 "GTA: Germany" - eine Vision Deutschland fehlt das Superspiel

Die Verfolgungsjagd kommt ins Stocken. Der alte Diesel-Golf knattert in die Fahrverbotszone, die Drogendealer im modernen BMW hinterher. Die Protagonistin, vor Kurzem aus Syrien nach Deutschland geflohen, ist zwischen die Fronten verfeindeter Clans geraten. Eines von deren Drogenverstecke im Görlitzer Park hat der Spieler in ihrer Rolle gerade geplündert.

Beide Autos rasen Richtung Oberbaumbrücke. Noch ein paar Hundert Meter bis zur S-Bahn-Station Warschauer Straße. Zwischen all den Touristen, Betrunkenen, Hipstern, Punks und Straßenmusikanten kann die Frau abtauchen. Doch, natürlich, es kommt keine Bahn. Der Spieler lernt: in Berlin niemals auf die öffentlichen Verkehrsmittel verlassen - auch nicht vor der Konsole.

So könnte eine Mission in einem Videospiel aussehen, das im Deutschland von 2018 spielt. Und sie wäre nur eine von vielen Aufgaben, denn per Knopfdruck kann der Spieler die Figur wechseln: Fortan ist er als bayerischer Polizist auf Verbrecherjagd in München. Alternativ geht es in die Rolle des arbeitslosen Brummifahrers, der an der Autobahnraststätte versucht, Waffen für eine von ihm ersonnene Bürgerwehr zu beschaffen.

Spiele mit einer großen, frei erkundbaren Spielwelt, einer Open World, zählen zum Aufwendigsten und Beliebtesten, was die Gamesbranche hervorbringt, sie heißen "Grand Theft Auto" ("GTA"), "Watch Dogs" oder "Far Cry" und sind im Kern Actionspiele. Hierzulande spielt keins von ihnen. Von kleinen Projekten abgesehen, kommt Deutschland in Spielen meist nur in einem Kontext vor: dem der Nazizeit.

Games prägen unser Bild von der Welt

Warum befassen sich so wenige Spiele mit dem modernen Deutschland? Und bleibt das so? Dazu haben wir uns umgehört - und Ideen für ein "GTA: Germany" gesammelt.

Ein Land ohne nennenswerte Videospiel-Repräsentation ist eine Debatte wert, schließlich prägen Medien wie Games unser Bild von Städten, Ländern und Gesellschaften. Los Angeles etwa haben längst nicht alle Gamer bereist - in seinem Digitalabbild Los Santos aus "GTA V" waren schon gut hundert Millionen Spieler.

Digitalvariante des Santa Monica Pier in "GTA V"

Gefühlt hat jedes deutsche Kuhdorf eine Vorabendserie, aber das große Videospiel, das hier spielt, bleibt ein Wunschtraum. Für Deutschland wichtige Themen wie die Ost-West-Annäherung und die Integration der Flüchtlinge werden in Romanen, Filmen und Serien verhandelt, in Spielen aber fast nie. Dabei bietet schon Berlin Spieleentwicklern viele Themen, von der Wiedervereinigung bis zu Problembezirken wie Neukölln. Und, na klar, im Zweifel auch die Nazis.

Wir haben einmal herumgesponnen, worum sich ein "GTA: Germany" drehen könnte:

Ideen zum Durchklicken: Wie wir uns "GTA: Germany" vorstellen Wie könnte ein Spiel à la "GTA: Germany" aussehen? In dieser Strecke haben wir einige Ideen für ein im modernen Deutschland angesiedeltes Open-World-Spiel gesammelt.



Los geht es mit unserer Vorstellung von der Spielwelt: Sie besteht nach dem Vorbild von "GTA: San Andreas" aus drei Metropolen, die von Berlin, Hamburg und München inspiriert sind. So tauchen im Spiel die Reeperbahn und der Hamburger Hafen auf, aber auch Berliner Stadtteile wie Mitte, Kreuzberg und Neukölln. In München gibt es etwa die Altstadt und die Theresienwiese samt Oktoberfest. Die Spielwelt



Verbunden sind die drei virtuellen Metropolen durch Autobahnen. Um sie herum gibt es aber auch Grün, Seen und Dörfer im Stil Bayerns und Brandenburgs.



