Oh, ein neues Spiel! - Oh, ein riesiger Download... Wenn Gamer ein neues Spiel in den Händen halten, verpufft die Freude immer häufiger schon beim Auspacken. Wenn sich herausstellt, dass die Spiele-Disc nur einen Teil des Werks enthält und der Rest erst noch heruntergeladen werden muss.

Für Frederike etwa, die in Hessen lebt und kein schnelles Internet hat, bedeutet das oft: Gespielt wird erst am nächsten Tag, wenn der Download endlich abgeschlossen ist.

Das kennen viele Spieler, gerade in Deutschland. Noch sind viele Orte unzureichend mit schnellem Netz versorgt. Auf dem Land und in der Provinz, aber auch in Großstädten gibt es Gegenden, in denen Spieler etliche Stunden - manchmal sogar Tage - darauf warten müssen, ein von einem Download abhängiges Spiel starten zu können.

Überraschung: 50-Gigabyte-Download

Als das Multiplayer-Rollenspiel "Fallout 76" auf den Markt kam, wussten zwar vermutlich alle Käufer, dass es ein Online-Spiel ist. Nicht klar war vielen aber wohl, dass man auch als Käufer der Datenträger-Version erst einmal 50 Gigabyte herunterladen muss, um das Spiel überhaupt beginnen zu können. Innerhalb einer Woche kamen dann noch einmal weitere rund 50 Gigabyte durch Updates hinzu. Auch solche Riesen-Updates nerven Spieler, zumal bei großen Titeln riesige Online-Updates mittlerweile eher die Regel als die Ausnahme sind.

Bethesda "Fallout 76"

Mit seiner Playstation 4 spiele er eigentlich nie online, berichtet uns ein Gamer namens Marcel, der im Auetal in der Nähe von Hannover wohnt. Wenn er übers Netz gegen andere antrete, dann über den PC, sagt Marcel, immer gehe das aber auch nicht: "Ich spiele 'Counter-Strike', kann aber nur tagsüber online zocken, weil das Internet abends zu schlecht ist."

Werde auf seinem PC ein Update von "nur" einem Gigabyte verlangt , lasse er den Rechner über Nacht an, erzählt Marcel - geladen wird es dann mit einer Download-Geschwindigkeit von 300 Kilobit pro Sekunde. Benötigt die Playstation 4 ein Update, bringt er sie am Wochenende zu seiner Freundin - die hat besseres Internet.

Ähnliche Probleme wie Marcel hat Maximilian. Er wohnt in Bielefeld, muss in seiner WG aber mit maximal sechs Megabit pro Sekunde auskommen. Spiele, die er sich auf Disc gekauft hat, kann er zum Teil gar nicht mehr aktualisieren, sagt er: "Wollte ich 'Final Fantasy 15' updaten, würde der Vorgang mehrere Tage in Anspruch nehmen."

Die Internetverbindung der breche zusammen, wenn sie überlastet sei, erzählt Maximilian. Daher nimmt er lieber die Version auf Disc, ohne die Updates der Hersteller. Es kommt häufig vor, dass solche Updates abrufbar sind, obwohl das Spiel selbst gerade erst erschienen ist. In der Erscheinungsversion seien "die Spiele oft so fehlerhaft, dass es frustrierend wird", sagt Maximilian.

Früher war weniger Download

Frederike hielt kürzlich "Spyro: Reignited Trilogy" in den Händen, ein Remake der drei "Spyro"-Games, die auf der ersten Playstation erschienen sind. Die ursprünglichen Spiele mussten wirklich fertig sein, wenn sie im Laden standen - Patches per Internet gab es noch nicht.

Das mag den Nachteil gehabt haben, dass ein durch Bugs defektes Spiel defekt blieb, solang der Hersteller die Disc nicht austauschte. Es hatte jedoch auch den Vorteil, dass die Spielefirmen mehr Druck hatten, ein Spiel wirklich fertiggestellt zu haben, sobald es auf eine Disc gepresst wurde.

Umso ironischer wirkt es, dass nun ausgerechnet "Spyro: Reignited Trilogy" von Disc-Käufern fordert, gut 20 Gigabyte an Daten herunterzuladen. Auf der Disc ist nämlich nur das erste der drei Spiele in Gänze enthalten. Ein großer Teil der anderen beiden Spiele muss erst aus dem Internet gezogen werden - der Hersteller setzt offenbar voraus, dass Nutzer schnelles Netz haben.

Spiele-Boxen ohne Disc

Spiele mit Internet-Funktionalität müssen ohnehin regelmäßig mit Patches aktualisiert werden. Die meisten Games blockieren ihre Online-Modi sogar, bis alle nötigen Daten heruntergeladen sind - damit alle Spieler auf demselben Stand sind.

Bei PC-Games sind Spieler noch abhängiger vom Internet als auf der Konsole. Mitunter enthalten die Boxen von PC-Spielen nämlich gar keine Discs mehr, sondern nur noch Download-Codes, die dann auf Plattformen wie Steam eingelöst werden müssen. Dann sind oftmals 60 bis 80 Gigabyte herunterzuladen.

"Ein Spiel wie 'Call of Duty: Black Ops 4' habe ich mir schon gar nicht mehr gekauft", sagt Marcel. Warum? Den Shooter gibt es für den PC nicht mehr in der Disc-Variante. Nur zum Download. Aber ohne schnelles Internet? Dann lieber gar nicht.