statt, der Stream soll zwölf Stunden dauern. Bei der Premiere 2015 kamen rund 125.000 Euro zusammen. Neben Gronkh und seiner Partnerin Tatjana "Pandorya" Werth werden die Mitglieder des Teams PietSmiet um Peter Smits dabei sein, dazu die Videomacher Pascal "MrMoregame" Rothkegel, Artur "fisHC0p" Niemczuk, Maximilian "PhunkRoyal" Ensikat und Florian "Der Heider" Heider. Übertragen wird das Event aus den Take.TV-Studios in Krefeld. Das Geld geht an die Vereine Bundesverband Deutsche Tafel und Vier Pfoten sowie an das Tierheim Herzsprung.

Hier finden Sie am 3. Dezember ab 15 Uhr den "Friendly Fire II"-Livestream, den wir vom Twitch-Kanal von PietSmiet übernehmen.

Das Gespräch mit Gronkh, in dem es zum Beispiel um Hass im Netz und die Qualität von YouTube-Videos geht, können Sie hier nachlesen.