Anwalt Gregor Schmid von der Berliner Kanzlei Taylor Wessing zufolge spricht rechtlich wenig gegen ein Deutschland-Spiel mit vielen Sehenswürdigkeiten. "Klar sind die Regeln bei Gebäuden, deren Architekt vor mindestens 70 Jahren gestorben ist", sagt er. "Sie gelten als gemeinfrei, das heißt: Grundsätzlich darf man sie in einem Spiel nachbauen. Das gilt zum etwa für den Reichstag und das Brandenburger Tor." Die Charaktere



Unser Spiel hat drei Hauptfiguren, bei denen man vorab entscheidet, ob sie jeweils Mann oder Frau sein sollen - wie in "Assassin's Creed: Odyssey" verändert das die Geschichte leicht. Steuern lässt sich so etwa eine Geflüchtete, die erst in Berlin Deutsch und so die Welt um sie herum besser zu verstehen lernt. Sie hat mit Diskriminierung und Vorurteilen zu kämpfen und setzt sich mit Berliner Clans, aber auch harmloseren Phänomenen wie FKK-lern auseinander.



Die anderen beiden Figuren sind ein bayerischer Polizist und ein arbeitsloser Brummifahrer, die beide - auf sehr unterschiedliche Arten - mit Deutschlands überzeichneter Unterwelt in Kontakt kommen. Die Missionen



Der Spieler wird aus verschiedenen Perspektiven an Deutschlands Gesellschaft und seine Unterwelt herangeführt. Es geht viel um die Frage nach Identität, darum, wem zu trauen ist: In den Berliner Clans, unter angeblichen Freiheitskämpfern, in unterwanderten Polizeibehörden. Vom Hamburger Hafen aus werden Drogen durchs Land geschmuggelt, auf den Autobahnen stehen Rennen an. Der Polizist löst in "Tatort"-Manier Kriminalfälle.



Überdreht dargestellt wird im Spiel die deutsche Bürokratie, auch das Ansehen ist wichtig: Mit den Spielfiguren wird in der Welt anders umgegangen, je nachdem, wie sie aussehen und wie sie sich verhalten. Jemand mit Kopftuch hat es oft schwerer, aber auch eine tätowierte Glatze erregt Aufsehen. Die Unterschiede zu den bisherigen "GTA"-Spielen



Das virtuelle Deutschland ist anders als Los Santos: So sind beispielsweise Waffen weniger verbreitet und schwer zu bekommen. Man muss sich in Hinterhöfen kaufen oder aber den legalen Weg via Waffenschein gehen. So gibt es mehr Kloppereien, manchmal auch mit Maßkrügen.



Die Polizei hat man dafür schneller an den Fersen: Schon eine fehlende Umweltplakette kann reichen oder wenn man in der Innenstadt schneller als 50 km/h fährt. Probleme bereitet mitunter das simulierte Handynetz: Jenseits der Metropolen ist der Empfang schnell weg. Bei den Radiosendern reicht die Auswahl von Schlager bis Berliner Techno. Die Minispiele



Neben den Missionen gibt es viel zu tun: Die Figuren können etwa in Kneipen kegeln, im Wald jagen, auf Demos gehen, Reeperbahn-Klubs und Unterklasse-Fußball-Vereine eröffnen (samt dritter Halbzeiten), im Lkw Bier durch die Republik transportieren oder Taxi sowie S- und U-Bahn fahren.



Im virtuellen Osten gilt es schon mal, Stolpersteine zu säubern, ohne von Rechtsextremen auf die Nase zu bekommen, in Bayerns Behörden nimmt man heimlich Kreuze von der Wand. Bonuspunkte bekommt, wer alle in der Spielwelt versteckten Gartenzwerge findet und eliminiert.

Von einem großen Deutschland-Spiel hat jeder eigene Vorstellungen. Der Brite Isaac Ashdown, der seit gut zehn Jahren in Berlin lebt, würde Subkulturen in den Mittelpunkt stellen. "Die Punks, die queeren Menschen", sollten Ashdown zufolge im Spiel vorkommen, genauso wie die rechte Szene, die seiner Empfindung nach dieser Tage wieder lauter werde, "auch in Berlin". Ashdown hat das Indie-Strategiespiel "All Walls Must Fall" mitentwickelt, das in den Technoklubs eines futuristischen Berlins spielt.

Für "GTA" untypisch, wünscht sich der Entwickler keine Klischees. Am interessantesten fände er die Perspektive einer Person, die nach Deutschland geflüchtet ist und nun das Land und seine Regeln verstehen lernt.

Das wäre tatsächlich mal etwas Neues, schließlich hatten viele der bisherigen Games mit Deutschland-Szenario, inklusive seinem, andere Schwerpunkte:

Zum Durchklicken: Zehn Games, die in Deutschland spielen Deutschland ist schon oft Szenario von Videospielen gewesen - oft jedoch drehten diese sich um das sogenannte Dritte Reich. Fast jedes Weltkriegs-Spiel spielt zumindest teilweise in Deutschland. In "Call of Duty: WW2" kam 2017 beispielsweise das Aachener Theater vor.



Es gibt aber zum Beispiel auch Simulatoren und Science-Fiction-Titel, in denen das Land oder eine deutsche Stadt vorkommt. Unsere Fotostrecke stellt beispielhaft zehn Games vor. Through the Darkest of Times - Paintbucket Games



Nazi-Deutschland existiert virtuell in grotesken Überzeichnungen wie in den "Wolfenstein"-Spielen, aber zum Beispiel auch in "Through the Darkest of Times", einem Strategiespiel, in dem der Widerstand aktiviert werden muss.



"Through the Darkest of Times" machte im Sommer 2018 Schlagzeilen, weil seine Demoversion für die Gamescom das erste Spiel überhaupt war, in dem in Deutschland Hakenkreuze gezeigt werden durften. Mittlerweile wurde dies unter anderem auch den Spielen "My Child Lebensborn" und "Attentat 1942" gestattet. State of Mind - Daedalic Entertainment



"State of Mind" ist ein Videospiel-Thriller, eine Dystopie und Utopie zugleich. Protagonist ist der Journalist Richard Nolan, der eine Amnesie erleidet und sich auf die Suche nach seiner Familie und seiner Vergangenheit begibt. Dabei trifft er nicht nur auf menschliche Spuren. Transhumanismus ist das bestimmende Motiv von "State of Mind". Dabei handelt es sich um eine Denkschule, die die Erweiterung des Menschen, sowohl physisch als auch intellektuell, durch Technologie diskutiert. Das Spiel präsentiert ein Berlin der Zukunft, das im Jahr 2048 mit der deutschen Hauptstadt der Gegenwart nicht mehr viel gemein hat. Lesen Sie hier mehr zum Spiel. Overwatch - Blizzard Entertainment



"Overwatch" ist ein Helden-Shooter, der mehrere Klassen mit verschiedenen Charakteren bietet. Jede dieser Figuren hat eine eigene Nationalität. "Reinhardt" heißt der deutsche Charakter. Er ist 61 Jahre alt, kommt aus Stuttgart und trägt eine gigantische metallene Rüstung. Neben ihm gibt es im Spiel auch eine deutsche Map. Sie heißt "Eichenwalde" und ist von jedem nur erdenklichen Deutschland-Klischee durchzogen. Die Brezel-Bäckerei reiht sich hier an den Biergarten und die mittelalterliche Burg. Viel Fachwerk, viel Grün. Und Einbahnstraßen. Trüberbrook - bildundtonfabrik



Deutschland in den späten Sechzigerjahren: eine spannende Zeit voller Umwälzungen und gegensätzlicher Strömungen. Das abgelegene und fiktive Dorf Trüberbrook ist Schauplatz dieses Adventures, das Ende 2018 erscheinen soll. Der Name zeigt schon den Gegensatz auf, der im Spiel verhandelt wird: Ein US-Amerikaner kommt nach Westdeutschland, wo ihm direkt seine wissenschaftliche Dissertation aus dem Gasthaus gestohlen wird. Der Amerikaner heißt "Tannhauser", im Laufe des Spieles lernt er den Charakter "Gretchen Lemke" kennen. Das lässt die Art erahnen, wie "Trüberbrook" mit Klischees spielt. Autobahn Raser - Davilex



Von 1997 bis 2005 erschien diese überaus deutsche Videospiel-Reihe, die jedoch in den Niederlanden entwickelt wurde. Auf der Autobahn sollte der Spieler mit vielen unterschiedliche Automodellen um die Wette rasen. Des Deutschen liebste Blechliebe, das Auto, steht hier also im Mittelpunkt. Freilich waren diese Spiele oft geplagt von schlechter Grafik und umständlicher Handhabung. Doch ihrem Erfolg tat das keinen Abbruch. Ein Spiel, das auf deutschen Autobahnen spielt - das schien die Deutschen zu faszinieren. Call of Duty: Black Ops - Activision



In der "Call of Duty"-Reihe sind schon einige Karten erschienen, die in Deutschland spielen. Besonders im Zombie-Modus können die Spieler öfter in deutschen Gegenden auf Nazi-Zombies schießen. Davon abgesehen konnte Deutschland auch in "Black Ops" von 2010 besucht werden. Auf der Multiplayer-Karte "Berlin Wall" galt es, die Berliner Mauer zu überleben. In einem verschneiten Berlin mussten die Spieler den Todesstreifen durchqueren und vor Geschütztürmen in Deckung gehen. Das deutschsprachige "Call of Duty"-Wiki nennt diese Map ein "Paradies für Scharfschützen". Patrizier - Ascaron



Zur Zeit, in der die "Patrizier"-Strategiespiel-Reihe spielt, gab es noch kein Deutschland. Aber es gab die Hanse, ein Wirtschaftsbündnis deutsprachiger Länder, die über Schiffe Handel miteinander trieben. "Patrizier" setzt auf viele historische Details und lässt den Spieler Orte miteinander vernetzen, die tatsächlich existiert haben. Dabei gilt es, das Ansehen beim Volk und anderen Herrschern zu stärken, aber auch einen Landstrich so zu bebauen, dass er wirtschaftlich prosperiert. Soul Calibur - Bandai Namco



Die Kampfspiel-Reihe "Soul Calibur" hat einige deutsche Charaktere: "Hilde", "Siegfried" oder "Frederick" etwa. Das klingt nach dem "Ring des Nibelungen" von Richard Wagner, aber auch nach deutscher Königs-Geschichte. Genauso gestaltet sich auch die Kampfarena, die in Deutschland spielt. Sie heißt "Ostrheinsburg Castle" und wirkt wie eine generische mittelalterliche deutsche Burg. Besonders japanische Entwickler scheint das deutsche Mittelalter zu faszinieren - in vielen ihrer Spiele haben die Charaktere urdeutsche Namen, was für unsere Ohren meist recht befremdlich klingt. All Walls Must Fall - inbetweengames



"All Walls Must Fall" spielt in den Nachtklubs eines futuristischen Berlins, in dem die Mauer noch steht. Die Entwickler lassen vor den Augen des Spielers eine dreckige, queere Hauptstadt aufleben. Pumpende Techno-Beats pulsieren durch die Klubs, während der Spieler taktische Spielzüge vollzieht - etwa einem Türsteher so sehr Honig um den Mund schmieren, dass dieser ihn in den Club lässt. "All Walls Must Fall" zeigt eine Subkultur Deutschlands, die sonst kaum Raum in Videospielen findet. Außerdem lädt das Spiel eines der bekanntesten Symbole Deutschland - die Mauer - mit der Frage auf: Was wäre, wenn sie nie gefallen wäre? Lesen Sie hier mehr zum Spiel. OMSI 2 - Bremen-Nord - Halycon Media



Immer wieder wird finden sich Teile Deutschlands auch in sehr ernsten Simulationen wieder. Hierzulande beliebt ist zum Beispiel der "Omnibussimulator 2" ("OMSI 2"), dem über einen YouTube-Clip auch viele Menschen begegnet sein dürften, die sich sonst nicht sonderlich fürs virtuelle Busfahren interessieren. Im Dezember 2017 stellte Moderator Jan Böhmermann nämlich ein Let's-Play-Video ins Netz, in dem er eine "OMSI 2"-Erweiterung namens "Bremen-Nord" vorführte. Böhmermann erzählte beim Busfahren Anekdoten über seine Heimat, bis heute wurde sein Video fast 670.000 Mal angeklickt.

Weniger Waffen, weniger Gewalt?

An einem Berlin-Spiel hat auch schon Martin Ganteföhr mitgearbeitet. Er schrieb die Story für "State of Mind" von Daedalic, das im Berlin des Jahres 2048 spielt. Die Stadt wird darin von Androiden und Menschen bevölkert. Könnte er ein Deutschland-Spiel in "GTA"-Dimensionen entwerfen, würde er in die Geschichte zurückgehen, sagt Ganteföhr - aber nicht bis in die Nazizeit. Reizen würden ihn der Deutsche Herbst 1977 und die Jahre von Mauerfall und Nachwendezeit.

"Ich bin kein Fan dieses zynischen Intensivtätertums, das in den Spielen dargestellt wird", sagt Ganteföhr noch über "GTA". Ein Spiel mit Deutschland-Fokus sollte nicht aus amerikanischer Sicht geschrieben sein: Ganteföhr wäre für weniger Waffen, Gewalt soll nicht der einzige Problemlöser sein.

Entwickler aus dem Ausland haben andere Vorstellungen, wenn man sie nach Deutschland-Spielen fragt. Jason Blundell, mitverantwortlich für "Call of Duty", sagt, für ihn dürfte in solchen Games auf keinen Fall das Mittelalter fehlen. Burgen und Rüstungen, das brauche es. Tim Willits vom "Doom"-Hersteller id Software wiederum meint, ein Spiel, das in Deutschland spielt, müsse sich um Autos drehen: "Die Deutschen bauen einfach die besten Autos."

Berlin als Moloch

Klischeefrei wäre ein virtuelles Deutschland also wohl nicht, würde sich ihm ein großes, internationales Studio annehmen. Das muss es aber auch nicht sein, Spiele wie "GTA" oder "Far Cry" überzeichnen reale Orte und Probleme bewusst.

Aaron Garbut von Rockstar erzählte mal, dass die "GTA"-Weltenbauer stets versuchen, das "Gefühl einer Stadt" einzufangen. Dieses ergebe sich aus Besuchen, aber auch aus dem Bild, das die Medien von der Stadt zeichnen. Im Spiel sei letztlich etwas, das sich "eher wie die populäre Wahrnehmung des Ortes anfühlt als wie die eigentliche Stadt", so Garbut.

Ein Deutschland in "GTA" wäre also vermutlich, wie in unserer Fiktion, ein Land in der Identitätskrise - und Berlin ein Moloch voller Baustellen, Bürokratie und Kulturkämpfen. In jedem Fall wäre die Stadt weniger sauber als in "GTA: Berlin", einem bereits 2002 gestarteten Fan-Projekt. Das sieht übrigens so aus:

Zum Durchklicken: Das Fanprojekt "GTA: Berlin" Ein "GTA: Berlin" gab es schon mal - als Hobbyprojekt. 2007 ist die erste Fassung einer Fan-Erweiterung für die PC-Version von "GTA: San Andreas" erschienen. Darin kann man zum Beispiel im Polizeiwagen vor dem Reichstag umherfahren. "GTA"-Fans hatten in ihrer Freizeit seit 2002 an dem Projekt gearbeitet. Über ihre Fortschritte informierten sie mit einer eigenen Website.



Wie unser Kurztest im Jahr 2018 zeigt, wirkt die Spielwelt vielerorts unfertig, sie vermittelt aber eine Idee davon, was aus "GTA: Berlin" hätte werden können. Im Regierungsviertel sind einige Gebäude und Straßenzüge gut wiederzuerkennen. Hier steht die Hauptfigur vor dem Bahnhof Friedrichstraße. "GTA"-typisch kann man natürlich nicht nur durch die Welt spazieren und Sightseeing machen, sondern auch Autos klauen oder Passanten attackieren. Aber Vorsicht: Die virtuelle Polizei von Berlin lässt sich nicht alles bieten. Einige Personen arbeiteten nach dem ersten Release 2007 noch lange an "GTA: Berlin" weiter. Diese Szene stammt aus einem unveröffentlichten Prototypen von "GTA: Berlin" für "Grand Theft Auto IV", den der Projektmitarbeiter Rolf Konrad aufgesetzt hat. Ob ein Spiel an einem Ort spiele, den man gut kennt, mache schon viel aus, findet Konrad. "Das ist ein Wow-Moment, wenn man einen Ort live erlebt und dann nochmal zuhause am PC." Rolf Konrad sagt, er möge das Gefühl, im echten Berlin an Orten zu sein, die Teil der Spielwelt von "GTA: Berlin" sind. Mit seinem Entwicklerkollegen Stefan T. habe er in der Hauptstadt öfter gemeinsam Nachbau und Realität abgeglichen.



Konrad meint, dass man Spielorte umso mehr auf den Prüfstand nimmt, je besser man die Vorbilder kennt. Ein Kumpel spiele oft das Fernfahrer-Spiel "American Truck Simulator", sagt Konrad, und sei begeistert, wie glaubwürdig dessen Spielwelt ist. Aber, so merkt Konrad an: "In Amerika warste halt noch nie." Wenn dem Spieler der direkte Vergleich zur Realität fehle, könne der virtuelle Nachbau leichter begeistern. Hobby-Entwickler Rolf Konrad hat im Laufe von drei Jahren eine "GTA"-Version des Berliner Hauptbahnhofs gebaut. "Ich wäre daher jetzt wohl von jeder Spielumsetzung des Bahnhofs enttäuscht", sagt er.



Grundsätzlich fände Konrad Spiele mit Berlin- oder Deutschland-Szenario aber interessant. "Amerika ist in Spielen das Standard-Setting", sagt er, "in meinen Augen verliert das langsam an Reiz." Im virtuellen Berlin eines "GTA: Germany" bräuchte man sowohl die Orte, die Touristen mit der Stadt verbinden, als auch die, die Berliner kennen, sagt Konrad: die Spandauer Altstadt, die Zitadelle, aber auch Plattenbauten oder die Ecke um die Warschauer Straße herum - "alles, was zeigt, dass Berlin eine vielfältige Stadt ist, architektonisch und kulturell".



Es sei aber sinnvoll, Städte auf ihre "wesentlichen Features" einzudampfen, findet Konrad: "Der 15. Stadthausblock interessiert keinen mehr." (Hinweis: Die Bilder ab hier zeigen wieder den 2007er-Mod für "San Andreas".) Stefan T., Rolf Konrads Mitentwickler von "GTA: Berlin", findet, ein Open-World-Spiel mit Deutschland-Szenario könne sich zwar an "GTA" orientieren, müsse aber auch einen eigenen Charakter entwickeln. Und es müsse mehr bieten als nur einen Nachbau einer Stadt: "Berlin des Berlins wegen wäre mir dann doch zu wenig", sagt er.



Mit Anknüpfungspunkten wie der Nazi- und der DDR-Zeit, aber auch dem heutigen Ost-West-Kontrast hätten Storyschreiber aber genug Ansätze, findet T.: Die Stadt vereine viel, worauf man eingehen könnte. An den deutschen Städten sei interessant, dass sie oft nicht an einem Raster entstanden, sondern organisch gewachsen sind, sagt T.: "Bei US-Städten sagt man ja, man findet auch dann zu der gewünschten Straße, wenn man einmal später abbiegt. In Berlin dagegen weiß man nie, wo man rauskommt, wenn man falsch abbiegt." In den Nullerjahren hatte es einige Medienberichte zu "GTA: Berlin" gegeben, ein gewisser Hype war da. Letztlich wurde die Fan-Erweiterung aber nie richtig fertig, angesichts der aufwändigen Pläne der Entwickler für ein Hobbyprojekt konnte sie das wohl auch nicht.



Das erklärt vielleicht, warum sich trotz der "Killerspiel"-Aufregung der Nullerjahre seinerzeit keine große Debatte darüber entspann, ob es in Ordnung sei, dass Spieler ausgerechnet das Regierungsviertel für virtuelle Amokläufe und ähnliche in "GTA" mögliche Aktivitäten nutzen können. Blick ins Nichts: Die Macher von "GTA: Berlin" wollten nicht nur einige Gebäude Berlins, sondern mehrere Teile der Stadt nachbauen. Die Karte von "GTA: San Andreas" bestand im Original aus drei US-Städten, die an Los Angeles, San Francisco und Las Vegas angelehnt waren.

Starker Fokus auf die USA

Die meisten Blockbuster-Games mit Realwelt-Szenario spielen bislang entweder in den USA oder in Japan. Die Japan-Spiele stammen fast immer auch von japanischen Entwicklern, die mit Amerika-Schwerpunkt von überall.

Yves Guillemot ist der Chef von Ubisoft, einer der weltgrößten Spielefirmen. Sie sitzt in Frankreich, einige ihrer bekanntesten Titel mit modernen oder Zukunftsszenarien spielen aber in Amerika, darunter jeweils zwei Teile von "Watch Dogs", "The Crew" und "The Division". Und auch "Far Cry 5" siedelte Ubisoft in den USA an, im Bundesstaat Montana.

Ob sich Spiele mit Amerika-Szenario besser verkaufen, fragen wir Guillemot. "Das hängt von der Art des Spiels ab", sagt er. "Manchmal ja." Darüber, wo Games spielen, werde in den Ubisoft-Studios aber intensiv diskutiert.

Ubisoft San Francisco in "Watch Dogs 2"

"Far Cry 5" sei in den USA wohl auch deshalb so gut angekommen, weil es im Land spiele, meint Guillemot. Vielen Amerikanern, aber auch Gamern aus anderen Ländern habe das Spiel Lust gemacht, Montana zu bereisen. "Du musst Orte nehmen, die für jeden attraktiv sind", sagt er.

New York schlägt Berlin

Ähnliches hören wir aus Frankfurt, dort sitzt mit Crytek die weltweit wahrscheinlich bekannteste deutsche Spielefirma. Ihr Kommunikationschef Jens Schäfer erzählt uns, bei der Konzeption des Shooters "Crysis 2" sei Berlin als Schauplatz im Gespräch gewesen. Letztlich habe man sich aber für New York entschieden: Die Stadt sei weltweit "sehr viel bekannter", so Schäfer, dasselbe gelte für ihre Wahrzeichen wie die Freiheitsstatue oder die Grand Central Station - im Unterschied etwa zur Gedächtniskirche oder dem recht neuen Berliner Hauptbahnhof.

Wenn Crytek schon kein großes Deutschland-Spiel macht, wer dann? Bislang werden hier viele Videospiele gekauft, aber verhältnismäßig wenig große Games entwickelt. Dem Branchenverband game zufolge machten PC- und Konsolenspiele in Deutschland 2017 fast 1,2 Milliarden Euro Umsatz, davon entfiel aber nur ein Prozent (11,5 Millionen) auf Produkte deutscher Studios.

Hoffnung setzen einige in der Branche auf ein von game skizziertes, von der Politik aber noch nicht abgenicktes viele Millionen schweres Förderprogramm. Ein sogenannter Kulturtest soll mitentscheiden, welche Entwickler Geld bekommen: "Abgefragt wird hierbei aber nicht, ob die Spielfiguren Lederhosen tragen und in Fachwerkhäusern wohnen", erklärt der game-Vorstandsvorsitzende Ralf Wirsing. "Spiele erhalten aber Punkte dafür, wenn sie beispielsweise in der Spielgestaltung, Story oder beim Design Aspekte der deutschen oder europäischen Kultur, Geschichte oder entsprechende Persönlichkeiten aufgreifen."

Eine Förderung würde so dazu führen, "dass es mehr Games mit Bezugspunkten zur deutschen Kultur gibt", meint Wirsing. Wo genau ein Titel spielt, das findet er aber "nicht so entscheidend". Wichtiger sei ihm, "welche kulturellen Aspekte er aufgreift".

Vielleicht doch erst mal "GTA Europe"

Eine Förderung wird also nicht unbedingt zu Spielen à la "GTA: Germany" führen. Denn die große Frage ist schließlich auch: Würde sich ein Spiel im modernen Deutschland - womöglich ohne Nazi-Thema - auch in den Nachbarländern verkaufen? Oder in den USA? Vermutlich wäre es realistischer, auf ein "GTA: Europe" zu hoffen, mit Städten wie London oder Paris - und vielleicht ja auch Berlin.

Schwer abzuschätzen bleibt auch, wie die deutsche Politik- und Medienlandschaft auf ein Spiel reagieren würde, in dem es vielleicht möglich wäre, im Berliner Regierungsviertel Amok zu laufen oder Zivilisten zu überfahren. Stünde eine Neuauflage der unsäglichen Killerspieldebatte bevor?

Linda Breitlauch, Professorin für Game-Design, meint: "Ja, vielleicht - aber nicht mehr mit den unglaublichen Nachwirkungen wie in der Vergangenheit. Und nicht mehr mit der Reichweite." Die Argumente seien "immer dieselben und immer noch genauso falsch". Zudem rede man bei einem "GTA" ja über ein Spiel, das ausschließlich für Erwachsene sei.

Klar ist: Ein Spiel wie "GTA: Germany" könnte helfen, Spielefans mehr über das Außenbild und den tatsächlichen Zustand Deutschlands reflektieren zu lassen. Die Welt aber wartet darauf wohl nicht so sehr wie die deutschen Gamer. Würde ein Deutschland-Spiel die Aussicht auf einen weltweiten Kassenschlager bieten, hätte sich vermutlich längst ein großes Studio daran versucht.